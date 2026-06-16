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Новости Дела о незаконном обогащении
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Семья экс-судьи Высшего хозсуда Карабаня за несколько лет приобрела имущества на сумму более $2,5 млн, - СМИ. ФОТО

Семья бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Владимира Карабаня, в которой несколько поколений судей и сотрудников судебной системы, за последние годы пополнила свои активы на сумму более 2,5 миллиона долларов. Среди "достижений" судейского клана — десятки квартир в элитных ЖК, поместье под Киевом и более 30 парковочных мест, записанных на матерей, тещ и безработных родственников.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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В частности, семья Карабаня, которая фактически полностью интегрирована в судебную систему страны, за последние годы сумела скупить огромное количество ликвидного имущества в столице и пригороде, оформляя его на многочисленных родственников.

Глава династии

Отмечается, что Владимир Карабань после ухода в отставку в 2018 году приобрел квартиру в элитном ЖК "Львовская площадь" в самом центре Киева и парковочное место в ЖК "Forward". Кроме того, экс-судья передвигается на премиальном внедорожнике Volkswagen Touareg (2019 г.в.), который официально зарегистрирован на Сергея Евдокименко — брата его бывшей жены. У самого же Евдокименко странным образом одновременно появились Tesla Model 3 и Audi Q4 e-tron. Объяснять журналистам, почему экс-судья бесплатно пользуется его имуществом, мужчина отказался.

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Экс-судья Высшего хозсуда Владимир Карабань
Бывший судья Высшего хозсуда Владимир Карабань

Активы династии судей Карабанов — что нашли журналисты

26 парковочных мест на жену, мать и тещу

Наибольшую изобретательность проявила семья племянника Карабаня — действующего судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Владислава Сулима. В течение 2023–2024 годов его жена, мать и теща массово скупали парковочные места. Только в столичном ЖК "Комфорт-Таун" они сумели приобрести не менее 26 парковочных мест, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов.

Активы династии судей Карабанов — что нашли журналисты

Сам судья Сулим в комментарии Bihus.Info выдвинул оправдание, заявив, что женщины покупали недвижимость "по собственному решению и за счет личных сбережений", хотя на данный момент это имущество не приносит им никакого дохода.

Схема оказалась семейной:

  • Еще 6 парковочных мест в том же ЖК "Комфорт-Таун" журналисты обнаружили в собственности родителей Александра Прокопенко (мужа сестры судьи Сулима, которая также работает в судебной системе).

  • Еще 4 парковочных места оформлены на сводную сестру жены Сулима.

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Элитные особняки на дамбе и "подарки" на Подоле

Тесть судьи Сулима — Иван Федоров (бывший председатель Хозяйственного суда Запорожской области) и его жена Елена Федорова (бывшая судья того же суда до 2023 года) в 2022 году стали владельцами роскошного дома и земли в элитном коттеджном городке "Gold Fish" на дамбе Киевского водохранилища. Журналисты выяснили, что реальная рыночная стоимость этого объекта на момент покупки была как минимум в два раза выше, чем задекларировала семья судьи.

Активы династии судей Карабанов — что нашли журналисты

Кроме того, семья владеет рядом объектов недвижимости в элитном ЖК "Покровский посад" на Подоле общей стоимостью более полумиллиона долларов, которые они официально задекларировали как "подарки" или "наследство".

Активы династии судей Карабанов — что нашли журналисты

Семь квартир и поместье в Гатном для отца экс-судьи Печерского суда

Другой племянник главы династии — бывший судья скандального Печерского райсуда Киева Владимир Карабань-младший — после своей отставки обзавелся новеньким Hyundai Santa Fe 2024 года и Mercedes-Benz E-Class. Также он регулярно пользуется роскошной Audi Q8, которая записана на его односельчанина, и отцовским Toyota Land Cruiser Prado.

Настоящим "успешным бизнесменом" в семье оказался отец экс-судьи Печерского суда — Николай Карабань. За последние несколько лет пожилой мужчина стал официальным владельцем:

  • 7 квартир в новостройках Киева и Чернигова;

  • Большое загородное поместье в элитном поселке Гатное под Киевом.

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Активы династии судей Карабанов — что нашли журналисты

Журналисты добавили, что общая стоимость имущества, зафиксированного следователями только у этой части судейского клана, по самым скромным подсчетам превышает $2,5 млн. На данный момент антикоррупционные органы (НАЗК и НАБУ) не давали официальной оценки состоянию семьи Карабаней.

