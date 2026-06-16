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Новости Реформы в армии
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Для усиления обороны на севере сформируют новые части беспилотных систем, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам состояния и готовности резервов Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Северное направление

По словам Сырского, особое внимание уделили укреплению обороны государственной границы на северном направлении.

Совещание у Сырского

"Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно продолжаем наращивать потенциал подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении", - пояснил главкомандующий.

Также обсуждали восстановление боеспособности воинских частей после выполнения боевых задач, а также их доукомплектование вооружением и техникой.

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"Отдельно акцентировал внимание на развитии сержантского корпуса. Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим. Будущие командиры должны вырастать прежде всего из числа воинов, доказавших свою эффективность в бою, обладающих лидерскими качествами, авторитетом среди побратимов и высокой мотивацией к службе", - отметил он.

Совещание у Сырского

ТРО

"Также рассмотрели состояние бригад территориальной обороны. Приняли принципиальное решение о масштабировании в их составе беспилотной компоненты. Это позволит существенно повысить способности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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Совещание у Сырского

Автор: 

ВСУ (7839) Александр Сырский (930)
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У Зе-владі одні анонсери. Народжують тільки промови про чергове потужне майбутнє.
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16.06.2026 10:03 Ответить
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16.06.2026 10:06 Ответить
Чому не попросите за Будапештським меморандумом розташувати свої корпуси армії Британії і США вздовж кордону з білопідарами ?
у вас що надлишок людей що ви будете іх там триматати?
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16.06.2026 10:40 Ответить
Сумська область це північний напрямок? Хотілось б, що так. Бо тут вже вся номенклатура кацапів літає, і всим (хто в Києві) пофіг
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16.06.2026 11:04 Ответить
 
 