У Харкові зафіксовано чергову атаку ворожих БпЛА: троє постраждалих (оновлено)

Близько 10:47 російський дрон вдарив по Холодногірському району Харкова. Також зафіксовано влучання ще одного безпілотника в Київському районі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У Київському районі БпЛА впав на території багатоквартирного житлового будинку та на території церкви. Попередньо, там обійшлося без постраждалих.

У Холодногірському районі удар було завдано по цивільному підприємству, 68-річного чоловіка госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.

Оновлення

Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох людей.



Медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці.

Що передувало?

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них - четверо дітей.

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