Звільнений із СІЗО детектив НАБУ Гусаров назвав справу проти себе політичною

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

У своєму першому після звільнення із СІЗО інтерв'ю секретний детектив НАБУ Віктор Гусаров заявив, що вважає справу про держзраду, яку завела на нього СБУ політичною.

Про це він розповів в інтерв'ю NV.

Подробиці

На питання видання, чи зрозумів Гусаров після затримання у липні 2025 року, у чому саме його підозрюють працівники СБУ, детектив відповів: "Там немає суті, це політична справа, адже нічого такого я не вчиняв".

Окрім цього, він додав, що масштабні обшуки у детективів НАБУ, які СБУ провела 21 липня минулого року, також були політичним рішенням.

"Я думаю, що це політичне рішення. Я тоді не знав для чого, але згодом стало зрозуміло. Я вже тоді згадав слова Віталія Шабуніна, що після його справи - НАБУ наступне".

Нагадаємо, у липні 2025-го у Гусарова, Руслана Магамедрасулова, як і в низки інших детективів НАБУ, співробітники СБУ провели обшуки.

Що передувало

Нагадаємо, СБУ підозрює детектива НАБУ у держзраді. За версією слідства, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога дані правоохоронців та інших громадян, які брав із закритої бази даних.

Причому інкриміновані події стосуються 2012-2015 років, коли Гусаров ще не працював в НАБУ.

Дані нібито отримував Дмитро Іванцов – заступник керівника Управління охорони Януковича. На момент листування він не був державним зрадником і фактично листування відбувалось між двома держслужбовцями.

При цьому під час спільної перевірки жодних доказів, що працівник НАБУ знав про зв’язки представника УДО зі спецслужбами РФ – не виявили.

Це підтвердив особисто представник СБУ. Однак, попри все це, детектива НАБУ все ще продовжують тримати під вартою.

У серпні 2025 року Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

