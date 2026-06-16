Российского оппозиционного художника Скрепецкого застрелили в Польше. ФОТОрепортаж

Российского художника и критика кремлевского диктатора Семена Скрепецкого застрелили в Польше.

Об этом пишет польское издание podlaski.info, передает Цензор.НЕТ.

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44-летнего художника убили на парковке в польском городе Бяла-Подляска (40 км от границы с Беларусью) около 10:00.

Журналисты пишут, что, вероятно, нападавших было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства в Бялой Подляске.

Предварительно, мужчина является гражданином Беларуси.

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"Скрепецкий приобрел известность как художник, скульптор и блогер, чьи сатирические, остро выраженные картины безжалостно разоблачали абсурдность, жестокость и империалистические амбиции современной России. Его работы изображали коррумпированную правящую элиту, бедность провинциальной России и слепое повиновение общественности диктатору", - напомнили СМИ.

За несколько дней до убийства Скрепецкий провел акцию у посольства России в Берлине. Во время перформанса он достал флаг РФ из прорези в задней части брюк и выбросил его в мусорный бак.







Впоследствии, за несколько часов до убийства, Скрепецкий писал, что ему угрожают "российские патриоты".

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