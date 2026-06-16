Обстріл Херсонщини: одна людина загинула, 21 - дістала поранення, серед них одна дитина

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зимівник, Комишани, Наддніпрянське, Приозерне, Садове, Чорнобаївка, Киселівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Милове, Дудчани, Саблуківка, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Костирка, Тягинка, Бургунка, Високе, Вірівка, Матросівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили супермаркет та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 21 - дістала поранення, з них - 1 дитина.

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