Российского оппозиционного художника Скрепецкого застрелили в Польше. ФОТОрепортаж
Российского художника и критика кремлевского диктатора Семена Скрепецкого застрелили в Польше.
Об этом пишет польское издание podlaski.info, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
44-летнего художника убили на парковке в польском городе Бяла-Подляска (40 км от границы с Беларусью) около 10:00.
Журналисты пишут, что, вероятно, нападавших было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства в Бялой Подляске.
Предварительно, мужчина является гражданином Беларуси.
"Скрепецкий приобрел известность как художник, скульптор и блогер, чьи сатирические, остро выраженные картины безжалостно разоблачали абсурдность, жестокость и империалистические амбиции современной России. Его работы изображали коррумпированную правящую элиту, бедность провинциальной России и слепое повиновение общественности диктатору", - напомнили СМИ.
За несколько дней до убийства Скрепецкий провел акцию у посольства России в Берлине. Во время перформанса он достал флаг РФ из прорези в задней части брюк и выбросил его в мусорный бак.
Впоследствии, за несколько часов до убийства, Скрепецкий писал, что ему угрожают "российские патриоты".
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Оце й вся "апазиция"... Захід цього ніяк зрозуміть не може... Або не хоче...
Приклади є... Один з характерних - дії нацистів, у 1944 році. Протримавши Степана Бандеру, майже чотири роки, у концтаборі, за відмову відкликать "Акт проголошення незалежності", він його випустив, з пропозицією підтримать РОА, Власова, та виступить єдиним фронтом, проти Червоної Армії... Бандера відмовився... Його погляд дуже чітко висловлений, як не дивно, поетом Давидом Самойловим, колишнім офіцером СМЕРШ, у вірші "Бандитка":
"...Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо".
Болтовня- наше все.
Як сказав Черчіль, " укладу угоду із сатаною, проти гітлєра.."
І це звісно, не подобається на болотах..
То му що ти, Вася йому по барабану, ти просто рядовий болтун. А от фрік - руйнував ставоення до сцаря.
Головне, щоб з допомогою чи фріків, чи навіть Зєт патріотів була зруйнрвана влада у ..оісії.
Як сказав Черчіль, " укладу угоду із сатаною, проти гітлєра.."
Обсірав цього обсоса - кадиркіна дуже потужно.
Поляки у себ сволоту кацапську розвели, з України там теж багато педіков ватних.
То я не повінен також це лайно любити. А ти звичайний хох...л, якій любить кацапів.
на какой трассе она стоит ?
А те що ви - обсоси , про покійників таки речи почали писати на вас і на ваших близьки дуже скоро відобразиться .
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Але від нього справжнє мистецтво, тобто те, що несе в собі думку і викликає людські емоції, не перестає ним бути.
все шукаєте не таких та хороших кацапів, бо мізків у вас нема
Щось близьке до шедевру... Хе-хе.