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Новости Трамп о войне в Украине
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США не имеют отношения к войне в Украине, мы не даем оружие, а продаем, - Трамп

Трамп сказал, что США не дают Украине оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к войне в Украине, поскольку не предоставляют ей оружие, а лишь продают его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США заявил во время встречи с эмиром Катара.

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Подробности

"Смотрите, мы не имеем к этому (войне в Украине. - Ред.) никакого отношения. Мы продаем им оружие, мы даже не отдаем его бесплатно", - сказал лидер США.

В то же время Трамп раскритиковал политику предыдущей администрации Джо Байдена, ошибочно назвав его "Обамой". 

"Обама дал им оружия на 350 миллиардов долларов, что было безумием. Европейский Союз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом. Дело в том, что это... это никак на нас не влияет, кроме того, что мы продаем оружие. Мы за тысячи миль оттуда", - добавил он.

Также он сказал, что США пока не будут уделять "особого внимания" Украине.

"Мы будем следить за ситуацией. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране. Теперь это уже останется позади, в зеркале заднего вида. Но мы будем следить", - добавил лидер США.

Читайте: Россия должна заключить соглашение, она потеряла огромное количество людей, как и Украина, - Трамп

Автор: 

США (29567) Трамп Дональд (8215)
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Топ комментарии
+10
Не дамо грошей Україні, зате дамо 300 млрд Ірану, згідно "красивої угоди".
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16.06.2026 13:39 Ответить
+8
А Іран не за тисячі кілометрів? Але ж це тобі не завадило за місяць вистріляти стільки ракет Петріот, скільки ми за 4 роки не вистріляли.
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16.06.2026 13:42 Ответить
+6
та не напружуйся, старий, бо пердниш при людях. Ми в курсі шо твої сша це падальник. Але прийде час, а ти його прихід значно прискорив, коли твої сша вимусять повернути Мексіці все шо ви окупували.
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16.06.2026 13:40 Ответить
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16.06.2026 13:39 Ответить
Трампон успішно продовжує робити США
посьміховиськом на весь світ , заради своє
кишені , яку набиває баблом !
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16.06.2026 13:51 Ответить
От сказав тримпало,будеш тепер виконувати.Томагавки коли продаш?¿
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16.06.2026 14:47 Ответить
Не дамо грошей Україні, зате дамо 300 млрд Ірану, згідно "красивої угоди".
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16.06.2026 13:39 Ответить
ну Україна мала шанс отримати 800 млрд. згідно "красивої угоди"
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16.06.2026 13:44 Ответить
Умови, м'яко кажучи, "трошки інші" у порівнянні з Іраном.
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16.06.2026 13:46 Ответить
Ну то завжди так - поганому танцюристу завжди щось заважає.
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16.06.2026 13:49 Ответить
Не мала.
Трамп завжди обманює Він лише язиком 800 млрд. пообіцяти вміє, а коли до справи, то фіг Вам + Ви ще мені за повітря віддайте все, що у Вас є.
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16.06.2026 14:01 Ответить
та не напружуйся, старий, бо пердниш при людях. Ми в курсі шо твої сша це падальник. Але прийде час, а ти його прихід значно прискорив, коли твої сша вимусять повернути Мексіці все шо ви окупували.
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16.06.2026 13:40 Ответить
риже чмо голосно натякає, що й кацапам може продати.
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16.06.2026 13:40 Ответить
А Іран не за тисячі кілометрів? Але ж це тобі не завадило за місяць вистріляти стільки ракет Петріот, скільки ми за 4 роки не вистріляли.
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16.06.2026 13:42 Ответить
В цій війні в Європі ми не при ділах - це Байден/Обама/ безкоштовно роздавав зброю - ми стільки ж вистріляли по Шахедах - ракетах - але то таке - поміж нами прекрасний океан - Трамп
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16.06.2026 13:43 Ответить
Ну так хоч і він і несповна розуму але таки робить бізнес на користь власної держави, ішак і ко я думаю точно не на користь України працюють
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16.06.2026 13:45 Ответить
Руйнація демократії в США - це "на користь власної держави"? Руйнування світового порядку, підтримка диктаторів і автократії - на користь кому?
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16.06.2026 13:50 Ответить
Трамп робить бізнес на користь Трампа, тільки Трампа і нікого, крім Трампа.
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16.06.2026 13:52 Ответить
І як під копірку. Одне й те ж саме... В чому сенс цих зустрічей?
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16.06.2026 13:45 Ответить
Заради балагана.
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16.06.2026 13:49 Ответить
О який герой, я не допомагав, я наживався. )
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16.06.2026 13:45 Ответить
Рудий клоун виправдовується перед своїм кремлівським хУзяїном ,
а точніше каже чисту правду , що він на стороні агресора 😡
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16.06.2026 13:47 Ответить
США потвори !!!! А Нах. ви розброїли Україну у1993р ?! Шоб московія могла знищити українців ?!!! ...
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16.06.2026 13:47 Ответить
Балакай балакай.
Після виборів до конгресу в листопаді, підеш на к#й ногами вперед!
Будеш як англійська королева.
Будеш сидіти, пити дієтичну колу і не п#здіти.
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16.06.2026 13:48 Ответить
А навіщо нам ця інформація?
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16.06.2026 13:48 Ответить
Цеж треба, так сцятись путіна, що доводиться кожен раз виправдовуватись...
