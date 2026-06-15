Поставка некачественных бронежилетов: суд взыскал почти 100 млн грн с компании-поставщика, связанной с Миндичем

Связанная с бизнесменом Тимуром Миндичем компания ООО "МИЛИКОН ЮА" получила штраф в размере 97,4 млн грн за поставку некачественной продукции.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, ссылаясь на решение Хозяйственного суда Киева по делу №910/14189/25, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству представителя Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое является процессуальным правопреемником Государственного оператора тыла после объединения закупочных агентств.

В ЦПК рассказали, что Государственный контракт предусматривает уплату поставщиком штрафных санкций за поставку некачественного товара, о взыскании которых и принято соответствующее решение суда.

Также Центр противодействия коррупции напомнил, что ООО "МИЛИКОН ЮА" — это компания, которая "засветилась" в уведомлении о подозрении Тимуру Миндичу.

"Именно ООО "МИЛИКОН ЮА" выиграло тендер на поставку бронежилетов на сумму 217 млн грн. Договор компания подписала 27.02.2025 с уже несуществующим ГП "Государственный оператор тыла" и обязалась поставить жилеты партиями: первую — до 21.04.2025, следующие — до 20.05.2025, до 21.07.2025 и последнюю — до 20.08.2025", — говорится в сообщении.

Однако жилеты не прошли приемный контроль качества. В изделиях использовалась "китайская плита", они простреливались и были косо прошиты. Из-за этого акты приемки товара не подписывали.

Также в ЦПК напомнили о разговоре Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым, в котором бизнесмен пытался повлиять на приемку бракованного товара в обход процедур контроля.

Миндич: "Знаешь, что произошло с жилетами? Мы выиграли тендер, опустили цену. И все жилеты работают по предоплате, мы их привезли за свои деньги, мы их уже привезли, они уже три месяца лежат на складе, у нас их не принимают".

Миндич: "Прошу тебя, не уходи, ну бронежилеты — это большие деньги".

Умеров: "Ну, по бронежилетам мы просто были в финансах, честно говоря, до этого не дошел".

Миндич: "Просто пусть приёмку подпишут, всё. Ну это тебе один звонок. Просто скажи: "Я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю".

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Напомним:

Ранее сообщалось, что глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подтвердил, что в марте 2025 года встречался с тогдашним министром обороны Украины и действующим секретарем СНБО Рустемом Умеровым и подозреваемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем и разговаривал с ними о бронежилетах.

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