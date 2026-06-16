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Предпринимательница из Харьковской области передавала подруге из РФ данные о ВСУ, - прокуратура

В Харьковской области будут судить женщину за слив позиций ВСУ знакомой в РФ

В Харьковской области жительница Богодуховского района передавала информацию о позициях украинских защитников своей подруге, которая переехала в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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В апреле 2026 года предпринимательница из поселка Старый Мерчик Богодуховского района, занимающаяся доставкой продуктов питания, распространила информацию о расположении украинских военных. В частности, женщина заметила блокпост Вооруженных Сил Украины, находясь на участке трассы в пригороде Харькова.

Об обнаруженных позициях украинских защитников она рассказала во время разговора в мессенджере Telegram своей подруге, которая проживала в Израиле, а месяц назад переехала в Белгород в РФ.

В начале июня правоохранители разоблачили женщину и сообщили ей о подозрении.

Уже сегодня прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд в отношении нее обвинительный акт по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Обвиняемая искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. Дело рассмотрит Валковский районный суд Харьковской области.

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прокуратура (4983) Харьковская область (2794) Богодуховский район (173)
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На палю тварюку... Слава Україні !!!
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16.06.2026 12:48 Ответить
Знала, що СВІДОМО робить кривавий злочин проти Українців та своєї України, на догоду убивцям з московії!!
Суддівські та зеленський, трохи промусолять та й відпустять, цю співучасницю убивства Українців!! За 5 років, жодних НАШАЛЬНИХ змін до законодавства, зеленський з моноШоблою з ВРУ разумкова-стефанчука, так і не вносять?!?!?
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16.06.2026 12:53 Ответить
Тепер займеться "підприємницькою діяльністю", на тюремній кухні, або у тюремному підсобному господарстві...
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16.06.2026 13:00 Ответить
Скоріш за все, ця дамочка розповіла просто у побутовій розмові, що наприклад базується підрозділ, чи техніка стоїть. От і попала, бо більшість телефонів зараз слухають і месенджери моніторять. Тільки ось одне питання- в державі тисячі відкритих сепарів-кротів, особливо при кориті(владі), но туди ніззя.
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16.06.2026 13:02 Ответить
 
 