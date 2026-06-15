Масована атака 15 червня: замість "Калібрів" ворог застосував "Іскандери", - Ігнат

Російські окупанти змінили тактику під час масованого комбінованого удару. Цього разу замість крилатих ракет "Калібр" були застосовані ракети "Іскандер-К".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що нинішня атака за характером є подібною до обстрілу 2 червня.

"Мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет "Калібр", але замість них були крилаті "Іскандер-К"… Загалом – 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них дуже відомі вже протикорабельні ракети "Циркон", які атакували з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М"…", - сказав Ігнат.

ППО знищила 100% крилатих ракет

Він додав, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"На жаль, проблемою для нас залишається досі балістика. Звісно, що її можуть збивати системи Patriot, і цього разу з 34 ракет, що летіли по балістичних траєкторіях - "Іскандер-М"/С-400 - збито лише 15. Це результат доволі високий, як для такого характеру атаки. І з "Цирконів", які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет - один з найкращих результатів саме по цьому виду ракет", - підкреслив Ігнат.

За його словами, станом на ранок Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет, які були запущені по Україні.

Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру.

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Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.