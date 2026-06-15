Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в Киеве и 4 областях. Ранен энергетик в Днепропетровской области, - Минэнерго

Этой ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в г. Киеве, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате удара РФ по Киеву повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии, - ДТЭК

Ранен энергетик

По данным Минэнерго, в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела энергетического объекта один из энергетиков получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Читайте: РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига