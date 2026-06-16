США не мають відношення до війни в Україні, ми не даємо зброю, а продаємо, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до війни в Україні, оскільки не дають їй зброю, а лише продають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час зустрічі з еміром Катару.
Подробиці
"Дивіться, ми не маємо до цього (війни в Україні. - Ред.) жодного стосунку. Ми продаємо їм зброю, ми навіть не віддаємо її безкоштовно", - сказав лідер США.
Водночас Трамп розкритикував політику попередньої адміністрації Джо Байдена, помилково назвавши його "Обамою".
"Обама дав їм зброї на 350 мільярдів доларів, що було безумством. Європейський Союз платить нам повну ціну за зброю. Але справа не в цьому. Справа в тому, що це... це ніяк на нас не впливає, окрім того, що ми продаємо зброю. Ми за тисячі миль звідти", - додав він.
Також він сказав, що США поки не приділятимуть "особливої уваги" Україні.
"Ми будемо дивитися на ситуацію. Зараз наша увага зосереджена на Ірані. Тепер це вже залишиться позаду, у дзеркалі заднього виду. Але ми будемо стежити", - додав лідер США.
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посьміховиськом на весь світ , заради своє
кишені , яку набиває баблом !
Трамп завжди обманює Він лише язиком 800 млрд. пообіцяти вміє, а коли до справи, то фіг Вам + Ви ще мені за повітря віддайте все, що у Вас є.
а точніше каже чисту правду , що він на стороні агресора 😡
Після виборів до конгресу в листопаді, підеш на к#й ногами вперед!
Будеш як англійська королева.
Будеш сидіти, пити дієтичну колу і не п#здіти.
Актуальний стан:Законопроєкт отримав потужну підтримку. Після того як петиція про примусовий розгляд зібрала необхідні 218 підписів, Палата представників США успішно провела процедурне голосування та підтримала документ.
Тепер він чекає тільки поки трамп дозволить Сенату за нього проголосувати.
А війну треба закінчувати,незалежно від майбутніх виборів на Заході,бо вже,не без участі найвеличнішого-мінус 20млн.,хоча би.
Беремо "стамбул" і сумлінно виконуємо, пункт за пунктом. Війна зупиняється одразу.
А "як не зможу-то піду"-не підходить? Це ж елементарно.
Припустимо, воля України є, а от воля росії - вона яка? Просто зупинитись? Або все-таки всє цєлі сво?
росія не збирається нічого іншого, як побєждать.
Там хто послом працює,чия креатура?
Їй, як і кОрбану, все одно, хто там послом від України: вони "кремлівські миші".
Послухайте, росія має укласти угоду. росія втратила величезну кількість людей, як і Україна.
Як може таке казати агент мАцкви?
Ето Украінє надо соглашєніє заключать, она вот-вот проіграєт, а у нас всьо харашо.