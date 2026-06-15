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Новини Справи про незаконне збагачення
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Родина екссудді Вищого госпсуду Карабаня за кілька років набула майна на понад $2,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Родина колишнього судді Вищого господарського суду Володимира Карабаня, яка налічує кілька поколінь суддів та працівників судової системи, за останні роки обросла активами на суму понад 2,5 мільйона доларів. Серед "набутків" суддівського клану — десятки квартир в елітних ЖК, маєток під Києвом та понад 30 паркомісць, записаних на матерів, тещ та безробітних родичів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, родина Карабаня, яка фактично повністю інтегрована в судову систему країни, за останні роки спромоглася скупити величезну кількість ліквідного майна у столиці та передмісті, оформлюючи його на численних родичів.

Голова династії

Зазначається, що Володимир Карабань після виходу на відставку у 2018 році придбав квартиру в елітному ЖК "Львівська площа" в самому центрі Києва та паркомісце в ЖК "Forward". Крім того, екссуддя пересувається на преміальному позашляховику Volkswagen Touareg (2019 р.в.), який офіційно записаний на Сергія Євдокіменка — брата його колишньої дружини. У самого ж Євдокіменка дивним чином одночасно з’явилися Tesla Model 3 та Audi Q4 e-tron. Пояснювати журналістам, чому екссуддя безкоштовно користується його майном, чоловік відмовився.

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Екссуддя Вищого госпсуду Володимир Карабань
Екссуддя Вищого госпсуду Володимир Карабань

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

26 паркомісць на дружину, матір та тещу

Найбільшу винахідливість виявила родина племінника Карабаня — чинного судді Північного апеляційного господарського суду Владислава Суліма. Протягом 2023–2024 років його дружина, мати та теща масово скуповували паркомісця. Лише у столичному ЖК "Комфорт-Таун" вони спромоглися придбати щонайменше 26 паркомісць, ринкова вартість яких перевищує півмільйона доларів.

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Сам суддя Сулім у коментарі Bihus.Info видав виправдання, заявивши, що жінки купували нерухомість "за власним рішенням та шляхом особистих заощаджень", хоча наразі це майно не приносить їм жодного доходу.

Схема виявилася сімейною:

  • Ще 6 паркомісць у тому ж ЖК "Комфорт-Таун" журналісти знайшли у власності батьків Олександра Прокопенка (чоловіка сестри судді Суліма, яка також працює в судовій системі).

  • Ще 4 паркомісця оформлені на зведену сестру дружини Суліма.

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Елітні маєтки на дамбі та "подарунки" на Подолі

Тесть судді Суліма — Іван Федоров (колишній голова Господарського суду Запорізької області) та його дружина Олена Федорова (екссуддя того ж суду до 2023 року) у 2022 році стали власниками розкішного будинку та землі в елітному котеджному містечку "Gold Fish" на дамбі Київського водосховища. Журналісти з'ясували, що реальна ринкова вартість цього об’єкта на момент купівлі була щонайменше вдвічі вищою, ніж задекларувала суддівська родина.

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Окрім цього, родина володіє низкою нерухомості в елітному ЖК "Покровський посад" на Подолі сукупною вартістю понад півмільйона доларів, яку вони офіційно задекларували як "подарунки" або "спадщину".

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Сім квартир та маєток у Гатному для батька екссудді Печерського суду

Інший племінник голови династії — колишній суддя скандального Печерського райсуду Києва Володимир Карабань-молодший — після своєї відставки обзавівся новеньким Hyundai Santa Fe 2024 року та Mercedes-Benz E-Class. Також він регулярно користується люксовою Audi Q8, яка записана на його односельчанина, та батьківським Toyota Land Cruiser Prado.

Справжнім "успішним бізнесменом" у родині виявився батько екссудді Печерського суду — Микола Карабань. За останні кілька років літній чоловік став офіційним власником:

  • 7 квартир у новобудовах Києва та Чернігова;

  • Великого заміського маєтку в елітному селищі Гатне під Києвом.

