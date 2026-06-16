Предпринимательница из Харьковской области передавала подруге из РФ данные о ВСУ, - прокуратура
В Харьковской области жительница Богодуховского района передавала информацию о позициях украинских защитников своей подруге, которая переехала в РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
В апреле 2026 года предпринимательница из поселка Старый Мерчик Богодуховского района, занимающаяся доставкой продуктов питания, распространила информацию о расположении украинских военных. В частности, женщина заметила блокпост Вооруженных Сил Украины, находясь на участке трассы в пригороде Харькова.
Об обнаруженных позициях украинских защитников она рассказала во время разговора в мессенджере Telegram своей подруге, которая проживала в Израиле, а месяц назад переехала в Белгород в РФ.
В начале июня правоохранители разоблачили женщину и сообщили ей о подозрении.
Уже сегодня прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд в отношении нее обвинительный акт по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Обвиняемая искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. Дело рассмотрит Валковский районный суд Харьковской области.
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Суддівські та зеленський, трохи промусолять та й відпустять, цю співучасницю убивства Українців!! За 5 років, жодних НАШАЛЬНИХ змін до законодавства, зеленський з моноШоблою з ВРУ разумкова-стефанчука, так і не вносять?!?!?