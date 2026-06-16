Изменились правила выплат для пострадавших работников критической инфраструктуры, - Минсоцполитики

В Украине изменили и усовершенствовали правила начисления единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим в результате российской агрессии при исполнении служебных обязанностей на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает Цензор.НЕТ.

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Что изменилось в механизме выплат?

Кабинет Министров не только расширил круг получателей государственной поддержки, но и четко урегулировал порядок начисления и доплаты таких компенсаций.

По словам министра, работники критической инфраструктуры ежедневно рискуют жизнью, поэтому механизм помощи должен быть максимально справедливым.

Отныне приняты два ключевых изменения:

Если пострадавшему со временем изменят группу инвалидности на другую, государство автоматически выплатит разницу до суммы, предусмотренной для новой группы.

Если раненый работник или его семья ранее уже получили выплату по этому же случаю, но по другому (менее выгодному) механизму начисления, государство компенсирует эту разницу.

Кто имеет право на помощь?

Получить единовременную выплату могут лица, пострадавшие от военной агрессии РФ непосредственно на объектах критической инфраструктуры.

В обновленный перечень получателей включили:

работников непосредственных операторов критической инфраструктуры;

государственных служащих;

должностных лиц органов местного самоуправления.

В зависимости от тяжести последствий обстрелов или других действий врага, суммы выплат составляют:

до 1 миллиона гривен - в случае гибели человека (выплачивается семье);

до 800 тысяч гривен - для лиц, получивших I группу инвалидности;

500 тысяч гривен - для лиц со II группой инвалидности;

200 тысяч гривен - для лиц с III группой инвалидности.

Воспользоваться своим правом на получение государственной помощи можно будет в течение всего периода действия военного положения, а также в течение трех лет после его официального прекращения или отмены.

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