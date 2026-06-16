РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12360 посетителей онлайн
Новости Убийство в Польше
4 324 66

Российского оппозиционного художника Скрепецкого застрелили в Польше. ФОТОрепортаж

Убийство Семена Скрепецкого в Польше: что известно?

Российского художника и критика кремлевского диктатора Семена Скрепецкого застрелили в Польше.

Об этом пишет польское издание podlaski.info, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

44-летнего художника убили на парковке в польском городе Бяла-Подляска (40 км от границы с Беларусью) около 10:00.

Журналисты пишут, что, вероятно, нападавших было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства в Бялой Подляске.

Предварительно, мужчина является гражданином Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль использует криминал для диверсий и убийств в Европе, - Spiegel

"Скрепецкий приобрел известность как художник, скульптор и блогер, чьи сатирические, остро выраженные картины безжалостно разоблачали абсурдность, жестокость и империалистические амбиции современной России. Его работы изображали коррумпированную правящую элиту, бедность провинциальной России и слепое повиновение общественности диктатору", - напомнили СМИ.

За несколько дней до убийства Скрепецкий провел акцию у посольства России в Берлине. Во время перформанса он достал флаг РФ из прорези в задней части брюк и выбросил его в мусорный бак.

Российского оппозиционного художника Скрепецкого убили в Польше
Российского оппозиционного художника Скрепецкого убили в Польше
Российского оппозиционного художника Скрепецкого убили в Польше

Впоследствии, за несколько часов до убийства, Скрепецкий писал, что ему угрожают "российские патриоты".

Читайте: Россияне посадили художника из Евпатории Зизу за решетку на 15 лет за облитое краской административное здание

Автор: 

