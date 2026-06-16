Семья экс-судьи Высшего хозсуда Карабаня за несколько лет приобрела имущества на сумму более $2,5 млн, - СМИ. ФОТО

Семья бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Владимира Карабаня, в которой несколько поколений судей и сотрудников судебной системы, за последние годы пополнила свои активы на сумму более 2,5 миллиона долларов. Среди "достижений" судейского клана — десятки квартир в элитных ЖК, поместье под Киевом и более 30 парковочных мест, записанных на матерей, тещ и безработных родственников.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, семья Карабаня, которая фактически полностью интегрирована в судебную систему страны, за последние годы сумела скупить огромное количество ликвидного имущества в столице и пригороде, оформляя его на многочисленных родственников.

Глава династии

Отмечается, что Владимир Карабань после ухода в отставку в 2018 году приобрел квартиру в элитном ЖК "Львовская площадь" в самом центре Киева и парковочное место в ЖК "Forward". Кроме того, экс-судья передвигается на премиальном внедорожнике Volkswagen Touareg (2019 г.в.), который официально зарегистрирован на Сергея Евдокименко — брата его бывшей жены. У самого же Евдокименко странным образом одновременно появились Tesla Model 3 и Audi Q4 e-tron. Объяснять журналистам, почему экс-судья бесплатно пользуется его имуществом, мужчина отказался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средние пенсии депутатов и судей в Украине превышают 220 тысяч, — "Опендатабот". ИНФОГРАФИКА

Бывший судья Высшего хозсуда Владимир Карабань

26 парковочных мест на жену, мать и тещу

Наибольшую изобретательность проявила семья племянника Карабаня — действующего судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Владислава Сулима. В течение 2023–2024 годов его жена, мать и теща массово скупали парковочные места. Только в столичном ЖК "Комфорт-Таун" они сумели приобрести не менее 26 парковочных мест, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов.

Сам судья Сулим в комментарии Bihus.Info выдвинул оправдание, заявив, что женщины покупали недвижимость "по собственному решению и за счет личных сбережений", хотя на данный момент это имущество не приносит им никакого дохода.

Схема оказалась семейной:

Еще 6 парковочных мест в том же ЖК "Комфорт-Таун" журналисты обнаружили в собственности родителей Александра Прокопенко (мужа сестры судьи Сулима, которая также работает в судебной системе).

Еще 4 парковочных места оформлены на сводную сестру жены Сулима.

Читайте также: Бывшему заместителю председателя Высшего хозсуда объявили новое подозрение в незаконном обогащении на 97 миллионов

Элитные особняки на дамбе и "подарки" на Подоле

Тесть судьи Сулима — Иван Федоров (бывший председатель Хозяйственного суда Запорожской области) и его жена Елена Федорова (бывшая судья того же суда до 2023 года) в 2022 году стали владельцами роскошного дома и земли в элитном коттеджном городке "Gold Fish" на дамбе Киевского водохранилища. Журналисты выяснили, что реальная рыночная стоимость этого объекта на момент покупки была как минимум в два раза выше, чем задекларировала семья судьи.

Кроме того, семья владеет рядом объектов недвижимости в элитном ЖК "Покровский посад" на Подоле общей стоимостью более полумиллиона долларов, которые они официально задекларировали как "подарки" или "наследство".

Семь квартир и поместье в Гатном для отца экс-судьи Печерского суда

Другой племянник главы династии — бывший судья скандального Печерского райсуда Киева Владимир Карабань-младший — после своей отставки обзавелся новеньким Hyundai Santa Fe 2024 года и Mercedes-Benz E-Class. Также он регулярно пользуется роскошной Audi Q8, которая записана на его односельчанина, и отцовским Toyota Land Cruiser Prado.

Настоящим "успешным бизнесменом" в семье оказался отец экс-судьи Печерского суда — Николай Карабань. За последние несколько лет пожилой мужчина стал официальным владельцем:

7 квартир в новостройках Киева и Чернигова;

Большое загородное поместье в элитном поселке Гатное под Киевом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68 участков, 29 транспортных средств, 4 дома: экс-депутату из Винницкой области сообщено о подозрении в сокрытии активов на 67 млн грн. ФОТОрепортаж

Журналисты добавили, что общая стоимость имущества, зафиксированного следователями только у этой части судейского клана, по самым скромным подсчетам превышает $2,5 млн. На данный момент антикоррупционные органы (НАЗК и НАБУ) не давали официальной оценки состоянию семьи Карабаней.