УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6850 відвідувачів онлайн
Новини Справа Віктора Гусарова
1 440 5

Звільнений із СІЗО детектив НАБУ Гусаров назвав справу проти себе політичною

Працівник НАБУ Віктор Гусаров у Шевченківському суді
Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

У своєму першому після звільнення із СІЗО інтерв'ю секретний детектив НАБУ Віктор Гусаров заявив, що вважає справу про держзраду, яку завела на нього СБУ політичною.

Про це він розповів в інтерв'ю NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

На питання видання, чи зрозумів Гусаров після затримання у липні 2025 року, у чому саме його підозрюють працівники СБУ, детектив відповів: "Там немає суті, це політична справа, адже нічого такого я не вчиняв".

Окрім цього, він додав, що масштабні обшуки у детективів НАБУ, які СБУ провела 21 липня минулого року, також були політичним рішенням.

"Я думаю, що це політичне рішення. Я тоді не знав для чого, але згодом стало зрозуміло. Я вже тоді згадав слова Віталія Шабуніна, що після його справи - НАБУ наступне".

Нагадаємо, у липні 2025-го у Гусарова, Руслана Магамедрасулова, як і в низки інших детективів НАБУ, співробітники СБУ провели обшуки.

Що передувало

  • Нагадаємо, СБУ підозрює детектива НАБУ у держзраді. За версією слідства, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога дані правоохоронців та інших громадян, які брав із закритої бази даних.
  • Причому інкриміновані події стосуються 2012-2015 років, коли Гусаров ще не працював в НАБУ.
  • Дані нібито отримував Дмитро Іванцов – заступник керівника Управління охорони Януковича. На момент листування він не був державним зрадником і фактично листування відбувалось між двома держслужбовцями.
  • При цьому під час спільної перевірки жодних доказів, що працівник НАБУ знав про зв’язки представника УДО зі спецслужбами РФ – не виявили.
  • Це підтвердив особисто представник СБУ. Однак, попри все це, детектива НАБУ все ще продовжують тримати під вартою.
  • У серпні 2025 року Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

Читайте також: Детективу НАБУ Магамедрасулову продовжили запобіжний захід до 15 березня

Автор: 

НАБУ (5701) СБУ (13813) СІЗО (735)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приклад роботи осіб з ДБР на користь ****** і зеленського!!
показати весь коментар
26.01.2026 15:38 Відповісти
Як це виходить: після звільнення малюка-ермака,пішли пом'якшення незаконно ув'язнених, високопрофесійних працівників силових органів.
Один ще Дудін в неволі,не без участі цих двох.
показати весь коментар
26.01.2026 15:46 Відповісти
Гусарафф, магамєдрасул, іванов, пєтров, фєдароф, сирскій, буданафф, умєрафф, аграхімія,.....
ульопкін, уйопкін....
А точно, з кацапами війна??
показати весь коментар
26.01.2026 17:35 Відповісти
Странно.... Подозревают в гос. измене и такое! Тут пахнет изменой и вредительством
показати весь коментар
26.01.2026 18:37 Відповісти
 
 