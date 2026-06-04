Обвинения в государственной измене сняли: суд закрыл дело детектива НАБУ Гусарова
Шевченковский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Гусарова, которого ранее обвиняли в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Подробности
В ЦПК отметили, что прокурор Руслан Ижук во время судебного заседания сообщил об отсутствии достаточных доказательств для подтверждения причастности Гусарова к агентурной сети ФСБ РФ. В связи с этим сторона обвинения просила закрыть производство по статье о государственной измене.
В то же время в отношении детектива оставалось обвинение в несанкционированных действиях с информацией. Однако сроки привлечения к ответственности по этой статье уже истекли, поэтому прокурор также просил освободить Гусарова от ответственности.
В Центре противодействия коррупции напомнили, что дело Гусарова стало одним из поводов для масштабных действий правоохранителей в отношении антикоррупционных органов летом 2025 года. Там утверждают, что детектив безосновательно провел пять месяцев в следственном изоляторе.
Также в ЦПК выразили надежду, что аналогичное решение будет принято и в отношении другого детектива НАБУ – Руслана Магамедрасулова. Его подозревали в контактах с представителями государства-агрессора и содействии бизнес-деятельности своего отца, которую следствие связывало с торговлей с РФ.
Что предшествовало
Напомним, 21 июля 2025 года сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР провели масштабные обыски у сотрудников антикоррупционных органов. Тогда был задержан и Виктор Гусаров. Под стражей он находился пять месяцев, а в декабре 2025 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Сторона защиты настаивала, что детектив стал жертвой необоснованных обвинений. В свою очередь, следствие ранее заявляло, что Гусаров якобы передавал бывшему заместителю руководителя охраны Виктора Януковича, которого считали связанным с ФСБ, информацию из базы данных МВД. По версии обвинения, эти события происходили еще до начала работы Гусарова в НАБУ.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в своем первом после освобождения из СИЗО интервью секретный детектив НАБУ Виктор Гусаров заявил, что считает дело о госизмене, которое возбудила против него СБУ, политическим.
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Якщо б була відповідальність, то може і фейкових справ не було б.
А так,що скажуть тепер: ну,буває,що ми помилились,то що робити,видcидів-то відсидів.Як з Антоненко.
Риторичне питання...
Про «Династію» йде мова
З «плівок» Міндіча сюжет
Там замазаний не Вова…
А Петро краде бюджет!!!
Ти диви який злодюга,
«Вовою» ім'я прикрив.
Мародер - вічний хапуга,
Бубочку лайном облив.
Вова Міндічів не знає,
Він чеснєйший, як в кіно.
Та партнерів чистих має,
А не з плівок те гіvно.
Вові стало так невдобно,
Навіть думати про це.
Пєтя на таке способне
Бруд кидати на лице.
Вови серце защиміло,
Навіть слова не сказав.
Бо Петро, скотина вміло
Ті ділішки ним зв'язав!
03.05.2026, Кривий Ріг
Анатолій Березенський
Не можна Вову ображали,
Любіть його, як щось своє!
Всі мають Зелю поважати,
Й молитися, що в нас він є!
Подумаєш покрав мільярди
Привів у владу всіх «кротів».
Даруйте їм уклін, троянди,
Кожден із вас цього хотів!!!
Та не топіться в річці Тисі,
З Європи всі гайда назад!
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На фронт підемо до бригад.
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