УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11676 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про війну в Україні
2 500 56

США не мають відношення до війни в Україні, ми не даємо зброю, а продаємо, - Трамп

Трамп сказав, що США не дають Україні зброю

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до війни в Україні, оскільки не дають їй зброю, а лише продають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час зустрічі з еміром Катару.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Дивіться, ми не маємо до цього (війни в Україні. - Ред.) жодного стосунку. Ми продаємо їм зброю, ми навіть не віддаємо її безкоштовно", - сказав лідер США.

Водночас Трамп розкритикував політику попередньої адміністрації Джо Байдена, помилково назвавши його "Обамою". 

"Обама дав їм зброї на 350 мільярдів доларів, що було безумством. Європейський Союз платить нам повну ціну за зброю. Але справа не в цьому. Справа в тому, що це... це ніяк на нас не впливає, окрім того, що ми продаємо зброю. Ми за тисячі миль звідти", - додав він.

Також він сказав, що США поки не приділятимуть "особливої уваги" Україні.

"Ми будемо дивитися на ситуацію. Зараз наша увага зосереджена на Ірані. Тепер це вже залишиться позаду, у дзеркалі заднього виду. Але ми будемо стежити", - додав лідер США.

Читайте: Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп

Автор: 

США (26759) Трамп Дональд (8954)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Не дамо грошей Україні, зате дамо 300 млрд Ірану, згідно "красивої угоди".
показати весь коментар
16.06.2026 13:39 Відповісти
+10
А Іран не за тисячі кілометрів? Але ж це тобі не завадило за місяць вистріляти стільки ракет Петріот, скільки ми за 4 роки не вистріляли.
показати весь коментар
16.06.2026 13:42 Відповісти
+6
Мейк гамерика куколд егейн
показати весь коментар
16.06.2026 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мейк гамерика куколд егейн
показати весь коментар
16.06.2026 13:39 Відповісти
Трампон успішно продовжує робити США
посьміховиськом на весь світ , заради своє
кишені , яку набиває баблом !
показати весь коментар
16.06.2026 13:51 Відповісти
От сказав тримпало,будеш тепер виконувати.Томагавки коли продаш?¿
показати весь коментар
16.06.2026 14:47 Відповісти
Не дамо грошей Україні, зате дамо 300 млрд Ірану, згідно "красивої угоди".
показати весь коментар
16.06.2026 13:39 Відповісти
ну Україна мала шанс отримати 800 млрд. згідно "красивої угоди"
показати весь коментар
16.06.2026 13:44 Відповісти
Умови, м'яко кажучи, "трошки інші" у порівнянні з Іраном.
показати весь коментар
16.06.2026 13:46 Відповісти
Ну то завжди так - поганому танцюристу завжди щось заважає.
показати весь коментар
16.06.2026 13:49 Відповісти
Не мала.
Трамп завжди обманює Він лише язиком 800 млрд. пообіцяти вміє, а коли до справи, то фіг Вам + Ви ще мені за повітря віддайте все, що у Вас є.
показати весь коментар
16.06.2026 14:01 Відповісти
та не напружуйся, старий, бо пердниш при людях. Ми в курсі шо твої сша це падальник. Але прийде час, а ти його прихід значно прискорив, коли твої сша вимусять повернути Мексіці все шо ви окупували.
показати весь коментар
16.06.2026 13:40 Відповісти
риже чмо голосно натякає, що й кацапам може продати.
показати весь коментар
16.06.2026 13:40 Відповісти
А Іран не за тисячі кілометрів? Але ж це тобі не завадило за місяць вистріляти стільки ракет Петріот, скільки ми за 4 роки не вистріляли.
показати весь коментар
16.06.2026 13:42 Відповісти
В цій війні в Європі ми не при ділах - це Байден/Обама/ безкоштовно роздавав зброю - ми стільки ж вистріляли по Шахедах - ракетах - але то таке - поміж нами прекрасний океан - Трамп
показати весь коментар
16.06.2026 13:43 Відповісти
Ну так хоч і він і несповна розуму але таки робить бізнес на користь власної держави, ішак і ко я думаю точно не на користь України працюють
показати весь коментар
