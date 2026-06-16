Велика Британія розширила санкції проти РФ: банки і тіньовий флот

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Яндекс Банк, LNG-танкери та інші пов’язані з РФ об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє уряд Великої Британії.

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Під обмеження потрапили 43 фізичні та юридичні особи, а також 27 суден, що належать до так званого тіньового флоту Росії, зокрема LNG-танкери Orion, Merkuriy, Kosmos і Luch.

Санкції спрямовані на посилення тиску на фінансові схеми та логістичні ланцюги, які Росія використовує для обходу міжнародних обмежень і забезпечення військових закупівель.

Окремо підкреслюється, що Лондон як один із ключових світових центрів морського страхування вперше запровадив обмеження проти кількох LNG-танкерів під російським прапором, які транспортують скраплений природний газ.

Загалом кількість російських суден тіньового флоту та LNG-танкерів, що перебувають під британськими санкціями, вже перевищила 600 одиниць.

Санкції передбачають заборону на вхід таких суден у порти Великої Британії, можливість анулювання їхньої реєстрації, а також кримінальну відповідальність за надання їм технічних, брокерських або фінансових послуг.

Хто потрапив до санкційного списку

За підтримку фінансового сектору РФ до санкційного списку потрапили:

Єврофінанс Моснарбанк;

Яндекс Банк;

Вайлдберріз Банк;

банк "Вятич"

лаоський Joint Development Bank.

Окремо санкції запроваджені проти 10 офіцерів ГРУ, які, як стверджується, були залучені до закупівлі товарів для російського оборонного сектору через підставну компанію LLC Neptune Co LTD. Їм заборонено в’їзд до Великої Британії, а їхні активи підлягають заморожуванню.

Крім того, до списку внесено дві страхові компанії - "Баланс Страхування" та "Росгосстрах".

Під санкціями опинилася також розгалужена мережа іноземних посередницьких компаній, які, за оцінкою британської сторони, сприяли обходу обмежень і підтримували дестабілізаційні дії Росії проти України. Серед них — структури з Гонконгу та Китаю, Таїланду, Туреччини та Нігерії.

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