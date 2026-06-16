США не имеют отношения к войне в Украине, мы не даем оружие, а продаем, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к войне в Украине, поскольку не предоставляют ей оружие, а лишь продают его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время встречи с эмиром Катара.
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"Смотрите, мы не имеем к этому (войне в Украине. - Ред.) никакого отношения. Мы продаем им оружие, мы даже не отдаем его бесплатно", - сказал лидер США.
В то же время Трамп раскритиковал политику предыдущей администрации Джо Байдена, ошибочно назвав его "Обамой".
"Обама дал им оружия на 350 миллиардов долларов, что было безумием. Европейский Союз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом. Дело в том, что это... это никак на нас не влияет, кроме того, что мы продаем оружие. Мы за тысячи миль оттуда", - добавил он.
Также он сказал, что США пока не будут уделять "особого внимания" Украине.
"Мы будем следить за ситуацией. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране. Теперь это уже останется позади, в зеркале заднего вида. Но мы будем следить", - добавил лидер США.
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посьміховиськом на весь світ , заради своє
кишені , яку набиває баблом !
Трамп завжди обманює Він лише язиком 800 млрд. пообіцяти вміє, а коли до справи, то фіг Вам + Ви ще мені за повітря віддайте все, що у Вас є.
а точніше каже чисту правду , що він на стороні агресора 😡
Після виборів до конгресу в листопаді, підеш на к#й ногами вперед!
Будеш як англійська королева.
Будеш сидіти, пити дієтичну колу і не п#здіти.
Актуальний стан:Законопроєкт отримав потужну підтримку. Після того як петиція про примусовий розгляд зібрала необхідні 218 підписів, Палата представників США успішно провела процедурне голосування та підтримала документ.
Тепер він чекає тільки поки трамп дозволить Сенату за нього проголосувати.
А війну треба закінчувати,незалежно від майбутніх виборів на Заході,бо вже,не без участі найвеличнішого-мінус 20млн.,хоча би.
Беремо "стамбул" і сумлінно виконуємо, пункт за пунктом. Війна зупиняється одразу.
А "як не зможу-то піду"-не підходить? Це ж елементарно.
Припустимо, воля України є, а от воля росії - вона яка? Просто зупинитись? Або все-таки всє цєлі сво?
росія не збирається нічого іншого, як побєждать.
Там хто послом працює,чия креатура?
Їй, як і кОрбану, все одно, хто там послом від України: вони "кремлівські миші".
Послухайте, росія має укласти угоду. росія втратила величезну кількість людей, як і Україна.
Як може таке казати агент мАцкви?
Ето Украінє надо соглашєніє заключать, она вот-вот проіграєт, а у нас всьо харашо.