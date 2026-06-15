Через удари РФ є знеструмлення у Києві і 4 областях. Поранено енергетика на Дніпропетровщині, - Міненерго

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у м. Київ, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики наразі роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Поранено енергетика

За даними Міненерго, на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу по енергетичному об’єкту один з енергетиків зазнав поранень. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога.

Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишаються 30 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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