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Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Журналісти додали, що загальна вартість майна, зафіксованого розслідувачами лише у цієї частини суддівського клану, за найскромнішими підрахунками перевищує $2,5 млн. Наразі антикорупційні органи (НАЗК та НАБУ) не надавали офіційної оцінки статкам родини Карабанів.

Автор: 

Вищий госпсуд (53) нерухомість (1058) суддя (1613) Бігус Денис (209)
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Топ коментарі
+8
И в чём новость? Я и без новостей скажу-за пару лет семьи судей, прокуроров, депутатов, всех кто связан со снабжением армии, тыловики военные, ну и ТЦКуны( куда сейчас без этой касты нуворишей), а, блин за мусоров забыл, все нехило улучшили своё благосостояние. Кроме обычных гражданских и солдат на фронте.
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16.06.2026 00:09 Відповісти
+8
"Вони живуть своє найкраще життя"...
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16.06.2026 00:19 Відповісти
+6
Твари…
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16.06.2026 00:25 Відповісти
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А ще вова карабань- знаний віп-клієнт по замовленню валютних шльондр. Погоняло "тарабань".
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16.06.2026 00:05 Відповісти
Отримують сотні тисяч гривень - рейтинг найбагатших пенсіонерів України
Колишня суддя КСУ Наталія Шаптала щомісяця отримує 390 тис. грн - найбільше серед усіх чиновників-пенсіонерів у країні…
https://informator.ua/uk/otrimuyut-sotni-tisyach-griven-reyting-naybagatshih-pensioneriv-ukrajini
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16.06.2026 00:32 Відповісти
Самі собі призначили. Повна змова.
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16.06.2026 01:32 Відповісти
И в чём новость? Я и без новостей скажу-за пару лет семьи судей, прокуроров, депутатов, всех кто связан со снабжением армии, тыловики военные, ну и ТЦКуны( куда сейчас без этой касты нуворишей), а, блин за мусоров забыл, все нехило улучшили своё благосостояние. Кроме обычных гражданских и солдат на фронте.
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16.06.2026 00:09 Відповісти
вона така карабаня...
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16.06.2026 00:12 Відповісти
І тут усе на когось "переписано". Якась маячня. Старий суддя міг придбати ? Не міг. То чому його не в"яжуть ?
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16.06.2026 00:13 Відповісти
"Вони живуть своє найкраще життя"...
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16.06.2026 00:19 Відповісти
Мабуть, як злидні то пляшки збирали, то підробляли по ночам на розвантаження вагонів, з майном для кабміндічів в «династію» у Козині??!? Недоїдали, недопивали, «ЕКОНОМИЛИ» на чому могли???
Ось такі вони, з «доброчесністю» від портнова-лавриновича-деркача???
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16.06.2026 00:22 Відповісти
Твари…
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16.06.2026 00:25 Відповісти
Спрут
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16.06.2026 00:49 Відповісти
Мене дуже сильно бісить, коли ці чмоші виступають від імені держави. Одягають вишиванки без сенсу, нап'ялюють на себе символи держави. То вони є зрадниками нації, осмілившись плюндрувати його символи.
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16.06.2026 01:05 Відповісти
Да всі вони корупціонери. А головачов ще 10 років тому мав маєтки на Ларнаці, і все одно вічний голова.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/19/7499100/
https://hromadske.ua/polityka/239912-bezoplatno-z-liuboviu-iak-rodyna-holovy-sudu-nazbyrala-mayna-na-try-milyony-dolariv
А потім покидьок, що збив мою маму, коли вона йшла на зелене світло, за 7 років "суду" жодного дня не сидів і нічого не платить. Купа переламів!
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16.06.2026 01:25 Відповісти
Виходить, рішення всіх київських районних судів не мають значення, бо корупційний КАСУ з покидьком головачовим і суддями і прокурорами, що з ним діляться, все скасує, влаштувавши торговище замість суду!
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16.06.2026 01:36 Відповісти
Суцільні династії. Скільки ми будемо це терпіти? Це все вже занадто! Тонемо в крові, а вони мародерять мільярдаи, це вурдалаки!
