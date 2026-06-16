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Новости Санкции против России
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Великобритания расширила санкции против РФ: банки и теневой флот

Стармер на саммите G7 во Франции объявил о новых санкциях против РФ

Великобритания ввела новый пакет санкций против России, в который вошли "Яндекс Банк", LNG-танкеры и другие объекты, связанные с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительство Великобритании.

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Под ограничения попали 43 физических и юридических лица, а также 27 судов, относящихся к так называемому теневому флоту России, в частности LNG-танкеры Orion, Merkuriy, Kosmos и Luch.

Санкции направлены на усиление давления на финансовые схемы и логистические цепочки, которые Россия использует для обхода международных ограничений и обеспечения военных закупок.

Отдельно подчеркивается, что Лондон как один из ключевых мировых центров морского страхования впервые ввел ограничения в отношении нескольких LNG-танкеров под российским флагом, транспортирующих сжиженный природный газ.

В целом количество российских судов теневого флота и LNG-танкеров, находящихся под британскими санкциями, уже превысило 600 единиц.

Санкции предусматривают запрет на заход таких судов в порты Великобритании, возможность аннулирования их регистрации, а также уголовную ответственность за предоставление им технических, брокерских или финансовых услуг.

Кто попал в санкционный список

За поддержку финансового сектора РФ в санкционный список попали: 

  • Еврофинанс Моснарбанк;
  • Яндекс Банк;
  • Уайлдберриз Банк;
  • банк "Вятич"
  • лаосский Joint Development Bank.

Отдельно санкции введены против 10 офицеров ГРУ, которые, как утверждается, были вовлечены в закупку товаров для российского оборонного сектора через подставную компанию LLC Neptune Co LTD. Им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат замораживанию.

Кроме того, в список внесены две страховые компании - "Баланс Страхование" и "Росгосстрах".

Под санкциями оказалась также разветвленная сеть иностранных посреднических компаний, которые, по оценке британской стороны, способствовали обходу ограничений и поддерживали дестабилизационные действия России против Украины. Среди них - структуры из Гонконга и Китая, Таиланда, Турции и Нигерии.

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Як сказав американський міністр фінансів, хороші санкції не розширюють 120 разів.
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16.06.2026 11:17 Ответить
На московії ******, різко зросла, також ціна і на ягель, лико та сіно!! Це у наїбуліної, пов'язують, з уже майже з 2.000.000 здохлих орків в Україні, з 2014 року а санкціями!!??
Піськов каже, що це сезонні зміни і звичні для ********** …
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16.06.2026 12:20 Ответить
5 банків. 10 прізвищ, 4 компанії, три судна і інша подібна муйня тягнеться протягом всіх років війни. Хіба не можна виключити з світового оббігу ВСІ російські банки, ВСІ судна задіяні в торгівлі Росії, ВСІ російські чиновники і все інше в такому розширеному понятті. Бо ці комарині укуси коли забанений банк чи компанія змінюють назву, печатку та прізвище керівника і завтра вже знову в діяльності не приводять до очікуємого результату. Це чиста імітація бурного процесу начебто спротиву Кремлю. А по суті гра в попередньо домовлені піддавки. Йдіть ви всі в сраку, і лондонські ,,джентельмени,, і німецькі чи французькі чи американські з італійськими ,,друзі,, Це нонсенс коли мільярдний плюс світ з країнами самих потужних економік не може впоратись з лаптеногими ніщебродами. Чи не хоче?
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16.06.2026 11:28 Ответить
Банк ВАТІКАНУ та папа Римський🤥, дуже глибоко схвильований через відсутність його санкцій щодо убивці-маніяка прутіна та його оточення!?!? Навіть їсти уже не можуть🤔🤔🤔
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16.06.2026 12:23 Ответить
 
 