Польша (9101) россия (97919) убийство (6520) художник (133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А Навроцький з вертухаями мовчать, як лайна московського у рота набрали!!
показать весь комментарий
16.06.2026 09:53 Ответить
+12
Те що він був проти ***** не означає що він за Україну. Такий же був всратий імпєрєц тільки в профіль.
показать весь комментарий
16.06.2026 09:53 Ответить
+12
Шкода чувака так як він тролив пуйла і кадирку завжди радувало...
показать весь комментарий
16.06.2026 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Навроцький з вертухаями мовчать, як лайна московського у рота набрали!!
показать весь комментарий
16.06.2026 09:53 Ответить
Не рознось істерик. Тобі їхати, чи шашечки? Одного нападника ВЖЕ затримано.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:25 Ответить
Те що він був проти ***** не означає що він за Україну. Такий же був всратий імпєрєц тільки в профіль.
показать весь комментарий
16.06.2026 09:53 Ответить
сам додумався?
показать весь комментарий
16.06.2026 10:03 Ответить
Олег Б #390511 любиш хорошіх кацапів ?
показать весь комментарий
16.06.2026 10:10 Ответить
Вчи матчастину перед тим як питання задавати.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:17 Ответить
це дуже узагальнено і ні про що. В чому виражалась ця "імперскість"? бо по його постам в інсті я щось нічого такого і близько не бачив
показать весь комментарий
16.06.2026 10:23 Ответить
https://t.me/OmTVchannel/52267
показать весь комментарий
16.06.2026 10:25 Ответить
Он вже вам виклали посилання. Якщо маячня про "адіннарот" для вас ні про що,то це ваші труднощі.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:28 Ответить
Не завжди діє постулат "Ворог мого ворога - мій друг...". Він навіть може не буть "тимчасовим ситуативним союзником"... Згадай Навального, з його висловом " "Крым - не бутерброд...".
Оце й вся "апазиция"... Захід цього ніяк зрозуміть не може... Або не хоче...
Приклади є... Один з характерних - дії нацистів, у 1944 році. Протримавши Степана Бандеру, майже чотири роки, у концтаборі, за відмову відкликать "Акт проголошення незалежності", він його випустив, з пропозицією підтримать РОА, Власова, та виступить єдиним фронтом, проти Червоної Армії... Бандера відмовився... Його погляд дуже чітко висловлений, як не дивно, поетом Давидом Самойловим, колишнім офіцером СМЕРШ, у вірші "Бандитка":
"...Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо".
показать весь комментарий
16.06.2026 10:28 Ответить
Ох і логіка. Тоб то краще було б якби цього художника не було? Ти твори, де сцарь зображений його бачив, чи як звичейний люмпєн, " нє чітал, но осуждаю"?
Болтовня- наше все.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:32 Ответить
а це що https://t.me/OmTVchannel/52267
показать весь комментарий
16.06.2026 10:34 Ответить
Та воно чокнуте. Знаний місцевий фрік. Їй ці посилання фіолетово. Роги в землю і своє кукурікає
показать весь комментарий
16.06.2026 10:39 Ответить
Тебк, як старшого сьогдні сюди кинули? Від усього вашого " ******** коллєктіву"?
показать весь комментарий
16.06.2026 11:01 Ответить
Плювати. Головне, щоб з допомогою чи фріків, чи навіть Зєт патріотів була зруйнрвана влада у вашій ..оісії.
Як сказав Черчіль, " укладу угоду із сатаною, проти гітлєра.."
І це звісно, не подобається на болотах..
показать весь комментарий
16.06.2026 11:00 Ответить
Чому тебе першим випустили лити гуа..о на тих хто проти карло- пу? Ти що, на фермі числися самиим розумним?
показать весь комментарий
16.06.2026 10:28 Ответить
Йди на хер, дурепа.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:31 Ответить
Це точно...
показать весь комментарий
16.06.2026 10:35 Ответить
Вася, чомусь карло- пу випустив вбивць не на тебе, а на фріка Скрєпєцькрго. Ти не знаєш чому?
То му що ти, Вася йому по барабану, ти просто рядовий болтун. А от фрік - руйнував ставоення до сцаря.
Головне, щоб з допомогою чи фріків, чи навіть Зєт патріотів була зруйнрвана влада у ..оісії.
Як сказав Черчіль, " укладу угоду із сатаною, проти гітлєра.."
показать весь комментарий
16.06.2026 11:05 Ответить
піКуй
показать весь комментарий
16.06.2026 09:53 Ответить
Мабуть своєю останньою акцією в лаптях він остаточно роздратував кремлядів чи Дона вівцетраха.
показать весь комментарий
16.06.2026 09:55 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2026 10:04 Ответить
********* по другому не вміє. Горіть в пеклі виродки на чолі з ******.
показать весь комментарий
16.06.2026 09:55 Ответить
О, від нього і Зєлі з Арахамією дісталося.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:01 Ответить
пару днів тому дивився в інеті його перформенс перед посольством рф в Берліні. І вже вбили. Тим хто ще не усвідомив загрозу людству від русофашо буде черговим нагадуванням. Жодних компромісів з кремлядями.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:02 Ответить
Шкода чувака так як він тролив пуйла і кадирку завжди радувало...
показать весь комментарий
16.06.2026 10:04 Ответить
Дуже шкода. героїчний був чувак.
Обсірав цього обсоса - кадиркіна дуже потужно.
Поляки у себ сволоту кацапську розвели, з України там теж багато педіков ватних.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:06 Ответить
він обсирав Україну і українців, тобто і тебе особисто
показать весь комментарий
16.06.2026 10:14 Ответить
Зеленський та Арахамія не українці взагалі-то.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:16 Ответить
Вадимир Каракай #398922 телепень а це що ? https://t.me/OmTVchannel/52267
показать весь комментарий
16.06.2026 10:17 Ответить
Не можу сказати що там, не користуюся кацапським телеграмом.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:53 Ответить
зато захишаеш кацапа
показать весь комментарий
16.06.2026 10:56 Ответить
він насрав тобі у рота і трахнув в туза (((:
показать весь комментарий
16.06.2026 10:18 Ответить
це твоя кацапська гра
показать весь комментарий
16.06.2026 10:19 Ответить
це твоя гра на шкіряній флейті
показать весь комментарий
16.06.2026 10:21 Ответить
твої вміння мене не цікавлять ))
показать весь комментарий
16.06.2026 10:22 Ответить
шо падла правда не подобається ?? (((:
показать весь комментарий
16.06.2026 10:26 Ответить
правда що твоя мати повія ? Ну вибачай, я ж не винен у цьому
показать весь комментарий
16.06.2026 10:30 Ответить
Ну ладно заспокойся вже . ти ж бачиш дебіл скільки людей поважали цього художника
показать весь комментарий
16.06.2026 10:38 Ответить
якщо мухи ******* лайно, до речі як і ти.

