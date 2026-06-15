НАБУ объявило результаты выборов в Совет общественного контроля: кто вошел в новый состав

В понедельник, 15 июня, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало результаты интернет-голосования по новому составу Совета общественного контроля при НАБУ. Голосование состоялось 10 июня.

Об этом сообщается на сайте НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Новый состав СОК при НАБУ

В новый состав СОК вошли 15 кандидатов от шести общественных организаций:

ОО "Центр общественного контроля";

ОО "Антикоррупционная Сокира";

ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";

ОО "Украинское юридическое общество";

ОО "Институт равных прав";

ОО "Д7 Фаундейшн".

В НАБУ отметили, что среди победителей голосования — 11 мужчин и 4 женщины.

Антон Швец (ОО "Центр общественного контроля") – 21 808 голосов;

Виктор Прудковских (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 21 785 голосов;

Елена Трегуб (ОО "Независимая антикоррупционная комиссия") – 21 667 голосов;

Антон Микитюк (ОО "Центр общественного контроля") – 21 334 голоса;

Юлия Кальницкая (ОО "Украинское юридическое общество") – 20 605 голосов;

Игорь Москвитин (ОО "Украинское юридическое общество") – 20 196 голосов;

Владимир Шаргородский (ОО "Институт равных прав") – 19 286 голосов;

Михаил Аксенов (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 18 792 голоса;

Михаил Белый (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 18 585 голосов;

Юлия Беглецова (ОО "Независимая антикоррупционная комиссия") – 18 228 голосов;

Никита Штанков (ОО "Д7 Фаундейшн") – 17 751 голос;

Владимир Пивненко (ОО "Д7 Фаундейшн") – 17 693 голоса;

Василий Чижмарь (ОО "Центр общественного контроля") – 17 659 голосов;

Дмитрий Вахненко (ОО "Институт равных прав") – 17 300 голосов;

Юлия Гаврилюк (ОО "Украинское юридическое общество") – 17 274 голоса.

Проведение и мониторинг голосования

В НАБУ рассказали, что для проведения интернет-голосования Национальное бюро использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол с голосами был доступен на протяжении всего голосования.

"На протяжении всего времени голосования независимый наблюдатель — ОО "Электронная демократия" — осуществлял мониторинг процесса интернет-голосования. По его результатам фактов, которые бы свидетельствовали об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 человек, получивших наибольшую поддержку среди избирателей, независимым наблюдателем не выявлено", — говорится в сообщении.

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