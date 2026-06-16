УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
317 4

Велика Британія розширила санкції проти РФ: банки і тіньовий флот

Стармер на G7 у Франції оголосив про нові санкції проти РФ

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Яндекс Банк, LNG-танкери та інші пов’язані з РФ об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє уряд Великої Британії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під обмеження потрапили 43 фізичні та юридичні особи, а також 27 суден, що належать до так званого тіньового флоту Росії, зокрема LNG-танкери Orion, Merkuriy, Kosmos і Luch.

Санкції спрямовані на посилення тиску на фінансові схеми та логістичні ланцюги, які Росія використовує для обходу міжнародних обмежень і забезпечення військових закупівель.

Окремо підкреслюється, що Лондон як один із ключових світових центрів морського страхування вперше запровадив обмеження проти кількох LNG-танкерів під російським прапором, які транспортують скраплений природний газ.

Загалом кількість російських суден тіньового флоту та LNG-танкерів, що перебувають під британськими санкціями, вже перевищила 600 одиниць.

Санкції передбачають заборону на вхід таких суден у порти Великої Британії, можливість анулювання їхньої реєстрації, а також кримінальну відповідальність за надання їм технічних, брокерських або фінансових послуг.

Хто потрапив до санкційного списку

За підтримку фінансового сектору РФ до санкційного списку потрапили: 

  • Єврофінанс Моснарбанк;
  • Яндекс Банк;
  • Вайлдберріз Банк;
  • банк "Вятич"
  • лаоський Joint Development Bank.

Окремо санкції запроваджені проти 10 офіцерів ГРУ, які, як стверджується, були залучені до закупівлі товарів для російського оборонного сектору через підставну компанію LLC Neptune Co LTD. Їм заборонено в’їзд до Великої Британії, а їхні активи підлягають заморожуванню.

Крім того, до списку внесено дві страхові компанії - "Баланс Страхування" та "Росгосстрах".

Під санкціями опинилася також розгалужена мережа іноземних посередницьких компаній, які, за оцінкою британської сторони, сприяли обходу обмежень і підтримували дестабілізаційні дії Росії проти України. Серед них — структури з Гонконгу та Китаю, Таїланду, Туреччини та Нігерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер оголосить нові санкції проти РФ і угоду щодо палива для АЕС України

Автор: 

Велика Британія (5987) росія (70450) санкції (13222)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як сказав американський міністр фінансів, хороші санкції не розширюють 120 разів.
показати весь коментар
16.06.2026 11:17 Відповісти
На московії ******, різко зросла, також ціна і на ягель, лико та сіно!! Це у наїбуліної, пов'язують, з уже майже з 2.000.000 здохлих орків в Україні, з 2014 року а санкціями!!??
Піськов каже, що це сезонні зміни і звичні для ********** …
показати весь коментар
16.06.2026 12:20 Відповісти
5 банків. 10 прізвищ, 4 компанії, три судна і інша подібна муйня тягнеться протягом всіх років війни. Хіба не можна виключити з світового оббігу ВСІ російські банки, ВСІ судна задіяні в торгівлі Росії, ВСІ російські чиновники і все інше в такому розширеному понятті. Бо ці комарині укуси коли забанений банк чи компанія змінюють назву, печатку та прізвище керівника і завтра вже знову в діяльності не приводять до очікуємого результату. Це чиста імітація бурного процесу начебто спротиву Кремлю. А по суті гра в попередньо домовлені піддавки. Йдіть ви всі в сраку, і лондонські ,,джентельмени,, і німецькі чи французькі чи американські з італійськими ,,друзі,, Це нонсенс коли мільярдний плюс світ з країнами самих потужних економік не може впоратись з лаптеногими ніщебродами. Чи не хоче?
показати весь коментар
16.06.2026 11:28 Відповісти
Банк ВАТІКАНУ та папа Римський🤥, дуже глибоко схвильований через відсутність його санкцій щодо убивці-маніяка прутіна та його оточення!?!? Навіть їсти уже не можуть🤔🤔🤔
показати весь коментар
16.06.2026 12:23 Відповісти
 
 