16.06.2026 13:45 Відповісти
Руйнація демократії в США - це "на користь власної держави"? Руйнування світового порядку, підтримка диктаторів і автократії - на користь кому?
показати весь коментар
16.06.2026 13:50 Відповісти
Трамп робить бізнес на користь Трампа, тільки Трампа і нікого, крім Трампа.
показати весь коментар
16.06.2026 13:52 Відповісти
І як під копірку. Одне й те ж саме... В чому сенс цих зустрічей?
показати весь коментар
16.06.2026 13:45 Відповісти
Заради балагана.
показати весь коментар
16.06.2026 13:49 Відповісти
О який герой, я не допомагав, я наживався. )
показати весь коментар
16.06.2026 13:45 Відповісти
Рудий клоун виправдовується перед своїм кремлівським хУзяїном ,
а точніше каже чисту правду , що він на стороні агресора 😡
показати весь коментар
16.06.2026 13:47 Відповісти
США потвори !!!! А Нах. ви розброїли Україну у1993р ?! Шоб московія могла знищити українців ?!!! ...
показати весь коментар
16.06.2026 13:47 Відповісти
Ракети в Україні були націлені на Вашингтон.
показати весь коментар
16.06.2026 16:14 Відповісти
це не секрет , але носії ціх ракет ,літаки повинні були залишитися в Україні ...
показати весь коментар
16.06.2026 16:19 Відповісти
Балакай балакай.
Після виборів до конгресу в листопаді, підеш на к#й ногами вперед!
Будеш як англійська королева.
Будеш сидіти, пити дієтичну колу і не п#здіти.
показати весь коментар
16.06.2026 13:48 Відповісти
А навіщо нам ця інформація?
показати весь коментар
16.06.2026 13:48 Відповісти
Цеж треба, так сцятись путіна, що доводиться кожен раз виправдовуватись...
показати весь коментар
16.06.2026 13:48 Відповісти
Треба тиснути тепер на Трампа, щоб він сказав, щоб прогодувати 2913 в Сенаті і він його підписав потім. Законопроєкт H.R. 2913 (Ukraine Support Act), внесений до Конгресу США у квітні 2025 року. Він спрямований на посилення санкцій проти Росії та надання значної фінансової та безпекової підтримки Україні.Основні положення законопроєкту:Безпекова та фінансова допомога: Передбачає виділення понад $1 млрд на безпекову допомогу та до $8 млрд у вигляді прямих займів.Ленд-ліз та зброя: Відновлює повноваження президента США надавати в оренду (lend-lease) оборонні товари Україні та країнам Східної Європи до 2028 фінансового року.Санкції та експортний контроль: Посилює тиск на російську воєнну економіку та фінансовий сектор.
Актуальний стан:Законопроєкт отримав потужну підтримку. Після того як петиція про примусовий розгляд зібрала необхідні 218 підписів, Палата представників США успішно провела процедурне голосування та підтримала документ.
Тепер він чекає тільки поки трамп дозволить Сенату за нього проголосувати.
показати весь коментар
16.06.2026 13:54 Відповісти
Не має значення,за якою схемою вона(зброя) потрапляє у ЗС,головне,щоб потрапляла,і якісна,і побільше.
показати весь коментар
16.06.2026 13:55 Відповісти
На жаль, має. В ЄС передують великі політичні зміни, на наступних виборах у Франції та Німеччині переможуть ультраправі *********, від яких ми не дочекаємось грошей на американську зброю, як от від Болгарії вже зараз.
показати весь коментар
16.06.2026 14:02 Відповісти
Ви не праві,як і з знищенням рос.логістики по напрямку Ростов-Крим.
А війну треба закінчувати,незалежно від майбутніх виборів на Заході,бо вже,не без участі найвеличнішого-мінус 20млн.,хоча би.
показати весь коментар
16.06.2026 14:29 Відповісти
Закінчити війну - елементаро.
Беремо "стамбул" і сумлінно виконуємо, пункт за пунктом. Війна зупиняється одразу.
показати весь коментар
16.06.2026 14:36 Відповісти
Ще візьміть за основу "оман" і всі подальші дії слуги стануть зрозумілими.
А "як не зможу-то піду"-не підходить? Це ж елементарно.
показати весь коментар
16.06.2026 14:44 Відповісти
Щоб війна закінчилась, треба воля обох сторін.
Припустимо, воля України є, а от воля росії - вона яка? Просто зупинитись? Або все-таки всє цєлі сво?
показати весь коментар
16.06.2026 14:46 Відповісти
