Шість ударів "Кинджалами" по енергетиці України: судитимуть екскомандира авіаполку РФ
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо полковника ЗС РФ - колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, встановлено, що саме він забезпечував удари підпорядкованих підрозділів по об’єктах цивільної критичної інфраструктури України.
Подробиці
У період з 15 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року авіаполк завдав шість ударів аеробалістичними ракетами 9-С-7760 гіперзвукового комплексу Х-47М2 "Кинджал". Для атак використовували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К.
Цілями російських ударів були об’єкти Об’єднаної енергетичної системи України - теплоелектростанції та електричні підстанції.
За даними слідства, ці удари спричинили кризу в енергозабезпеченні цивільного населення України, тобто були спрямовані проти інфраструктури, критично важливої для виживання людей. Унаслідок атак загинула одна цивільна особа, ще двоє цивільних отримали тілесні ушкодження.
Слідство встановило, що полковник РФ діяв за попередньою змовою з вищим військовим командуванням та грубо порушив закони і звичаї війни.
Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України продовжує притягувати до відповідальності представників влади та збройних сил РФ, причетних до планування, розв’язання і ведення агресивної війни проти України та воєнних злочинів проти цивільного населення.
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АХМАДЄЄВ Денис Рауфович (рос. АХМАДЕЕВ Денис Рауфович), командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, полковник, особистий номер "Ф-197912".
Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до організації воєнних злочинів - ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України з застосуванням авіаційного ракетного комплексу "Х-47М2 Кинжал".
Народився 27.02.1978 р. у м. Кустанай, Казахська РСР. Закінчив Армавірський військовий авіаційний інститут (2000), військовий навчально-науковий центр військово-повітряних сил Військово-повітряна академія (2018).
Проходження військової служби:
08.1995-12.1998 рр. - курсант Барнаульського вищого військового авіаційного училища льотчиків;
12.1998-10.2000 рр. - курсант Армавірського військового авіаційного інституту;
10.2000-03.2001 рр. - командир корабля 153 винищувального авіаційного полку 5 дивізії ППО;
03.2001-11.2006 рр. - командир корабля 790 винищувального авіаційного полку 5 дивізії ППО;
11.2006-10.2007 рр. - командир загону авіаційної ескадрильї 790 винищувального авіаційного полку 32 корпусу ППО;
10.2007-09.2008 рр. - командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї 790 винищувального авіаційного полку 32 корпусу ППО командування спеціального призначення;
09.2008-08.2009 рр. - заступник командира авіаційної ескадрильї з виховної роботи 790 винищувального авіаційного полку 32 корпусу ППО командування спеціального призначення;
08.2009-12.2013 рр. - командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 6968 авіаційної бази (2 розряду) 6 бригади повітряно-космічної оборони оперативно-стратегічного командування повітряно-космічної оборони;
12.2013-06.2016 рр. - командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 790 винищувального авіаційного полку 105 змішаної авіаційної дивізії командування ВПС та ППО;
06.2016-06.2018 рр. - слухач Військово-повітряної академії;
06.2018-11.2018 рр. - заступник командира авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 712 винищувального авіаційного полку 21 змішаної авіаційної дивізії 14 армії ВПС та ППО Центрального військового округу зс рф;
11.2018-11.2021 рр. - командир авіаційної ескадрильї (на літаках МІГ-31) 712 винищувального авіаційного полку 21 змішаної авіаційної дивізії 14 армії ВПС та ППО Центрального військового округу зс рф;
11.2021-06.2023 рр. - заступник командира полку з льотної підготовки 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф;
06.2023 р.-т.ч. - командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф.
Інші установчі дані:
Паспорт громадянина рф: серія 6801 № 274331, виданий 23.08.2001 р. Моршанським районом Тамбовської області.
ІПН: 690706686924. "СНИЛС": 173-226-457 60.
Використовував номери телефонів: 79080221442, 79616155465, 79092886984, 79301818013.
Адреса реєстрації: рф, Тверська область, Бологовський район, селище Хотилово-2, вул. Леніна/Центральная, буд. 10, кв. 62.
Родинні зв'язки:
Дружина: КОЧЄДИКОВА Марія Юріївна, 28.05.1986 р.н.
Донька: АХМАДЄЄВА Ксенія Денисівна, 09.12.2011 р.н.
Син: АХМАДЄЄВ Олександр Денисович, 20.12.2017 р.н.
Яка там може бути змова ? Цей виродок просто виконував наказ. Відмовився б-поставили б іншого виродка і той би виконав. А цього-або у рядові за невиконання або на зону. Це ж кацапська армія. А накази там віддають якісь генерали по прямій вказівці від підарів типу герасимова чи шойгу з білоусовим, а ті-виконують накази від самого *****. Звичайно, що сам він заслуговує на самокат. А от його хазяї, ті хто віддавав накази-заслуговують на привселюдну шибеницю десь на площі в Гаазі.