В Харькове зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА: трое пострадавших (обновлено)

Около 10:47 российский дрон нанес удар по Холодногорскому району Харькова. Также зафиксировано попадание ещё одного беспилотника в Киевском районе города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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В Киевском районе БПЛА упал на территории многоквартирного жилого дома и на территории церкви. Предварительно, там обошлось без пострадавших.

В Холодногорском районе удар был нанесен по гражданскому предприятию, 68-летнего мужчину госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

Обновление

Число пострадавших в Харькове возросло до трех человек.

Медики оказывают помощь 45-летнему мужчине и 66-летней женщине.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки под ударами российских войск оказались Харьков и 11 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, среди них - четверо детей.

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