Припускати можуть блогери,вирішувати має ваш найвеличніший,якщо не знає- як,то поступати згідно своєї обіцянки "як не зможу-то піду".
показати весь коментар
16.06.2026 14:51 Відповісти
Якщо навіть він піде, проблема перейде до наступника.
росія не збирається нічого іншого, як побєждать.
показати весь коментар
16.06.2026 14:52 Відповісти
Якщо підете з політичної сцени,як сн-це не ваша проблема буде.
показати весь коментар
16.06.2026 14:58 Відповісти
А чия? Ваша?
показати весь коментар
16.06.2026 14:59 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2026 15:38 Відповісти
"як от від Болгарії вже зараз"
Там хто послом працює,чия креатура?
показати весь коментар
16.06.2026 14:33 Відповісти
Там вибори проросійська партія виграла, якщо що.
Їй, як і кОрбану, все одно, хто там послом від України: вони "кремлівські миші".
показати весь коментар
16.06.2026 14:35 Відповісти
Не "все одно",слуга-козир спеціально посилали таких людей в посли,щоб завалити роботу.
показати весь коментар
16.06.2026 14:47 Відповісти
Відправте найкращих людей, але якщо від "спонсора" прийде команда "нє пущать!" - то й не пустять. Оченята в землю, і все як дядя вова повєлєл.
показати весь коментар
16.06.2026 14:48 Відповісти
Так зроблять,коли партєйку слуг викинуть на смітник історії,ні одного прислуженого не буде в послах.
показати весь коментар
16.06.2026 14:55 Відповісти
Ну і скажуть професіональному дипломату "ти, дядя, конєчно, прав, но наші обстоятєльства нє оставляют нам вибора".
показати весь коментар
16.06.2026 14:56 Відповісти
хай Бог милує.. знову стара папуга меле одне і теж
показати весь коментар
16.06.2026 13:56 Відповісти
Продавать это когда можно купить все что угодно, томагавки же купить нельзя.. А так это называется хитрожопость..
показати весь коментар
16.06.2026 14:12 Відповісти
Китай не має відношення до́ війни в Україні, він просто тренує та продає. Чудовий геополітичний світ.
показати весь коментар
16.06.2026 14:12 Відповісти
Прийміть аксіому що Трамп це агент путіна Краснов і всі дії Трампа стануть логічними, на користь росії.
показати весь коментар
16.06.2026 14:19 Відповісти
Росія має укласти угоду, вона втратила величезну кількість людей, як і Україна, - Трамп
Послухайте, росія має укласти угоду. росія втратила величезну кількість людей, як і Україна.
Як може таке казати агент мАцкви?
Ето Украінє надо соглашєніє заключать, она вот-вот проіграєт, а у нас всьо харашо.
показати весь коментар
16.06.2026 14:26 Відповісти
Інколи він каже подібні речі щоб періодично відводити підозру в ,,красновстві,,
показати весь коментар
16.06.2026 14:30 Відповісти
Колись ви зрозумієте, як хитро русня вас всіх натягнула тим постом колишнього КДБшника, успішно видавши бажане за дійсне.
показати весь коментар
16.06.2026 15:04 Відповісти
Яка різниця. Європа теж тільки базікає і дає кредит (тут має бути картинка іспанця, який помирає від сміху), невеликий до речі, своєму "сталевому дикобразу".
показати весь коментар
16.06.2026 14:31 Відповісти
в енциклопедії "ху із ху" про трампа напишуть: це людина що поступилася сі цзіньпіну, путіну і навіть кім чен уну
показати весь коментар
16.06.2026 15:00 Відповісти
От нахера вiн це сказав??? Ну нє дає, той не дає!!!! Чи це звiт перед кремльовским куратором????
показати весь коментар
16.06.2026 15:38 Відповісти
Як велика країна США, яка в очах усього світу була захисником демократії, проголошує, що немає жодного стосунку до боротьби України за демократію і свободу проти величезної диктатури, то ці США скоро втратять будь-яке значення і повагу у світі, і... їхнє місце не залишиться порожнім.
показати весь коментар
16.06.2026 15:41 Відповісти
США не мають відношення до війни в Україні, але я "трамбон" граю в карти із "зе"
показати весь коментар
16.06.2026 15:45 Відповісти
В голові там дійсно вже тирса якщо не памʼятає хто попередній през був
показати весь коментар
16.06.2026 15:47 Відповісти
 
 