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Підприємиця з Харківщини передавала подрузі з РФ дані про ЗСУ, - прокуратура

На Харківщині судитимуть жінку за злив позицій ЗСУ знайомій у РФ

На Харківщині жителька Богодухівського району передавала  інформацію про позиції українських захисників своїй подрузі, яка переїхала до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

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У квітні 2026 року підприємиця з селища Старий Мерчик Богодухівського району, яка займається доставкою продуктів харчування, поширила інформацію про розташування українських військових. Зокрема, жінка помітила блокпост Збройних Сил України, перебуваючи на ділянці траси у передмісті Харкова.

Про виявлені позиції українських захисників вона розповіла під час розмови у месенджері Telegram своїй подрузі, яка проживала в Ізраїлі, а місяць тому переїхала до Бєлгорода у РФ.

На початку червня правоохоронці викрили жінку та повідомили їй про підозру.

Вже нині прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинувачена щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину. Справу розгляне Валківський районний суд Харківської області.

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Автор: 

прокуратура (3724) Харківська область (2842) Богодухівський район (172)
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На палю тварюку... Слава Україні !!!
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16.06.2026 12:48 Відповісти
Знала, що СВІДОМО робить кривавий злочин проти Українців та своєї України, на догоду убивцям з московії!!
Суддівські та зеленський, трохи промусолять та й відпустять, цю співучасницю убивства Українців!! За 5 років, жодних НАШАЛЬНИХ змін до законодавства, зеленський з моноШоблою з ВРУ разумкова-стефанчука, так і не вносять?!?!?
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16.06.2026 12:53 Відповісти
Тепер займеться "підприємницькою діяльністю", на тюремній кухні, або у тюремному підсобному господарстві...
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16.06.2026 13:00 Відповісти
Скоріш за все, ця дамочка розповіла просто у побутовій розмові, що наприклад базується підрозділ, чи техніка стоїть. От і попала, бо більшість телефонів зараз слухають і месенджери моніторять. Тільки ось одне питання- в державі тисячі відкритих сепарів-кротів, особливо при кориті(владі), но туди ніззя.
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16.06.2026 13:02 Відповісти
Кули вы штрихуете эту дырявую канистру ее должен знать каждый человек ,привяжите ее к дрону и нак голодным кацапам в блиндаж.....
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16.06.2026 13:22 Відповісти
 
 