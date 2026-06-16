США не мають відношення до війни в Україні, ми не даємо зброю, а продаємо, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до війни в Україні, оскільки не дають їй зброю, а лише продають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час зустрічі з еміром Катару.

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Подробиці

"Дивіться, ми не маємо до цього (війни в Україні. - Ред.) жодного стосунку. Ми продаємо їм зброю, ми навіть не віддаємо її безкоштовно", - сказав лідер США.

Водночас Трамп розкритикував політику попередньої адміністрації Джо Байдена, помилково назвавши його "Обамою".

"Обама дав їм зброї на 350 мільярдів доларів, що було безумством. Європейський Союз платить нам повну ціну за зброю. Але справа не в цьому. Справа в тому, що це... це ніяк на нас не впливає, окрім того, що ми продаємо зброю. Ми за тисячі миль звідти", - додав він.

Також він сказав, що США поки не приділятимуть "особливої уваги" Україні.

"Ми будемо дивитися на ситуацію. Зараз наша увага зосереджена на Ірані. Тепер це вже залишиться позаду, у дзеркалі заднього виду. Але ми будемо стежити", - додав лідер США.

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