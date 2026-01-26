Новости Дело Виктора Гусарова
1 440 5

Освобожденный из СИЗО детектив НАБУ Гусаров назвал дело против себя политическим

Сотрудник НАБУ Виктор Гусаров в Шевченковском суде
Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

В своем первом после освобождения из СИЗО интервью секретный детектив НАБУ Виктор Гусаров заявил, что считает дело о государственной измене, которое завела на него СБУ, политическим.

Об этом он рассказал в интервью NV, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

На вопрос издания, понял ли Гусаров после задержания в июле 2025 года, в чем именно его подозревают сотрудники СБУ, детектив ответил: "Там нет сути, это политическое дело, ведь ничего такого я не совершал".

Кроме того, он добавил, что масштабные обыски у детективов НАБУ, которые СБУ провела 21 июля прошлого года, также были политическим решением.

"Я думаю, что это политическое решение. Я тогда не знал для чего, но впоследствии стало понятно. Я уже тогда вспомнил слова Виталия Шабунина, что после его дела - НАБУ следующее".

Напомним, в июле 2025 года у Гусарова, Руслана Магамедрасулова, как и у ряда других детективов НАБУ, сотрудники СБУ провели обыски.

Что предшествовало

  • Напомним, СБУ подозревает детектива НАБУ в госизмене. По версии следствия, Гусаров якобы собирал и передавал спецслужбам врага данные правоохранителей и других граждан, которые брал из закрытой базы данных.
  • Причем инкриминируемые события касаются 2012-2015 годов, когда Гусаров еще не работал в НАБУ.
  • Данные якобы получал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя Управления охраны Януковича. На момент переписки он не был государственным предателем и фактически переписка происходила между двумя госслужащими.
  • При этом во время совместной проверки никаких доказательств того, что сотрудник НАБУ знал о связях представителя УДО со спецслужбами РФ, не обнаружили.
  • Это подтвердил лично представитель СБУ. Однако, несмотря на все это, детектива НАБУ все еще продолжают держать под стражей.
  • В августе 2025 года Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

Приклад роботи осіб з ДБР на користь ****** і зеленського!!
26.01.2026 15:38 Ответить
Як це виходить: після звільнення малюка-ермака,пішли пом'якшення незаконно ув'язнених, високопрофесійних працівників силових органів.
Один ще Дудін в неволі,не без участі цих двох.
26.01.2026 15:46 Ответить
Гусарафф, магамєдрасул, іванов, пєтров, фєдароф, сирскій, буданафф, умєрафф, аграхімія,.....
ульопкін, уйопкін....
А точно, з кацапами війна??
26.01.2026 17:35 Ответить
Странно.... Подозревают в гос. измене и такое! Тут пахнет изменой и вредительством
26.01.2026 18:37 Ответить
 
 