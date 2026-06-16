Для усиления обороны на севере сформируют новые части беспилотных систем, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам состояния и готовности резервов Вооруженных Сил Украины.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Северное направление
По словам Сырского, особое внимание уделили укреплению обороны государственной границы на северном направлении.
"Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно продолжаем наращивать потенциал подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении", - пояснил главкомандующий.
Также обсуждали восстановление боеспособности воинских частей после выполнения боевых задач, а также их доукомплектование вооружением и техникой.
"Отдельно акцентировал внимание на развитии сержантского корпуса. Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим. Будущие командиры должны вырастать прежде всего из числа воинов, доказавших свою эффективность в бою, обладающих лидерскими качествами, авторитетом среди побратимов и высокой мотивацией к службе", - отметил он.
ТРО
"Также рассмотрели состояние бригад территориальной обороны. Приняли принципиальное решение о масштабировании в их составе беспилотной компоненты. Это позволит существенно повысить способности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у вас що надлишок людей що ви будете іх там триматати?