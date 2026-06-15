Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в Киеве и 4 областях. Ранен энергетик в Днепропетровской области, - Минэнерго
Этой ночью враг совершил очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в г. Киеве, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ранен энергетик
По данным Минэнерго, в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела энергетического объекта один из энергетиков получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль