Підприємиця з Харківщини передавала подрузі з РФ дані про ЗСУ, - прокуратура
На Харківщині жителька Богодухівського району передавала інформацію про позиції українських захисників своїй подрузі, яка переїхала до РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
У квітні 2026 року підприємиця з селища Старий Мерчик Богодухівського району, яка займається доставкою продуктів харчування, поширила інформацію про розташування українських військових. Зокрема, жінка помітила блокпост Збройних Сил України, перебуваючи на ділянці траси у передмісті Харкова.
Про виявлені позиції українських захисників вона розповіла під час розмови у месенджері Telegram своїй подрузі, яка проживала в Ізраїлі, а місяць тому переїхала до Бєлгорода у РФ.
На початку червня правоохоронці викрили жінку та повідомили їй про підозру.
Вже нині прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Обвинувачена щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину. Справу розгляне Валківський районний суд Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суддівські та зеленський, трохи промусолять та й відпустять, цю співучасницю убивства Українців!! За 5 років, жодних НАШАЛЬНИХ змін до законодавства, зеленський з моноШоблою з ВРУ разумкова-стефанчука, так і не вносять?!?!?