Шість ударів "Кинджалами" по енергетиці України: судитимуть екскомандира авіаполку РФ

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо полковника ЗС РФ - колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, встановлено, що саме він забезпечував удари підпорядкованих підрозділів по об’єктах цивільної критичної інфраструктури України.

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Подробиці

У період з 15 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року авіаполк завдав шість ударів аеробалістичними ракетами 9-С-7760 гіперзвукового комплексу Х-47М2 "Кинджал". Для атак використовували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К.

Цілями російських ударів були об’єкти Об’єднаної енергетичної системи України - теплоелектростанції та електричні підстанції.

За даними слідства, ці удари спричинили кризу в енергозабезпеченні цивільного населення України, тобто були спрямовані проти інфраструктури, критично важливої для виживання людей. Унаслідок атак загинула одна цивільна особа, ще двоє цивільних отримали тілесні ушкодження.

Слідство встановило, що полковник РФ діяв за попередньою змовою з вищим військовим командуванням та грубо порушив закони і звичаї війни.





Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України продовжує притягувати до відповідальності представників влади та збройних сил РФ, причетних до планування, розв’язання і ведення агресивної війни проти України та воєнних злочинів проти цивільного населення.

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