Автор: 

Высший хозсуд (52) недвижимость (853) судья (2639) Бигус Денис (204)
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Топ комментарии
+7
"Вони живуть своє найкраще життя"...
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16.06.2026 00:19 Ответить
+6
И в чём новость? Я и без новостей скажу-за пару лет семьи судей, прокуроров, депутатов, всех кто связан со снабжением армии, тыловики военные, ну и ТЦКуны( куда сейчас без этой касты нуворишей), а, блин за мусоров забыл, все нехило улучшили своё благосостояние. Кроме обычных гражданских и солдат на фронте.
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16.06.2026 00:09 Ответить
+4
А ще вова карабань- знаний віп-клієнт по замовленню валютних шльондр. Погоняло "тарабань".
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16.06.2026 00:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А ще вова карабань- знаний віп-клієнт по замовленню валютних шльондр. Погоняло "тарабань".
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16.06.2026 00:05 Ответить
Отримують сотні тисяч гривень - рейтинг найбагатших пенсіонерів України
Колишня суддя КСУ Наталія Шаптала щомісяця отримує 390 тис. грн - найбільше серед усіх чиновників-пенсіонерів у країні…
https://informator.ua/uk/otrimuyut-sotni-tisyach-griven-reyting-naybagatshih-pensioneriv-ukrajini
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16.06.2026 00:32 Ответить
Самі собі призначили. Повна змова.
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16.06.2026 01:32 Ответить
И в чём новость? Я и без новостей скажу-за пару лет семьи судей, прокуроров, депутатов, всех кто связан со снабжением армии, тыловики военные, ну и ТЦКуны( куда сейчас без этой касты нуворишей), а, блин за мусоров забыл, все нехило улучшили своё благосостояние. Кроме обычных гражданских и солдат на фронте.
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16.06.2026 00:09 Ответить
вона така карабаня...
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16.06.2026 00:12 Ответить
І тут усе на когось "переписано". Якась маячня. Старий суддя міг придбати ? Не міг. То чому його не в"яжуть ?
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16.06.2026 00:13 Ответить
"Вони живуть своє найкраще життя"...
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16.06.2026 00:19 Ответить
Мабуть, як злидні то пляшки збирали, то підробляли по ночам на розвантаження вагонів, з майном для кабміндічів в «династію» у Козині??!? Недоїдали, недопивали, «ЕКОНОМИЛИ» на чому могли???
Ось такі вони, з «доброчесністю» від портнова-лавриновича-деркача???
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16.06.2026 00:22 Ответить
Твари…
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16.06.2026 00:25 Ответить
Спрут
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16.06.2026 00:49 Ответить
Мене дуже сильно бісить, коли ці чмоші виступають від імені держави. Одягають вишиванки без сенсу, нап'ялюють на себе символи держави. То вони є зрадниками нації, осмілившись плюндрувати його символи.
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16.06.2026 01:05 Ответить
Да всі вони корупціонери. А головачов ще 10 років тому мав маєтки на Ларнаці, і все одно вічний голова.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/19/7499100/
https://hromadske.ua/polityka/239912-bezoplatno-z-liuboviu-iak-rodyna-holovy-sudu-nazbyrala-mayna-na-try-milyony-dolariv
А потім покидьок, що збив мою маму, коли вона йшла на зелене світло, за 7 років "суду" жодного дня не сидів і нічого не платить. Купа переламів!
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16.06.2026 01:25 Ответить
Виходить, рішення всіх київських районних судів не мають значення, бо корупційний КАСУ з покидьком головачовим і суддями і прокурорами, що з ним діляться, все скасує, влаштувавши торговище замість суду!
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16.06.2026 01:36 Ответить
Суцільні династії. Скільки ми будемо це терпіти? Це все вже занадто! Тонемо в крові, а вони мародерять мільярдаи, це вурдалаки!
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16.06.2026 01:27 Ответить
Чесних суддів в Україні як не було,так і нема.Зробили касту превелійованих в монаших мантіях.
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16.06.2026 06:04 Ответить
А як може він бути чесним, якщо за посаду треба віддячити
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16.06.2026 06:27 Ответить
Це подяка родичам від судді за посередництво із клієнтами. І це тільки дрібниця яка стала відома. Невже суддя повинен бути невдячний своїм близьким та рідним, навіщо він тоді йшов на цю посаду
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16.06.2026 06:26 Ответить
Та ніколи такого не було і от знов🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ця країна приречена з виродками при владі....
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16.06.2026 06:31 Ответить
Счєтать чюжиє дєньгі - прізнак плохово воспітанія!))
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16.06.2026 06:32 Ответить
Де НАБУ, САП і інші органи боротьби з хабарниками? Запросити всіх " бідних" родичей судді, дати письмові пояснення, під кримінальну відповідальність за брехню, звідки кошти на маєтки, квартири та інше. Якщо воно не іхне, то ніхто за бувшого суддю тягнути не буде - здадуть.
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16.06.2026 06:33 Ответить
Країна мрії мародера і геноцидника Українського народу османського
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16.06.2026 06:44 Ответить
Мудрий нарід, погавкали-по будках)
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16.06.2026 07:46 Ответить
І ніхто з родини не захищає Україну. А воїни на 21 тисячу живуть з родинами.
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16.06.2026 07:59 Ответить
 
 