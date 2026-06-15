НАБУ оголосило результати виборів до Ради громадського контролю: хто увійшов до нового складу
У понеділок, 15 червня, Національне антикорупційне бюро оприлюднило результати інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при НАБУ. Голосування відбулося 10 червня.
Про це повідомляється на сайті НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Новий склад РГК при НАБУ
До нового складу РГК увійшли 15 кандидатів від шести громадських організацій:
- ГО "Центр суспільного контролю";
- ГО "Антикорупційна Сокира";
- ГО "Незалежна антикорупційна комісія";
- ГО "Українське правниче товариство";
- ГО "Інститут рівних прав";
- ГО "Д7 Фаундейшн".
У НАБУ зазначили, що серед переможців голосування — 11 чоловіків та 4 жінки.
- Антон Швець (ГО "Центр суспільного контролю") – 21 808 голосів;
- Віктор Прудковських (ГО "Антикорупційна Сокира") - 21 785 голосів;
- Олена Трегуб (ГО "Незалежна антикорупційна комісія") - 21 667 голосів;
- Антон Микитюк (ГО "Центр суспільного контролю") – 21 334 голоси;
- Юлія Кальницька (ГО "Українське правниче товариство") – 20 605 голосів;
- Ігор Москвітін (ГО "Українське правниче товариство") – 20 196 голосів;
- Володимир Шаргородський (ГО "Інститут рівних прав") – 19 286 голосів;
- Михайло Аксьонов (ГО "Антикорупційна Сокира") – 18 792 голоси;
- Михайло Білий (ГО "Антикорупційна Сокира") – 18 585 голосів;
- Юлія Бєглєцова (ГО "Незалежна антикорупційна комісія") – 18 228 голосів;
- Микита Штанков (ГО "Д7 Фаундейшн") – 17 751 голос;
- Володимир Півненко (ГО "Д7 Фаундейшн") – 17 693 голоси;
- Василь Чижмарь (ГО "Центр суспільного контролю") – 17 659 голосів;
- Дмитро Вахненко (ГО "Інститут рівних прав") – 17 300 голосів;
- Юлія Гаврилюк (ГО "Українське правниче товариство") – 17 274 голоси.
Проведення та моніторинг голосування
У НАБУ розповіли, що для проведення інтернет-голосування Національне бюро використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол з голосами був доступний протягом усього голосування.
"Впродовж усього часу голосування незалежний спостерігач — ГО "Електронна демократія" — здійснював моніторинг процесу інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, незалежним спостерігачем не виявлено", - сказано в повідомленні.
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чергові дармоїди з гучними назвами?
що там з невідомим вовою?
агов, борці наглядачі за грантові гроші?
тобто, сексоти європейських пєдо левацьких, а може і кацапських богадєлєн.....
Кабміндічі, можуть вчинити і прикре самогубство, разом з татаровим і єрмаком???
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