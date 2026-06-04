Обвинения в государственной измене сняли: суд закрыл дело детектива НАБУ Гусарова

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченковский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Гусарова, которого ранее обвиняли в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Подробности

В ЦПК отметили, что прокурор Руслан Ижук во время судебного заседания сообщил об отсутствии достаточных доказательств для подтверждения причастности Гусарова к агентурной сети ФСБ РФ. В связи с этим сторона обвинения просила закрыть производство по статье о государственной измене.

В то же время в отношении детектива оставалось обвинение в несанкционированных действиях с информацией. Однако сроки привлечения к ответственности по этой статье уже истекли, поэтому прокурор также просил освободить Гусарова от ответственности.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что дело Гусарова стало одним из поводов для масштабных действий правоохранителей в отношении антикоррупционных органов летом 2025 года. Там утверждают, что детектив безосновательно провел пять месяцев в следственном изоляторе.

Также в ЦПК выразили надежду, что аналогичное решение будет принято и в отношении другого детектива НАБУ – Руслана Магамедрасулова. Его подозревали в контактах с представителями государства-агрессора и содействии бизнес-деятельности своего отца, которую следствие связывало с торговлей с РФ.

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Что предшествовало

Напомним, 21 июля 2025 года сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР провели масштабные обыски у сотрудников антикоррупционных органов. Тогда был задержан и Виктор Гусаров. Под стражей он находился пять месяцев, а в декабре 2025 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Сторона защиты настаивала, что детектив стал жертвой необоснованных обвинений. В свою очередь, следствие ранее заявляло, что Гусаров якобы передавал бывшему заместителю руководителя охраны Виктора Януковича, которого считали связанным с ФСБ, информацию из базы данных МВД. По версии обвинения, эти события происходили еще до начала работы Гусарова в НАБУ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в своем первом после освобождения из СИЗО интервью секретный детектив НАБУ Виктор Гусаров заявил, что считает дело о госизмене, которое возбудила против него СБУ, политическим.

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