Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики в настоящее время делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 3 населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Плановых отключений не будет
Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00", - отмечают в Минэнерго.
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