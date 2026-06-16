У Харкові зафіксовано чергову атаку ворожих БпЛА: троє постраждалих (оновлено)
Близько 10:47 російський дрон вдарив по Холодногірському району Харкова. Також зафіксовано влучання ще одного безпілотника в Київському районі міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Київському районі БпЛА впав на території багатоквартирного житлового будинку та на території церкви. Попередньо, там обійшлося без постраждалих.
У Холодногірському районі удар було завдано по цивільному підприємству, 68-річного чоловіка госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.
Оновлення
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох людей.
Медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці.
Що передувало?
Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них - четверо дітей.
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