Обстрел Херсонщины: 1 человек погиб, еще 21 получил ранения, из них - 1 ребенок

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Зимовник, Камышаны, Надднепрянское, Приозерное, Садовое, Чернобаевка, Киселевка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Разлив, Томина Балка, Янтарное, Берислав, Новоберислав, Раковка, Тараса Шевченко, Урожайное, Милово, Дудчаны, Саблуковка, Нововоронцовка, Осокоровка, Новоалександровка, Гавриловка, Костырка, Тягинка, Бургунка, Высокое, Веривка, Матросовка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Также оккупанты разгромили супермаркет и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 21 получил ранения, из них - 1 ребенок.

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