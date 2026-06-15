Шесть ударов "Кинжалами" по энергетике Украины: будут судить экс-командира авиаполка РФ

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении полковника ВС РФ — бывшего командира 44-го отдельного авиационного полка специального назначения дальнего действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установлено, что именно он обеспечивал нанесение ударов подчиненными подразделениями по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

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В период с 15 октября 2022 года по 9 марта 2023 года авиаполк нанес шесть ударов аэробаллистическими ракетами 9-С-7760 гиперзвукового комплекса Х-47М2 "Кинжал". Для атак использовались истребители-перехватчики МиГ-31К.

Целями российских ударов были объекты Объединенной энергетической системы Украины — теплоэлектростанции и электрические подстанции.

По данным следствия, эти удары вызвали кризис в энергообеспечении гражданского населения Украины, то есть были направлены против инфраструктуры, критически важной для выживания людей. В результате атак погиб один гражданский, еще двое гражданских получили телесные повреждения.

Следствие установило, что полковник РФ действовал по предварительному сговору с высшим военным командованием и грубо нарушил законы и обычаи войны.





Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины продолжает привлекать к ответственности представителей власти и вооруженных сил РФ, причастных к планированию, развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины и военным преступлениям против гражданского населения.

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