Російського опозиційного художника Скрепецького застрелили у Польщі. ФОТО

Російського художника та критика кремлівського диктатора Семена Скрепецького застрелили у Польщі.

Про це пишуть польське видання podlaski.info, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

44-річного художника вбили на парковці в польському місті Бяла-Підляска (40 км від кордону з Білоруссю) близько 10:00.

Журналісти пишуть, що, ймовірно, нападників було двоє. Одного з них затримали біля білоруського консульства у Білій Підлясці.

Попередньо, чоловік є громадянином Білорусі.

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"Скрепецький здобув популярність як художник, скульптор і блогер, чиї сатиричні, гостро артикульовані картини безжально викривали абсурдність, жорстокість та імперіалістичні амбіції сучасної Росії. Його роботи зображували корумповану правлячу еліту, бідність провінційної Росії та сліпу покору громадськості диктатору", - нагадали ЗМІ.

За кілька днів до вбивства Скрепецький провів акцію біля посольства Росії в Берліні. Під час перфомансу від дістав прапор РФ із прорізу в задній частині штанів та викинув його у смітник.







Згодом, за кілька годин до вбивства, Скрепецький писав, що йому погрожують "російські патріоти".

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