Для посилення оборони на півночі сформують нові частини безпілотних систем, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо стану та готовності резервів Збройних Сил України.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Північний напрямок

За словами Сирського, особливу увагу приділили посиленню оборони державного кордону на північному напрямку.

"Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку", - пояснив головком.

Також обговорювали відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнє доукомплектування озброєнням і технікою.

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"Окремо акцентував увагу на розвитку сержантського корпусу. Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем. Майбутні командири мають зростати насамперед із числа воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби", - зазначив він.

ТРО

"Також розглянули стан бригад територіальної оборони. Ухвалили принципове рішення щодо масштабування в їхньому складі безпілотної компоненти. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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