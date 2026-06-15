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Новости
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Шесть ударов "Кинжалами" по энергетике Украины: будут судить экс-командира авиаполка РФ

Будут судить экс-командира авиаполка РФ за обстрелы

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении полковника ВС РФ — бывшего командира 44-го отдельного авиационного полка специального назначения дальнего действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установлено, что именно он обеспечивал нанесение ударов подчиненными подразделениями по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

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Подробности

В период с 15 октября 2022 года по 9 марта 2023 года авиаполк нанес шесть ударов аэробаллистическими ракетами 9-С-7760 гиперзвукового комплекса Х-47М2 "Кинжал". Для атак использовались истребители-перехватчики МиГ-31К.

Целями российских ударов были объекты Объединенной энергетической системы Украины — теплоэлектростанции и электрические подстанции.

По данным следствия, эти удары вызвали кризис в энергообеспечении гражданского населения Украины, то есть были направлены против инфраструктуры, критически важной для выживания людей. В результате атак погиб один гражданский, еще двое гражданских получили телесные повреждения.

Следствие установило, что полковник РФ действовал по предварительному сговору с высшим военным командованием и грубо нарушил законы и обычаи войны.

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины продолжает привлекать к ответственности представителей власти и вооруженных сил РФ, причастных к планированию, развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины и военным преступлениям против гражданского населения.

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Автор: 

обстрел (33139) россия (97904) Офис Генпрокурора (3150) война в Украине (8459)
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А чого цьому підару рило заблюрили???
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15.06.2026 11:37 Ответить


АХМАДЄЄВ Денис Рауфович (рос. АХМАДЕЕВ Денис Рауфович), командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, полковник, особистий номер "Ф-197912".

Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до організації воєнних злочинів - ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України з застосуванням авіаційного ракетного комплексу "Х-47М2 Кинжал".

Народився 27.02.1978 р. у м. Кустанай, Казахська РСР. Закінчив Армавірський військовий авіаційний інститут (2000), військовий навчально-науковий центр військово-повітряних сил Військово-повітряна академія (2018).

Проходження військової служби:
08.1995-12.1998 рр. - курсант Барнаульського вищого військового авіаційного училища льотчиків;
12.1998-10.2000 рр. - курсант Армавірського військового авіаційного інституту;
10.2000-03.2001 рр. - командир корабля 153 винищувального авіаційного полку 5 дивізії ППО;
03.2001-11.2006 рр. - командир корабля 790 винищувального авіаційного полку 5 дивізії ППО;
11.2006-10.2007 рр. - командир загону авіаційної ескадрильї 790 винищувального авіаційного полку 32 корпусу ППО;
10.2007-09.2008 рр. - командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї 790 винищувального авіаційного полку 32 корпусу ППО командування спеціального призначення;
09.2008-08.2009 рр. - заступник командира авіаційної ескадрильї з виховної роботи 790 винищувального авіаційного полку 32 корпусу ППО командування спеціального призначення;
08.2009-12.2013 рр. - командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 6968 авіаційної бази (2 розряду) 6 бригади повітряно-космічної оборони оперативно-стратегічного командування повітряно-космічної оборони;
12.2013-06.2016 рр. - командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 790 винищувального авіаційного полку 105 змішаної авіаційної дивізії командування ВПС та ППО;
06.2016-06.2018 рр. - слухач Військово-повітряної академії;
06.2018-11.2018 рр. - заступник командира авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 712 винищувального авіаційного полку 21 змішаної авіаційної дивізії 14 армії ВПС та ППО Центрального військового округу зс рф;
11.2018-11.2021 рр. - командир авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 712 винищувального авіаційного полку 21 змішаної авіаційної дивізії 14 армії ВПС та ППО Центрального військового округу зс рф;
11.2021-06.2023 рр. - заступник командира полку з льотної підготовки 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф;
06.2023 р.-т.ч. - командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф.

Інші установчі дані:
Паспорт громадянина рф: серія 6801 № 274331, виданий 23.08.2001 р. Моршанським районом Тамбовської області.
ІПН: 690706686924. "СНИЛС": 173-226-457 60.
Використовував номери телефонів: 79080221442, 79616155465, 79092886984, 79301818013.
Адреса реєстрації: рф, Тверська область, Бологовський район, селище Хотилово-2, вул. Леніна/Центральная, буд. 10, кв. 62.

Родинні зв'язки:
Дружина: КОЧЄДИКОВА Марія Юріївна, 28.05.1986 р.н.
Донька: АХМАДЄЄВА Ксенія Денисівна, 09.12.2011 р.н.
Син: АХМАДЄЄВ Олександр Денисович, 20.12.2017 р.н.
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15.06.2026 11:43 Ответить
Дегенерат
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15.06.2026 11:57 Ответить
Так, ні личка не показали, ні прізвища не написали
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15.06.2026 11:55 Ответить
Під фото у моєму коментарі вище дивіться (тисніть на "Показати весь коментар"). Там є ВСЯ інформація про цього уйопка.
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15.06.2026 11:59 Ответить
Звати цей шматок лайна ахмадєєв денис рауфович
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15.06.2026 12:06 Ответить
Так, ні личка не показали, ні прізвища не написали
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15.06.2026 11:56 Ответить
Де коментарі ?
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15.06.2026 12:00 Ответить
Самоката йому під ноги
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15.06.2026 12:05 Ответить
 
 