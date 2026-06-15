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Новини Вибори до РГК при НАБУ
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НАБУ оголосило результати виборів до Ради громадського контролю: хто увійшов до нового складу

НАБУ оприлюднило результати виборів до Ради громадського контролю

У понеділок, 15 червня, Національне антикорупційне бюро оприлюднило результати інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при НАБУ. Голосування відбулося 10 червня.

Про це повідомляється на сайті НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий склад РГК при НАБУ 

До нового складу РГК увійшли 15 кандидатів від шести громадських організацій:

  • ГО "Центр суспільного контролю";
  • ГО "Антикорупційна Сокира";
  • ГО "Незалежна антикорупційна комісія";
  • ГО "Українське правниче товариство";
  • ГО "Інститут рівних прав";
  • ГО "Д7 Фаундейшн".

У НАБУ зазначили, що серед переможців голосування — 11 чоловіків та 4 жінки.

  • Антон Швець (ГО "Центр суспільного контролю")  – 21 808 голосів;
  • Віктор Прудковських (ГО "Антикорупційна Сокира") - 21 785 голосів;
  • Олена Трегуб (ГО "Незалежна антикорупційна комісія") - 21 667 голосів;
  • Антон Микитюк (ГО "Центр суспільного контролю") – 21 334 голоси;
  • Юлія Кальницька (ГО "Українське правниче товариство") – 20 605 голосів;
  • Ігор Москвітін (ГО "Українське правниче товариство") – 20 196 голосів;
  • Володимир Шаргородський (ГО "Інститут рівних прав") – 19 286 голосів;
  • Михайло Аксьонов (ГО "Антикорупційна Сокира") – 18 792 голоси;
  • Михайло Білий (ГО "Антикорупційна Сокира") – 18 585 голосів;
  • Юлія Бєглєцова (ГО "Незалежна антикорупційна комісія") – 18 228 голосів;
  • Микита Штанков (ГО "Д7 Фаундейшн") – 17 751 голос;
  • Володимир Півненко (ГО "Д7 Фаундейшн") – 17 693 голоси;
  • Василь Чижмарь (ГО "Центр суспільного контролю") – 17 659 голосів;
  • Дмитро Вахненко (ГО "Інститут рівних прав") – 17 300 голосів;
  • Юлія Гаврилюк (ГО "Українське правниче товариство") – 17 274 голоси.

Проведення та моніторинг голосування

У НАБУ розповіли, що для проведення інтернет-голосування Національне бюро використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол з голосами був доступний протягом усього голосування.

"Впродовж усього часу голосування незалежний спостерігач — ГО "Електронна демократія" — здійснював моніторинг процесу інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, незалежним спостерігачем не виявлено", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

НАБУ (5746) голосування (474) контроль (255)
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шкода, що серед кандидатів немає Сашка Білого...
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15.06.2026 18:42 Відповісти
хто, *ля, ці утирки?
чергові дармоїди з гучними назвами?
що там з невідомим вовою?
агов, борці наглядачі за грантові гроші?
тобто, сексоти європейських пєдо левацьких, а може і кацапських богадєлєн.....
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15.06.2026 18:43 Відповісти
Мишей обрали у Наглядову раду по боротьбі з крадіями сиру?
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15.06.2026 18:47 Відповісти
Ще однією дармоїдів прилаштували на тепле містечко. Повинно бути поліція і прокурори аивсе інше Дармоїди хабарники дах для корупціонерів. Перевішать половину держава багатша стане
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15.06.2026 19:00 Відповісти
Милованов з серлєщем, уже «глибоко занепокоєні», чи тільки на пів Шишечки???
Кабміндічі, можуть вчинити і прикре самогубство, разом з татаровим і єрмаком???
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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15.06.2026 19:34 Відповісти
 
 