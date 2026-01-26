Освобожденный из СИЗО детектив НАБУ Гусаров назвал дело против себя политическим

В своем первом после освобождения из СИЗО интервью секретный детектив НАБУ Виктор Гусаров заявил, что считает дело о государственной измене, которое завела на него СБУ, политическим.

Об этом он рассказал в интервью NV.

Подробности

На вопрос издания, понял ли Гусаров после задержания в июле 2025 года, в чем именно его подозревают сотрудники СБУ, детектив ответил: "Там нет сути, это политическое дело, ведь ничего такого я не совершал".

Кроме того, он добавил, что масштабные обыски у детективов НАБУ, которые СБУ провела 21 июля прошлого года, также были политическим решением.

"Я думаю, что это политическое решение. Я тогда не знал для чего, но впоследствии стало понятно. Я уже тогда вспомнил слова Виталия Шабунина, что после его дела - НАБУ следующее".

Напомним, в июле 2025 года у Гусарова, Руслана Магамедрасулова, как и у ряда других детективов НАБУ, сотрудники СБУ провели обыски.

Что предшествовало

Напомним, СБУ подозревает детектива НАБУ в госизмене. По версии следствия, Гусаров якобы собирал и передавал спецслужбам врага данные правоохранителей и других граждан, которые брал из закрытой базы данных.

Причем инкриминируемые события касаются 2012-2015 годов, когда Гусаров еще не работал в НАБУ.

Данные якобы получал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя Управления охраны Януковича. На момент переписки он не был государственным предателем и фактически переписка происходила между двумя госслужащими.

При этом во время совместной проверки никаких доказательств того, что сотрудник НАБУ знал о связях представителя УДО со спецслужбами РФ, не обнаружили.

Это подтвердил лично представитель СБУ. Однако, несмотря на все это, детектива НАБУ все еще продолжают держать под стражей.

В августе 2025 года Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

