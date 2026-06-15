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Новости Выборы в СОК при НАБУ
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НАБУ объявило результаты выборов в Совет общественного контроля: кто вошел в новый состав

НАБУ обнародовало результаты выборов в Раду общественного контроля

В понедельник, 15 июня, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало результаты интернет-голосования по новому составу Совета общественного контроля при НАБУ. Голосование состоялось 10 июня.

Об этом сообщается на сайте НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Новый состав СОК при НАБУ 

В новый состав СОК вошли 15 кандидатов от шести общественных организаций:

  • ОО "Центр общественного контроля";
  • ОО "Антикоррупционная Сокира";
  • ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
  • ОО "Украинское юридическое общество";
  • ОО "Институт равных прав";
  • ОО "Д7 Фаундейшн".

В НАБУ отметили, что среди победителей голосования — 11 мужчин и 4 женщины.

  • Антон Швец (ОО "Центр общественного контроля") – 21 808 голосов;
  • Виктор Прудковских (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 21 785 голосов;
  • Елена Трегуб (ОО "Независимая антикоррупционная комиссия") – 21 667 голосов;
  • Антон Микитюк (ОО "Центр общественного контроля") – 21 334 голоса;
  • Юлия Кальницкая (ОО "Украинское юридическое общество") – 20 605 голосов;
  • Игорь Москвитин (ОО "Украинское юридическое общество") – 20 196 голосов;
  • Владимир Шаргородский (ОО "Институт равных прав") – 19 286 голосов;
  • Михаил Аксенов (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 18 792 голоса;
  • Михаил Белый (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 18 585 голосов;
  • Юлия Беглецова (ОО "Независимая антикоррупционная комиссия") – 18 228 голосов;
  • Никита Штанков (ОО "Д7 Фаундейшн") – 17 751 голос;
  • Владимир Пивненко (ОО "Д7 Фаундейшн") – 17 693 голоса;
  • Василий Чижмарь (ОО "Центр общественного контроля") – 17 659 голосов;
  • Дмитрий Вахненко (ОО "Институт равных прав") – 17 300 голосов;
  • Юлия Гаврилюк (ОО "Украинское юридическое общество") – 17 274 голоса.

Проведение и мониторинг голосования

В НАБУ рассказали, что для проведения интернет-голосования Национальное бюро использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол с голосами был доступен на протяжении всего голосования.

"На протяжении всего времени голосования независимый наблюдатель — ОО "Электронная демократия" — осуществлял мониторинг процесса интернет-голосования. По его результатам фактов, которые бы свидетельствовали об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 человек, получивших наибольшую поддержку среди избирателей, независимым наблюдателем не выявлено", — говорится в сообщении.

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НАБУ (4850) голосование (1364) контроль (197)
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шкода, що серед кандидатів немає Сашка Білого...
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15.06.2026 18:42 Ответить
хто, *ля, ці утирки?
чергові дармоїди з гучними назвами?
що там з невідомим вовою?
агов, борці наглядачі за грантові гроші?
тобто, сексоти європейських пєдо левацьких, а може і кацапських богадєлєн.....
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15.06.2026 18:43 Ответить
Мишей обрали у Наглядову раду по боротьбі з крадіями сиру?
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15.06.2026 18:47 Ответить
Ще однією дармоїдів прилаштували на тепле містечко. Повинно бути поліція і прокурори аивсе інше Дармоїди хабарники дах для корупціонерів. Перевішать половину держава багатша стане
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15.06.2026 19:00 Ответить
Милованов з серлєщем, уже «глибоко занепокоєні», чи тільки на пів Шишечки???
Кабміндічі, можуть вчинити і прикре самогубство, разом з татаровим і єрмаком???
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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15.06.2026 19:34 Ответить
 
 