Освобожденный из СИЗО детектив НАБУ Гусаров назвал дело против себя политическим
В своем первом после освобождения из СИЗО интервью секретный детектив НАБУ Виктор Гусаров заявил, что считает дело о государственной измене, которое завела на него СБУ, политическим.
Об этом он рассказал в интервью NV, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
На вопрос издания, понял ли Гусаров после задержания в июле 2025 года, в чем именно его подозревают сотрудники СБУ, детектив ответил: "Там нет сути, это политическое дело, ведь ничего такого я не совершал".
Кроме того, он добавил, что масштабные обыски у детективов НАБУ, которые СБУ провела 21 июля прошлого года, также были политическим решением.
"Я думаю, что это политическое решение. Я тогда не знал для чего, но впоследствии стало понятно. Я уже тогда вспомнил слова Виталия Шабунина, что после его дела - НАБУ следующее".
Напомним, в июле 2025 года у Гусарова, Руслана Магамедрасулова, как и у ряда других детективов НАБУ, сотрудники СБУ провели обыски.
Что предшествовало
- Напомним, СБУ подозревает детектива НАБУ в госизмене. По версии следствия, Гусаров якобы собирал и передавал спецслужбам врага данные правоохранителей и других граждан, которые брал из закрытой базы данных.
- Причем инкриминируемые события касаются 2012-2015 годов, когда Гусаров еще не работал в НАБУ.
- Данные якобы получал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя Управления охраны Януковича. На момент переписки он не был государственным предателем и фактически переписка происходила между двумя госслужащими.
- При этом во время совместной проверки никаких доказательств того, что сотрудник НАБУ знал о связях представителя УДО со спецслужбами РФ, не обнаружили.
- Это подтвердил лично представитель СБУ. Однако, несмотря на все это, детектива НАБУ все еще продолжают держать под стражей.
- В августе 2025 года Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.
Один ще Дудін в неволі,не без участі цих двох.
А точно, з кацапами війна??