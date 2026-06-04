Звинувачення у держзраді зняли: суд закрив справу детектива НАБУ Гусарова

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченківський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова, якого раніше звинувачували у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі протидії корупції.

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Подробиці

У ЦПК зазначили, що прокурор Руслан Іжук під час судового засідання повідомив про відсутність достатніх доказів для підтвердження причетності Гусарова до агентурної мережі ФСБ РФ. У зв’язку з цим сторона обвинувачення просила закрити провадження за статтею про державну зраду.

Водночас щодо детектива залишалося обвинувачення у несанкціонованих діях з інформацією. Однак строки притягнення до відповідальності за цією статтею вже сплинули, тому прокурор також просив звільнити Гусарова від відповідальності.

У Центрі протидії корупції нагадали, що справа Гусарова стала однією з підстав для масштабних дій правоохоронців щодо антикорупційних органів улітку 2025 року. Там стверджують, що детектив безпідставно провів п’ять місяців у слідчому ізоляторі.

Також у ЦПК висловили сподівання, що аналогічне рішення буде ухвалене і щодо іншого детектива НАБУ – Руслана Магамедрасулова. Його підозрювали у контактах з представниками держави-агресора та сприянні бізнес-діяльності свого батька, яку слідство пов’язувало з торгівлею з РФ.

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Що передувало

Нагадаємо, 21 липня 2025 року співробітники СБУ, прокуратури та ДБР провели масштабні обшуки у працівників антикорупційних органів. Тоді був затриманий і Віктор Гусаров. Під вартою він перебував п’ять місяців, а в грудні 2025 року суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Сторона захисту наполягала, що детектив став жертвою необґрунтованих звинувачень. Натомість слідство раніше заявляло, що Гусаров нібито передавав колишньому заступнику керівника охорони Віктора Януковича, якого вважали пов’язаним із ФСБ, інформацію з бази даних МВС. За версією обвинувачення, ці події відбувалися ще до початку роботи Гусарова в НАБУ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у своєму першому після звільнення із СІЗО інтерв'ю секретний детектив НАБУ Віктор Гусаров заявив, що вважає справу про держзраду, яку завела на нього СБУ, політичною.

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