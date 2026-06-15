НАБУ объявило результаты выборов в Совет общественного контроля: кто вошел в новый состав
В понедельник, 15 июня, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало результаты интернет-голосования по новому составу Совета общественного контроля при НАБУ. Голосование состоялось 10 июня.
Об этом сообщается на сайте НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Новый состав СОК при НАБУ
В новый состав СОК вошли 15 кандидатов от шести общественных организаций:
- ОО "Центр общественного контроля";
- ОО "Антикоррупционная Сокира";
- ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
- ОО "Украинское юридическое общество";
- ОО "Институт равных прав";
- ОО "Д7 Фаундейшн".
В НАБУ отметили, что среди победителей голосования — 11 мужчин и 4 женщины.
- Антон Швец (ОО "Центр общественного контроля") – 21 808 голосов;
- Виктор Прудковских (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 21 785 голосов;
- Елена Трегуб (ОО "Независимая антикоррупционная комиссия") – 21 667 голосов;
- Антон Микитюк (ОО "Центр общественного контроля") – 21 334 голоса;
- Юлия Кальницкая (ОО "Украинское юридическое общество") – 20 605 голосов;
- Игорь Москвитин (ОО "Украинское юридическое общество") – 20 196 голосов;
- Владимир Шаргородский (ОО "Институт равных прав") – 19 286 голосов;
- Михаил Аксенов (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 18 792 голоса;
- Михаил Белый (ОО "Антикоррупционная Сокира") – 18 585 голосов;
- Юлия Беглецова (ОО "Независимая антикоррупционная комиссия") – 18 228 голосов;
- Никита Штанков (ОО "Д7 Фаундейшн") – 17 751 голос;
- Владимир Пивненко (ОО "Д7 Фаундейшн") – 17 693 голоса;
- Василий Чижмарь (ОО "Центр общественного контроля") – 17 659 голосов;
- Дмитрий Вахненко (ОО "Институт равных прав") – 17 300 голосов;
- Юлия Гаврилюк (ОО "Украинское юридическое общество") – 17 274 голоса.
Проведение и мониторинг голосования
В НАБУ рассказали, что для проведения интернет-голосования Национальное бюро использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол с голосами был доступен на протяжении всего голосования.
"На протяжении всего времени голосования независимый наблюдатель — ОО "Электронная демократия" — осуществлял мониторинг процесса интернет-голосования. По его результатам фактов, которые бы свидетельствовали об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 человек, получивших наибольшую поддержку среди избирателей, независимым наблюдателем не выявлено", — говорится в сообщении.
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чергові дармоїди з гучними назвами?
що там з невідомим вовою?
агов, борці наглядачі за грантові гроші?
тобто, сексоти європейських пєдо левацьких, а може і кацапських богадєлєн.....
Кабміндічі, можуть вчинити і прикре самогубство, разом з татаровим і єрмаком???
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