То я не повінен також це лайно любити. А ти звичайний хох...л, якій любить кацапів.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:40 Ответить
дебіл ти. ((: я взагалі нікого не люблю
показать весь комментарий
16.06.2026 10:43 Ответить
не ображайся що я знаю що твоя мати повія, народила тебе від шофера
показать весь комментарий
16.06.2026 10:43 Ответить
Я точно знаю, що твоя мати взагалі була собакою, яка народила тебе від місцевого алкоголіка - зоофіла
показать весь комментарий
16.06.2026 10:50 Ответить
ну стася не ображайся, я пошуткував що твоя мати повія ))
показать весь комментарий
16.06.2026 10:53 Ответить
stanis nasvaiko твоя мати шлендра, це усі знають )))
показать весь комментарий
16.06.2026 10:54 Ответить
XVIXMM0V твоя мати була члєнососкою, а батько був півником, якому на вулиці по тузу їздили , це всі знають
показать весь комментарий
16.06.2026 10:57 Ответить
stanis nasvaiko ось бачиш всі знають хто твоя мати - повія ))
показать весь комментарий
16.06.2026 11:02 Ответить
всі знають, що твоя мати Собака , а батько місцевий алкоголік - зоофіл
показать весь комментарий
16.06.2026 11:03 Ответить
щось ти зовсім обоазився на правду
показать весь комментарий
16.06.2026 11:05 Ответить
классно ты свою мать рекламируешь
на какой трассе она стоит ?
показать весь комментарий
16.06.2026 11:04 Ответить
Взагалі то моя мати померла сім місяців тому.
А те що ви - обсоси , про покійників таки речи почали писати на вас і на ваших близьки дуже скоро відобразиться .
показать весь комментарий
16.06.2026 11:07 Ответить
московія це не Україна де московські попи , депутати і агентура сидять і ненавидять ЗСУ та Державу, там без жодних упереджень ліквідовують за будь яку непокору або загрозу режима негайно
показать весь комментарий
16.06.2026 10:07 Ответить
Пишут, что он и у нас на "Миротворце" был.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:08 Ответить
😞
показать весь комментарий
16.06.2026 10:10 Ответить
кацапам страшно, болотяна нечисть боїться навіть художників....
показать весь комментарий
16.06.2026 10:11 Ответить
Там многие расстроились по поводу убийства в Польше художника Семена Скрепецкого. Посмотрите это видео и подумайте, стоит ли расстраиваться.

https://t.me/OmTVchannel/52267
показать весь комментарий
16.06.2026 10:13 Ответить
Таким запам'ятають його, і такими його картини:

https://news.pn/photo/f58f5c77f19d9d64123a73988c69135d.i240x320x354.jpeg

https://pbs.twimg.com/media/HK3rU8KWcAAdPjX.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK4VHi-WsAIW8F7.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK4VHi7WIAAjOJ6.jpg

https://pbs.twimg.com/media/***************.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK4VHi6W4AAXKMa.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png
показать весь комментарий
16.06.2026 10:17 Ответить
навіщо кацапське лайно запам'ятовувати ?
показать весь комментарий
16.06.2026 10:18 Ответить
Це Ваше оціночне судження.
Але від нього справжнє мистецтво, тобто те, що несе в собі думку і викликає людські емоції, не перестає ним бути.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:25 Ответить
чому ви хо..ли любите кацапів ?
все шукаєте не таких та хороших кацапів, бо мізків у вас нема
показать весь комментарий
16.06.2026 10:32 Ответить
Портрет рашистської пітьми.

Щось близьке до шедевру... Хе-хе.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:46 Ответить
А поляки всё с УПА воюют, с кацапами воевать надо плечом к плечу с украинцами.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:19 Ответить
та тут питання не в тому кого грохнули, питання в тому, що на території країн НАТО кацапська агентура дуже впевнено себе почуває раз проводить такі ліквідації публічно у публічних місцях. ось про що повинні думати європейські спецслужби. а конкретніше, перефільтрувати в Євросоюзі усіх кацапорилих, в тому числі і таких, які мають і українські паспорти і гнати їх в шию назад на болота із забороною в'їзду у Європу. бо вони сьогодні грохнули того художника, вчора спалили авто і дачу Стармера, а завтра можуть грохнути Макрона чи ще когось. кілька років тому пробували здійснити замах на директора РайнМеталу Папергера. Вичищати потрібно Європу від кацапоїдних.
показать весь комментарий
16.06.2026 10:51 Ответить
Підтягувався мені у фейсбуці цей Скрепецький зі своїми відео, там у нього прикольні точилки для олівців були..зокрема з Кадиркою
показать весь комментарий
16.06.2026 10:54 Ответить
Роберт був сміливою людиною, талановитим художником із дуже гарним тролінгом. Дуже гарно висвятив суть зелупи трампа та йухла із бульбофюрером , особливо кадирявого і взагалі всі його картини- шедевр. Він знав що його можуть вбити , нажаль так і вийшло. Був його підписником , завжди слідкував за його діяльністю. І ті хто пише ,що це просто "хороший рузькийй'', відповім що він був набагато кориснішим ніж зеля , ахренія, чи навіть казан стефанчук і купа іншого зеленого непотріба , які і далі знищують Україну на очах самих українців.
показать весь комментарий
16.06.2026 11:04 Ответить
Гарний був художник. Тролив рашистів знатно. Та і сміливості йому не бракувало. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
16.06.2026 11:04 Ответить
 
 