Великобритания расширила санкции против РФ: банки и теневой флот
Великобритания ввела новый пакет санкций против России, в который вошли "Яндекс Банк", LNG-танкеры и другие объекты, связанные с РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительство Великобритании.
Под ограничения попали 43 физических и юридических лица, а также 27 судов, относящихся к так называемому теневому флоту России, в частности LNG-танкеры Orion, Merkuriy, Kosmos и Luch.
Санкции направлены на усиление давления на финансовые схемы и логистические цепочки, которые Россия использует для обхода международных ограничений и обеспечения военных закупок.
Отдельно подчеркивается, что Лондон как один из ключевых мировых центров морского страхования впервые ввел ограничения в отношении нескольких LNG-танкеров под российским флагом, транспортирующих сжиженный природный газ.
В целом количество российских судов теневого флота и LNG-танкеров, находящихся под британскими санкциями, уже превысило 600 единиц.
Санкции предусматривают запрет на заход таких судов в порты Великобритании, возможность аннулирования их регистрации, а также уголовную ответственность за предоставление им технических, брокерских или финансовых услуг.
Кто попал в санкционный список
За поддержку финансового сектора РФ в санкционный список попали:
- Еврофинанс Моснарбанк;
- Яндекс Банк;
- Уайлдберриз Банк;
- банк "Вятич"
- лаосский Joint Development Bank.
Отдельно санкции введены против 10 офицеров ГРУ, которые, как утверждается, были вовлечены в закупку товаров для российского оборонного сектора через подставную компанию LLC Neptune Co LTD. Им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат замораживанию.
Кроме того, в список внесены две страховые компании - "Баланс Страхование" и "Росгосстрах".
Под санкциями оказалась также разветвленная сеть иностранных посреднических компаний, которые, по оценке британской стороны, способствовали обходу ограничений и поддерживали дестабилизационные действия России против Украины. Среди них - структуры из Гонконга и Китая, Таиланда, Турции и Нигерии.
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