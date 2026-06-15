НАБУ оголосило результати виборів до Ради громадського контролю: хто увійшов до нового складу

У понеділок, 15 червня, Національне антикорупційне бюро оприлюднило результати інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при НАБУ. Голосування відбулося 10 червня.

Про це повідомляється на сайті НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий склад РГК при НАБУ

До нового складу РГК увійшли 15 кандидатів від шести громадських організацій:

ГО "Центр суспільного контролю";

ГО "Антикорупційна Сокира";

ГО "Незалежна антикорупційна комісія";

ГО "Українське правниче товариство";

ГО "Інститут рівних прав";

ГО "Д7 Фаундейшн".

У НАБУ зазначили, що серед переможців голосування — 11 чоловіків та 4 жінки.

Антон Швець (ГО "Центр суспільного контролю") – 21 808 голосів;

Віктор Прудковських (ГО "Антикорупційна Сокира") - 21 785 голосів;

Олена Трегуб (ГО "Незалежна антикорупційна комісія") - 21 667 голосів;

Антон Микитюк (ГО "Центр суспільного контролю") – 21 334 голоси;

Юлія Кальницька (ГО "Українське правниче товариство") – 20 605 голосів;

Ігор Москвітін (ГО "Українське правниче товариство") – 20 196 голосів;

Володимир Шаргородський (ГО "Інститут рівних прав") – 19 286 голосів;

Михайло Аксьонов (ГО "Антикорупційна Сокира") – 18 792 голоси;

Михайло Білий (ГО "Антикорупційна Сокира") – 18 585 голосів;

Юлія Бєглєцова (ГО "Незалежна антикорупційна комісія") – 18 228 голосів;

Микита Штанков (ГО "Д7 Фаундейшн") – 17 751 голос;

Володимир Півненко (ГО "Д7 Фаундейшн") – 17 693 голоси;

Василь Чижмарь (ГО "Центр суспільного контролю") – 17 659 голосів;

Дмитро Вахненко (ГО "Інститут рівних прав") – 17 300 голосів;

Юлія Гаврилюк (ГО "Українське правниче товариство") – 17 274 голоси.

Проведення та моніторинг голосування

У НАБУ розповіли, що для проведення інтернет-голосування Національне бюро використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол з голосами був доступний протягом усього голосування.

"Впродовж усього часу голосування незалежний спостерігач — ГО "Електронна демократія" — здійснював моніторинг процесу інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, незалежним спостерігачем не виявлено", - сказано в повідомленні.

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