Підприємиця з Харківщини передавала подрузі з РФ дані про ЗСУ, - прокуратура

На Харківщині жителька Богодухівського району передавала інформацію про позиції українських захисників своїй подрузі, яка переїхала до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У квітні 2026 року підприємиця з селища Старий Мерчик Богодухівського району, яка займається доставкою продуктів харчування, поширила інформацію про розташування українських військових. Зокрема, жінка помітила блокпост Збройних Сил України, перебуваючи на ділянці траси у передмісті Харкова.

Про виявлені позиції українських захисників вона розповіла під час розмови у месенджері Telegram своїй подрузі, яка проживала в Ізраїлі, а місяць тому переїхала до Бєлгорода у РФ.

На початку червня правоохоронці викрили жінку та повідомили їй про підозру.

Вже нині прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинувачена щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину. Справу розгляне Валківський районний суд Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коригував удари ворога по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ викрила агента РФ