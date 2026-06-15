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Новини Масований комбінований удар
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Масована атака 15 червня: замість "Калібрів" ворог застосував "Іскандери", - Ігнат

Масована атака РФ на Україну: 681 засіб повітряного нападу за ніч

Російські окупанти змінили тактику під час масованого комбінованого удару. Цього разу замість крилатих ракет "Калібр" були застосовані ракети "Іскандер-К".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що нинішня атака за характером є подібною до обстрілу 2 червня.

"Мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет "Калібр", але замість них були крилаті "Іскандер-К"… Загалом – 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них дуже відомі вже протикорабельні ракети "Циркон", які атакували з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М"…", - сказав Ігнат.

ППО знищила 100% крилатих ракет

Він додав, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"На жаль, проблемою для нас залишається досі балістика. Звісно, що її можуть збивати системи Patriot, і цього разу з 34 ракет, що летіли по балістичних траєкторіях - "Іскандер-М"/С-400 - збито лише 15. Це результат доволі високий, як для такого характеру атаки. І з "Цирконів", які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет - один з найкращих результатів саме по цьому виду ракет", - підкреслив Ігнат.

За його словами, станом на ранок Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет, які були запущені по Україні.

Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув на місце удару по Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

  • Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
  • У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
  • У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) крилаті ракети (1126) обстріл (34491) Повітряні сили (3474) Ігнат Юрій (868) балістичні ракети (607)
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Топ коментарі
+4
Двушєчку....
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15.06.2026 10:43 Відповісти
+2
Що застосувала Україна по Москві?
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15.06.2026 10:33 Відповісти
+1
вспокійся,ніхто по спальних районах масхви бити не буде,є купа важливіших цілей.
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15.06.2026 10:42 Відповісти
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Що застосувала Україна по Москві?
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15.06.2026 10:33 Відповісти
вспокійся,ніхто по спальних районах масхви бити не буде,є купа важливіших цілей.
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15.06.2026 10:42 Відповісти
Денис Брегін #608889

Там є цікові цілі !
Наприклад, Науково-виробниче підприємство «Салют», що на шосе Ентузіастів, 29 !
Куди попаде, в "Салют" чи у будинки, то вже друге...
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15.06.2026 10:48 Відповісти
Двушєчку....
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15.06.2026 10:43 Відповісти
москву кацапи, зазвичай, самі спалюють.
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15.06.2026 10:46 Відповісти
Думаю що коли застосовували по Лаврі, то це був наказ ху....ла, або керівника відділу мп фсб Кирюхи, мабуть його попяра даже освятив ці ракети, а попи мп фсб з України ще і коригували цей напад
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15.06.2026 10:49 Відповісти
"Калібри" не застосували - бо нема чого застосовувать. 15-й арсенал ВМФ (колишня 7082-га мінно-торпедна база, в/ч 81263 / в/ч 55443-ЛИ) - уже згоріла... Разом з "Калібрами"...
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15.06.2026 10:53 Відповісти
За його словами, станом на ранок Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет, які були запущені по Україні.

Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру Як зрозуміти "зелене роздвоєння" ???
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15.06.2026 11:08 Відповісти
Ти ДІЙСНО "не розумієш"? Чи, просто, "погано вчитався"? "Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет...". А "балістичні ракети", та "БПЛА" ,до "крилатих ракет " стосунку не мають. Це ІНШІ типи засобів ураження...
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15.06.2026 11:12 Відповісти
Розробником маршового двигунового встановлення для російських крилатих ракет сімейства «Калібр» (ОКР «Калібр») (зокрема маршового турбореактивного двигуна та твердопаливних стартових прискорювачів) переважно є підприємства російського ОПК: [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1]

Двигун (ТРДД): Маршовий двоконтурний турбореактивний двигун розробляється НВО «Сатурн» (знаходиться в місті Рибінськ, Росія).Ракета (загалом): Вся розробка ракетного комплексу та самої ракети належить ОКБ-8 (нині - НПО «Новатор»), яке базується в місті Єкатеринбург (РФ). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2210701-pomiraemos-raketami-tomagavk-trampa-proti-kalibru-putina.html 2]
Пора "зайти в гості"...
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15.06.2026 11:10 Відповісти
 
 