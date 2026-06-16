Російського опозиційного художника Скрепецького застрелили у Польщі. ФОТО
Російського художника та критика кремлівського диктатора Семена Скрепецького застрелили у Польщі.
Про це пишуть польське видання podlaski.info, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
44-річного художника вбили на парковці в польському місті Бяла-Підляска (40 км від кордону з Білоруссю) близько 10:00.
Журналісти пишуть, що, ймовірно, нападників було двоє. Одного з них затримали біля білоруського консульства у Білій Підлясці.
Попередньо, чоловік є громадянином Білорусі.
"Скрепецький здобув популярність як художник, скульптор і блогер, чиї сатиричні, гостро артикульовані картини безжально викривали абсурдність, жорстокість та імперіалістичні амбіції сучасної Росії. Його роботи зображували корумповану правлячу еліту, бідність провінційної Росії та сліпу покору громадськості диктатору", - нагадали ЗМІ.
За кілька днів до вбивства Скрепецький провів акцію біля посольства Росії в Берліні. Під час перфомансу від дістав прапор РФ із прорізу в задній частині штанів та викинув його у смітник.
Згодом, за кілька годин до вбивства, Скрепецький писав, що йому погрожують "російські патріоти".
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Обсірав цього обсоса - кадиркіна дуже потужно.
Поляки у себ сволоту кацапську розвели, з України там теж багато педіков ватних.
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