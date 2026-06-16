США не имеют отношения к войне в Украине, мы не даем оружие, а продаем, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к войне в Украине, поскольку не предоставляют ей оружие, а лишь продают его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время встречи с эмиром Катара.

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"Смотрите, мы не имеем к этому (войне в Украине. - Ред.) никакого отношения. Мы продаем им оружие, мы даже не отдаем его бесплатно", - сказал лидер США.

В то же время Трамп раскритиковал политику предыдущей администрации Джо Байдена, ошибочно назвав его "Обамой".

"Обама дал им оружия на 350 миллиардов долларов, что было безумием. Европейский Союз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом. Дело в том, что это... это никак на нас не влияет, кроме того, что мы продаем оружие. Мы за тысячи миль оттуда", - добавил он.

Также он сказал, что США пока не будут уделять "особого внимания" Украине.

"Мы будем следить за ситуацией. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране. Теперь это уже останется позади, в зеркале заднего вида. Но мы будем следить", - добавил лидер США.

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