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16.06.2026 13:48 Ответить
Треба тиснути тепер на Трампа, щоб він сказав, щоб прогодувати 2913 в Сенаті і він його підписав потім. Законопроєкт H.R. 2913 (Ukraine Support Act), внесений до Конгресу США у квітні 2025 року. Він спрямований на посилення санкцій проти Росії та надання значної фінансової та безпекової підтримки Україні.Основні положення законопроєкту:Безпекова та фінансова допомога: Передбачає виділення понад $1 млрд на безпекову допомогу та до $8 млрд у вигляді прямих займів.Ленд-ліз та зброя: Відновлює повноваження президента США надавати в оренду (lend-lease) оборонні товари Україні та країнам Східної Європи до 2028 фінансового року.Санкції та експортний контроль: Посилює тиск на російську воєнну економіку та фінансовий сектор.
Актуальний стан:Законопроєкт отримав потужну підтримку. Після того як петиція про примусовий розгляд зібрала необхідні 218 підписів, Палата представників США успішно провела процедурне голосування та підтримала документ.
Тепер він чекає тільки поки трамп дозволить Сенату за нього проголосувати.
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16.06.2026 13:54 Ответить
Не має значення,за якою схемою вона(зброя) потрапляє у ЗС,головне,щоб потрапляла,і якісна,і побільше.
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16.06.2026 13:55 Ответить
На жаль, має. В ЄС передують великі політичні зміни, на наступних виборах у Франції та Німеччині переможуть ультраправі *********, від яких ми не дочекаємось грошей на американську зброю, як от від Болгарії вже зараз.
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16.06.2026 14:02 Ответить
Ви не праві,як і з знищенням рос.логістики по напрямку Ростов-Крим.
А війну треба закінчувати,незалежно від майбутніх виборів на Заході,бо вже,не без участі найвеличнішого-мінус 20млн.,хоча би.
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16.06.2026 14:29 Ответить
Закінчити війну - елементаро.
Беремо "стамбул" і сумлінно виконуємо, пункт за пунктом. Війна зупиняється одразу.
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16.06.2026 14:36 Ответить
Ще візьміть за основу "оман" і всі подальші дії слуги стануть зрозумілими.
А "як не зможу-то піду"-не підходить? Це ж елементарно.
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16.06.2026 14:44 Ответить
Щоб війна закінчилась, треба воля обох сторін.
Припустимо, воля України є, а от воля росії - вона яка? Просто зупинитись? Або все-таки всє цєлі сво?
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16.06.2026 14:46 Ответить
Припускати можуть блогери,вирішувати має ваш найвеличніший,якщо не знає- як,то поступати згідно своєї обіцянки "як не зможу-то піду".
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16.06.2026 14:51 Ответить
Якщо навіть він піде, проблема перейде до наступника.
росія не збирається нічого іншого, як побєждать.
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16.06.2026 14:52 Ответить
Якщо підете з політичної сцени,як сн-це не ваша проблема буде.
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16.06.2026 14:58 Ответить
А чия? Ваша?
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16.06.2026 14:59 Ответить
"як от від Болгарії вже зараз"
Там хто послом працює,чия креатура?
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16.06.2026 14:33 Ответить
Там вибори проросійська партія виграла, якщо що.
Їй, як і кОрбану, все одно, хто там послом від України: вони "кремлівські миші".
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16.06.2026 14:35 Ответить
Не "все одно",слуга-козир спеціально посилали таких людей в посли,щоб завалити роботу.
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16.06.2026 14:47 Ответить
Відправте найкращих людей, але якщо від "спонсора" прийде команда "нє пущать!" - то й не пустять. Оченята в землю, і все як дядя вова повєлєл.
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16.06.2026 14:48 Ответить
Так зроблять,коли партєйку слуг викинуть на смітник історії,ні одного прислуженого не буде в послах.
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16.06.2026 14:55 Ответить
Ну і скажуть професіональному дипломату "ти, дядя, конєчно, прав, но наші обстоятєльства нє оставляют нам вибора".
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16.06.2026 14:56 Ответить
хай Бог милує.. знову стара папуга меле одне і теж
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16.06.2026 13:56 Ответить
Продавать это когда можно купить все что угодно, томагавки же купить нельзя.. А так это называется хитрожопость..
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16.06.2026 14:12 Ответить
Китай не має відношення до́ війни в Україні, він просто тренує та продає. Чудовий геополітичний світ.
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16.06.2026 14:12 Ответить
Прийміть аксіому що Трамп це агент путіна Краснов і всі дії Трампа стануть логічними, на користь росії.
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16.06.2026 14:19 Ответить
Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп
Послухайте, росія має укласти угоду. росія втратила величезну кількість людей, як і Україна.
Як може таке казати агент мАцкви?
Ето Украінє надо соглашєніє заключать, она вот-вот проіграєт, а у нас всьо харашо.
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16.06.2026 14:26 Ответить
Інколи він каже подібні речі щоб періодично відводити підозру в ,,красновстві,,
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16.06.2026 14:30 Ответить
Колись ви зрозумієте, як хитро русня вас всіх натягнула тим постом колишнього КДБшника, успішно видавши бажане за дійсне.
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16.06.2026 15:04 Ответить
Яка різниця. Європа теж тільки базікає і дає кредит (тут має бути картинка іспанця, який помирає від сміху), невеликий до речі, своєму "сталевому дикобразу".
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16.06.2026 14:31 Ответить
в енциклопедії "ху із ху" про трампа напишуть: це людина що поступилася сі цзіньпіну, путіну і навіть кім чен уну
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16.06.2026 15:00 Ответить
 
 