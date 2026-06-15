Родина екссудді Вищого госпсуду Карабаня за кілька років набула майна на понад $2,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Родина колишнього судді Вищого господарського суду Володимира Карабаня, яка налічує кілька поколінь суддів та працівників судової системи, за останні роки обросла активами на суму понад 2,5 мільйона доларів. Серед "набутків" суддівського клану — десятки квартир в елітних ЖК, маєток під Києвом та понад 30 паркомісць, записаних на матерів, тещ та безробітних родичів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, родина Карабаня, яка фактично повністю інтегрована в судову систему країни, за останні роки спромоглася скупити величезну кількість ліквідного майна у столиці та передмісті, оформлюючи його на численних родичів.

Голова династії

Зазначається, що Володимир Карабань після виходу на відставку у 2018 році придбав квартиру в елітному ЖК "Львівська площа" в самому центрі Києва та паркомісце в ЖК "Forward". Крім того, екссуддя пересувається на преміальному позашляховику Volkswagen Touareg (2019 р.в.), який офіційно записаний на Сергія Євдокіменка — брата його колишньої дружини. У самого ж Євдокіменка дивним чином одночасно з’явилися Tesla Model 3 та Audi Q4 e-tron. Пояснювати журналістам, чому екссуддя безкоштовно користується його майном, чоловік відмовився.

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Екссуддя Вищого госпсуду Володимир Карабань

26 паркомісць на дружину, матір та тещу

Найбільшу винахідливість виявила родина племінника Карабаня — чинного судді Північного апеляційного господарського суду Владислава Суліма. Протягом 2023–2024 років його дружина, мати та теща масово скуповували паркомісця. Лише у столичному ЖК "Комфорт-Таун" вони спромоглися придбати щонайменше 26 паркомісць, ринкова вартість яких перевищує півмільйона доларів.

Сам суддя Сулім у коментарі Bihus.Info видав виправдання, заявивши, що жінки купували нерухомість "за власним рішенням та шляхом особистих заощаджень", хоча наразі це майно не приносить їм жодного доходу.

Схема виявилася сімейною:

Ще 6 паркомісць у тому ж ЖК "Комфорт-Таун" журналісти знайшли у власності батьків Олександра Прокопенка (чоловіка сестри судді Суліма, яка також працює в судовій системі).

Ще 4 паркомісця оформлені на зведену сестру дружини Суліма.

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Елітні маєтки на дамбі та "подарунки" на Подолі

Тесть судді Суліма — Іван Федоров (колишній голова Господарського суду Запорізької області) та його дружина Олена Федорова (екссуддя того ж суду до 2023 року) у 2022 році стали власниками розкішного будинку та землі в елітному котеджному містечку "Gold Fish" на дамбі Київського водосховища. Журналісти з'ясували, що реальна ринкова вартість цього об’єкта на момент купівлі була щонайменше вдвічі вищою, ніж задекларувала суддівська родина.

Окрім цього, родина володіє низкою нерухомості в елітному ЖК "Покровський посад" на Подолі сукупною вартістю понад півмільйона доларів, яку вони офіційно задекларували як "подарунки" або "спадщину".

Сім квартир та маєток у Гатному для батька екссудді Печерського суду

Інший племінник голови династії — колишній суддя скандального Печерського райсуду Києва Володимир Карабань-молодший — після своєї відставки обзавівся новеньким Hyundai Santa Fe 2024 року та Mercedes-Benz E-Class. Також він регулярно користується люксовою Audi Q8, яка записана на його односельчанина, та батьківським Toyota Land Cruiser Prado.

Справжнім "успішним бізнесменом" у родині виявився батько екссудді Печерського суду — Микола Карабань. За останні кілька років літній чоловік став офіційним власником:

7 квартир у новобудовах Києва та Чернігова;

Великого заміського маєтку в елітному селищі Гатне під Києвом.

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Журналісти додали, що загальна вартість майна, зафіксованого розслідувачами лише у цієї частини суддівського клану, за найскромнішими підрахунками перевищує $2,5 млн. Наразі антикорупційні органи (НАЗК та НАБУ) не надавали офіційної оцінки статкам родини Карабанів.