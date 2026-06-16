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Новини Вбивство у Польщі
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Російського опозиційного художника Скрепецького застрелили у Польщі. ФОТО

Вбивство Семена Скрепецького у Польщі: що відомо?

Російського художника та критика кремлівського диктатора Семена Скрепецького застрелили у Польщі.

Про це пишуть польське видання podlaski.info, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

44-річного художника вбили на парковці в польському місті Бяла-Підляска (40 км від кордону з Білоруссю) близько 10:00.

Журналісти пишуть, що, ймовірно, нападників було двоє. Одного з них затримали біля білоруського консульства у Білій Підлясці.

Попередньо, чоловік є громадянином Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль використовує кримінал для диверсій та вбивств у Європі, - Spiegel

"Скрепецький здобув популярність як художник, скульптор і блогер, чиї сатиричні, гостро артикульовані картини безжально викривали абсурдність, жорстокість та імперіалістичні амбіції сучасної Росії. Його роботи зображували корумповану правлячу еліту, бідність провінційної Росії та сліпу покору громадськості диктатору", - нагадали ЗМІ.

За кілька днів до вбивства Скрепецький провів акцію біля посольства Росії в Берліні. Під час перфомансу від дістав прапор РФ із прорізу в задній частині штанів та викинув його у смітник.

Російського опозиційного художника Скрепецького вбили у Польщі
Російського опозиційного художника Скрепецького вбили у Польщі
Російського опозиційного художника Скрепецького вбили у Польщі

Згодом, за кілька годин до вбивства, Скрепецький писав, що йому погрожують "російські патріоти".

Читайте: Росіяни запроторили художника з Євпаторії Зізу за ґрати на 15 років за облиту фарбою адмінбудівлю

Автор: 

Польща (9375) росія (70450) вбивство (3277) художник (72)
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Топ коментарі
+7
А Навроцький з вертухаями мовчать, як лайна московського у рота набрали!!
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16.06.2026 09:53 Відповісти
+7
********* по другому не вміє. Горіть в пеклі виродки на чолі з ******.
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16.06.2026 09:55 Відповісти
+6
Те що він був проти ***** не означає що він за Україну. Такий же був всратий імпєрєц тільки в профіль.
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16.06.2026 09:53 Відповісти
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А Навроцький з вертухаями мовчать, як лайна московського у рота набрали!!
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16.06.2026 09:53 Відповісти
Те що він був проти ***** не означає що він за Україну. Такий же був всратий імпєрєц тільки в профіль.
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16.06.2026 09:53 Відповісти
сам додумався?
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16.06.2026 10:03 Відповісти
Олег Б #390511 любиш хорошіх кацапів ?
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16.06.2026 10:10 Відповісти
Вчи матчастину перед тим як питання задавати.
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16.06.2026 10:17 Відповісти
піКуй
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16.06.2026 09:53 Відповісти
Мабуть своєю останньою акцією в лаптях він остаточно роздратував кремлядів чи Дона вівцетраха.
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16.06.2026 09:55 Відповісти
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16.06.2026 10:04 Відповісти
********* по другому не вміє. Горіть в пеклі виродки на чолі з ******.
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16.06.2026 09:55 Відповісти
О, від нього і Зєлі з Арахамією дісталося.
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16.06.2026 10:01 Відповісти
пару днів тому дивився в інеті його перформенс перед посольством рф в Берліні. І вже вбили. Тим хто ще не усвідомив загрозу людству від русофашо буде черговим нагадуванням. Жодних компромісів з кремлядями.
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16.06.2026 10:02 Відповісти
Шкода чувака так як він тролив пуйла і кадирку завжди радувало...
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16.06.2026 10:04 Відповісти
Дуже шкода. героїчний був чувак.
Обсірав цього обсоса - кадиркіна дуже потужно.
Поляки у себ сволоту кацапську розвели, з України там теж багато педіков ватних.
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16.06.2026 10:06 Відповісти
він обсирав Україну і українців, тобто і тебе особисто
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16.06.2026 10:14 Відповісти
Зеленський та Арахамія не українці взагалі-то.
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16.06.2026 10:16 Відповісти
Вадимир Каракай #398922 телепень а це що ? https://t.me/OmTVchannel/52267
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16.06.2026 10:17 Відповісти
він насрав тобі у рота і трахнув в туза (((:
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16.06.2026 10:18 Відповісти
це твоя кацапська гра
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16.06.2026 10:19 Відповісти
московія це не Україна де московські попи , депутати і агентура сидять і ненавидять ЗСУ та Державу, там без жодних упереджень ліквідовують за будь яку непокору або загрозу режима негайно
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16.06.2026 10:07 Відповісти
Пишут, что он и у нас на "Миротворце" был.
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16.06.2026 10:08 Відповісти
😞
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16.06.2026 10:10 Відповісти
кацапам страшно, болотяна нечисть боїться навіть художників....
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16.06.2026 10:11 Відповісти
Там многие расстроились по поводу убийства в Польше художника Семена Скрепецкого. Посмотрите это видео и подумайте, стоит ли расстраиваться.

https://t.me/OmTVchannel/52267
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16.06.2026 10:13 Відповісти
Таким запам'ятають його, і такими його картини:

https://news.pn/photo/f58f5c77f19d9d64123a73988c69135d.i240x320x354.jpeg

https://pbs.twimg.com/media/HK3rU8KWcAAdPjX.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK4VHi-WsAIW8F7.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK4VHi7WIAAjOJ6.jpg

https://pbs.twimg.com/media/***************.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK4VHi6W4AAXKMa.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png https://pbs.twimg.com/media/HK3uVddW4AEVOwx.png
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16.06.2026 10:17 Відповісти
навіщо кацапське лайно запам'ятовувати ?
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16.06.2026 10:18 Відповісти
А поляки всё с УПА воюют, с кацапами воевать надо плечом к плечу с украинцами.
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16.06.2026 10:19 Відповісти
 
 