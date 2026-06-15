Масована атака 15 червня: замість "Калібрів" ворог застосував "Іскандери", - Ігнат
Російські окупанти змінили тактику під час масованого комбінованого удару. Цього разу замість крилатих ракет "Калібр" були застосовані ракети "Іскандер-К".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він зазначив, що нинішня атака за характером є подібною до обстрілу 2 червня.
"Мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет "Калібр", але замість них були крилаті "Іскандер-К"… Загалом – 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них дуже відомі вже протикорабельні ракети "Циркон", які атакували з Криму, 34 балістичні ракети "Іскандер-М"…", - сказав Ігнат.
ППО знищила 100% крилатих ракет
Він додав, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"На жаль, проблемою для нас залишається досі балістика. Звісно, що її можуть збивати системи Patriot, і цього разу з 34 ракет, що летіли по балістичних траєкторіях - "Іскандер-М"/С-400 - збито лише 15. Це результат доволі високий, як для такого характеру атаки. І з "Цирконів", які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет - один з найкращих результатів саме по цьому виду ракет", - підкреслив Ігнат.
За його словами, станом на ранок Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет, які були запущені по Україні.
Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру.
Що передувало?
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.
- Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
- У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
- У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.
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Там є цікові цілі !
Наприклад, Науково-виробниче підприємство «Салют», що на шосе Ентузіастів, 29 !
Куди попаде, в "Салют" чи у будинки, то вже друге...
Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру Як зрозуміти "зелене роздвоєння" ???
Двигун (ТРДД): Маршовий двоконтурний турбореактивний двигун розробляється НВО «Сатурн» (знаходиться в місті Рибінськ, Росія).Ракета (загалом): Вся розробка ракетного комплексу та самої ракети належить ОКБ-8 (нині - НПО «Новатор»), яке базується в місті Єкатеринбург (РФ). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2210701-pomiraemos-raketami-tomagavk-trampa-proti-kalibru-putina.html 2]
Пора "зайти в гості"...