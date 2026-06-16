В Харькове зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА: трое пострадавших (обновлено)
Около 10:47 российский дрон нанес удар по Холодногорскому району Харькова. Также зафиксировано попадание ещё одного беспилотника в Киевском районе города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В Киевском районе БПЛА упал на территории многоквартирного жилого дома и на территории церкви. Предварительно, там обошлось без пострадавших.
В Холодногорском районе удар был нанесен по гражданскому предприятию, 68-летнего мужчину госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.
Обновление
Число пострадавших в Харькове возросло до трех человек.
Медики оказывают помощь 45-летнему мужчине и 66-летней женщине.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки под ударами российских войск оказались Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, среди них - четверо детей.
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