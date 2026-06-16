Великобритания расширила санкции против РФ: банки и теневой флот

Великобритания ввела новый пакет санкций против России, в который вошли "Яндекс Банк", LNG-танкеры и другие объекты, связанные с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительство Великобритании.

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Под ограничения попали 43 физических и юридических лица, а также 27 судов, относящихся к так называемому теневому флоту России, в частности LNG-танкеры Orion, Merkuriy, Kosmos и Luch.

Санкции направлены на усиление давления на финансовые схемы и логистические цепочки, которые Россия использует для обхода международных ограничений и обеспечения военных закупок.

Отдельно подчеркивается, что Лондон как один из ключевых мировых центров морского страхования впервые ввел ограничения в отношении нескольких LNG-танкеров под российским флагом, транспортирующих сжиженный природный газ.

В целом количество российских судов теневого флота и LNG-танкеров, находящихся под британскими санкциями, уже превысило 600 единиц.

Санкции предусматривают запрет на заход таких судов в порты Великобритании, возможность аннулирования их регистрации, а также уголовную ответственность за предоставление им технических, брокерских или финансовых услуг.

Кто попал в санкционный список

За поддержку финансового сектора РФ в санкционный список попали:

Еврофинанс Моснарбанк;

Яндекс Банк;

Уайлдберриз Банк;

банк "Вятич"

лаосский Joint Development Bank.

Отдельно санкции введены против 10 офицеров ГРУ, которые, как утверждается, были вовлечены в закупку товаров для российского оборонного сектора через подставную компанию LLC Neptune Co LTD. Им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат замораживанию.

Кроме того, в список внесены две страховые компании - "Баланс Страхование" и "Росгосстрах".

Под санкциями оказалась также разветвленная сеть иностранных посреднических компаний, которые, по оценке британской стороны, способствовали обходу ограничений и поддерживали дестабилизационные действия России против Украины. Среди них - структуры из Гонконга и Китая, Таиланда, Турции и Нигерии.

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