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16.06.2026 01:27 Відповісти
Чесних суддів в Україні як не було,так і нема.Зробили касту превелійованих в монаших мантіях.
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16.06.2026 06:04 Відповісти
А як може він бути чесним, якщо за посаду треба віддячити
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16.06.2026 06:27 Відповісти
Це подяка родичам від судді за посередництво із клієнтами. І це тільки дрібниця яка стала відома. Невже суддя повинен бути невдячний своїм близьким та рідним, навіщо він тоді йшов на цю посаду
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16.06.2026 06:26 Відповісти
Та ніколи такого не було і от знов🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ця країна приречена з виродками при владі....
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16.06.2026 06:31 Відповісти
Счєтать чюжиє дєньгі - прізнак плохово воспітанія!))
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16.06.2026 06:32 Відповісти
Не чужі гроші а вкрадені в українського народу.
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16.06.2026 08:55 Відповісти
Де НАБУ, САП і інші органи боротьби з хабарниками? Запросити всіх " бідних" родичей судді, дати письмові пояснення, під кримінальну відповідальність за брехню, звідки кошти на маєтки, квартири та інше. Якщо воно не іхне, то ніхто за бувшого суддю тягнути не буде - здадуть.
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16.06.2026 06:33 Відповісти
Країна мрії мародера і геноцидника Українського народу османського
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16.06.2026 06:44 Відповісти
Мудрий нарід, погавкали-по будках)
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16.06.2026 07:46 Відповісти
І ніхто з родини не захищає Україну. А воїни на 21 тисячу живуть з родинами.
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16.06.2026 07:59 Відповісти
Як не ворюга, то суддя. Як не суддя, то gaндон. Або таке як Щасна.
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16.06.2026 08:11 Відповісти
Дивлюся заробітні -------------Місцеві (районні) суди: від 105 тис. до 133 тис. грн.Апеляційні суди: від 200 тис. до 225 тис. грн.Верховний Суд: від 290 тис. до 315 тис. грн. Родич працював помічником судді. Розповідав--------за якесь роз'яснення громадяни у Львові давали йому 50 грн. А в райцентрі Одеської області 50 долярів.
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16.06.2026 08:26 Відповісти
Де взяв, де взяв? Хронічний клептоман просто наколядував і щедро поділився з родичами лише на папері. Питання в іншому. Чому держава не має закону про декларації доходів родичами високопосадовців, якщо вони мають коштовне рухоме і нерухоме майно? Бо у зРаді десятиліттями сидять такі самі клептомани. Коло замкнуте.
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16.06.2026 08:29 Відповісти
Так працюють же, не покладаючи рук! Тобто кишень...
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16.06.2026 08:49 Відповісти
В країні війна ворог знищує країну, все руйнує ,ну а бидло жирує не будеш мерзота триста років житти ,а волонтери збирають на автівки військовим,це все наслідок безвідповідальності влади.
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16.06.2026 08:53 Відповісти
От новина! А то люди не знали. Бачу єдиний вихід- повна заміна суддів, мусорів, прокурорів. В 2014 начебто непогано почали з мусорами- але трохи схибили- не можна було залишати жодного мусора, всіх страрих потрібно було або на пенсію, або в народне господарство, щоб були всі нові. Півроку-рік як небуть без них би перебилися. От з суддями треба так зробити- підготувати за допомогою ЄС молодих випускників юракадемій , а потім всіх діючих нах...й- а на їх місця молодих. Півроку-рік система б трохи поколбасилась- а потім все б пішло нормально. А так молодь приходить може й з найкращими помислами- а система її лама під себе. Треба знищити систему.
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16.06.2026 09:08 Відповісти
Люстрацію не так потрібно було проводити.
Гільйотина для цього є, у французів позичити треба.
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16.06.2026 09:43 Відповісти
Якби відбулася Велика Зачистка України від смердючої продажної сволоти, почати її слід саме із суддів.... 😡
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16.06.2026 10:07 Відповісти
 
 