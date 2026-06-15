Постачання неякісних бронежилетів: суд стягнув майже 100 млн грн з компанії-постачальника, пов’язаної з Міндічем

Пов'язана з бізнесменом Тімуром Міндічем компанія ТОВ "МІЛІКОН ЮА" отримала штраф у розмірі 97,4 млн грн за постачання неякісної продукції.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, посилаючись на рішення Господарського суду Києва у справі № 910/14189/25, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що справа слухалася в закритому режимі за клопотанням представника Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка є процесуальним правонаступником Державного оператора тилу після об’єднання закупівельних агенцій.

У ЦПК розповіли, що Державний контракт передбачає сплату постачальником штрафних санкцій за поставку неякісного товару, про стягнення яких і ухвалене відповідне рішення суду.

Також Центр протидії корупції нагадав, що ТОВ "МІЛІКОН ЮА" – це компанія, яка "засвітилася" в повідомленні про підозру Тімуру Міндічу.

"Саме ТОВ "МІЛІКОН ЮА" виграло тендер на постачання бронежилетів на суму 217 млн грн. Договір компанія підписала 27.02.2025 з неіснуючим вже ДП "Державний оператор тилу" та зобов’язувалася поставити жилети партіями: першу — до 21.04.2025, наступні — до 20.05.2025, до 21.07.2025 та останню — до 20.08.2025", - сказано в повідомленні.

Проте жилети не пройшли приймальний контроль за якістю. У виробах використовувалася "китайська плита", вони прострілювалися та були косо прошиті. Через це акти приймання товару не підписували.

Також у ЦПК нагадали про розмову Міндіча та тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим у якій бізнесмен намагався вплинути на приймання бракованого товару в обхід процедур контролю.

Міндіч: "Знаешь, что произошло з жилетами? Мы выиграли тендер, опустили цену. И все жилеты работают по предоплате, мы их привезли за свои деньги, мы их уже привезли, они уже три месяца лежат на складе, у нас их не принимают"

Міндіч: "Прошу тебя, не уйди, ну бронежилеты это большие деньги.

Умєров: "Ну бронежилеты мы просто в финансах были, честно туда не дошел".

Міндіч: "Просто пусть приёмку подпишут, всё. Ну это тебе один звонок. Просто скажи "я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю".

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підтвердив, що в березні 2025 року зустрічався із тодішнім міністром оборони України та чинним секретарем РНБО Рустемом Умєровим та підозрюваним у корупції бізнесменом Тімуром Міндічем та розмовляв з ними про бронежилети.

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