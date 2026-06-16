Семья экс-судьи Высшего хозсуда Карабаня за несколько лет приобрела имущества на сумму более $2,5 млн, - СМИ. ФОТО
Семья бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Владимира Карабаня, в которой несколько поколений судей и сотрудников судебной системы, за последние годы пополнила свои активы на сумму более 2,5 миллиона долларов. Среди "достижений" судейского клана — десятки квартир в элитных ЖК, поместье под Киевом и более 30 парковочных мест, записанных на матерей, тещ и безработных родственников.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, семья Карабаня, которая фактически полностью интегрирована в судебную систему страны, за последние годы сумела скупить огромное количество ликвидного имущества в столице и пригороде, оформляя его на многочисленных родственников.
Глава династии
Отмечается, что Владимир Карабань после ухода в отставку в 2018 году приобрел квартиру в элитном ЖК "Львовская площадь" в самом центре Киева и парковочное место в ЖК "Forward". Кроме того, экс-судья передвигается на премиальном внедорожнике Volkswagen Touareg (2019 г.в.), который официально зарегистрирован на Сергея Евдокименко — брата его бывшей жены. У самого же Евдокименко странным образом одновременно появились Tesla Model 3 и Audi Q4 e-tron. Объяснять журналистам, почему экс-судья бесплатно пользуется его имуществом, мужчина отказался.
26 парковочных мест на жену, мать и тещу
Наибольшую изобретательность проявила семья племянника Карабаня — действующего судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Владислава Сулима. В течение 2023–2024 годов его жена, мать и теща массово скупали парковочные места. Только в столичном ЖК "Комфорт-Таун" они сумели приобрести не менее 26 парковочных мест, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов.
Сам судья Сулим в комментарии Bihus.Info выдвинул оправдание, заявив, что женщины покупали недвижимость "по собственному решению и за счет личных сбережений", хотя на данный момент это имущество не приносит им никакого дохода.
Схема оказалась семейной:
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Еще 6 парковочных мест в том же ЖК "Комфорт-Таун" журналисты обнаружили в собственности родителей Александра Прокопенко (мужа сестры судьи Сулима, которая также работает в судебной системе).
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Еще 4 парковочных места оформлены на сводную сестру жены Сулима.
Элитные особняки на дамбе и "подарки" на Подоле
Тесть судьи Сулима — Иван Федоров (бывший председатель Хозяйственного суда Запорожской области) и его жена Елена Федорова (бывшая судья того же суда до 2023 года) в 2022 году стали владельцами роскошного дома и земли в элитном коттеджном городке "Gold Fish" на дамбе Киевского водохранилища. Журналисты выяснили, что реальная рыночная стоимость этого объекта на момент покупки была как минимум в два раза выше, чем задекларировала семья судьи.
Кроме того, семья владеет рядом объектов недвижимости в элитном ЖК "Покровский посад" на Подоле общей стоимостью более полумиллиона долларов, которые они официально задекларировали как "подарки" или "наследство".
Семь квартир и поместье в Гатном для отца экс-судьи Печерского суда
Другой племянник главы династии — бывший судья скандального Печерского райсуда Киева Владимир Карабань-младший — после своей отставки обзавелся новеньким Hyundai Santa Fe 2024 года и Mercedes-Benz E-Class. Также он регулярно пользуется роскошной Audi Q8, которая записана на его односельчанина, и отцовским Toyota Land Cruiser Prado.
Настоящим "успешным бизнесменом" в семье оказался отец экс-судьи Печерского суда — Николай Карабань. За последние несколько лет пожилой мужчина стал официальным владельцем:
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7 квартир в новостройках Киева и Чернигова;
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Большое загородное поместье в элитном поселке Гатное под Киевом.
Журналисты добавили, что общая стоимость имущества, зафиксированного следователями только у этой части судейского клана, по самым скромным подсчетам превышает $2,5 млн. На данный момент антикоррупционные органы (НАЗК и НАБУ) не давали официальной оценки состоянию семьи Карабаней.
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Колишня суддя КСУ Наталія Шаптала щомісяця отримує 390 тис. грн - найбільше серед усіх чиновників-пенсіонерів у країні…
https://informator.ua/uk/otrimuyut-sotni-tisyach-griven-reyting-naybagatshih-pensioneriv-ukrajini
Ось такі вони, з «доброчесністю» від портнова-лавриновича-деркача???
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/19/7499100/
https://hromadske.ua/polityka/239912-bezoplatno-z-liuboviu-iak-rodyna-holovy-sudu-nazbyrala-mayna-na-try-milyony-dolariv
А потім покидьок, що збив мою маму, коли вона йшла на зелене світло, за 7 років "суду" жодного дня не сидів і нічого не платить. Купа переламів!