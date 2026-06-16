Змінилися правила виплат для постраждалих працівників критичної інфраструктури, - Мінсоцполітики

В Україні змінили та вдосконалили правила нарахування одноразової грошової допомоги для осіб, які постраждали внаслідок російської агресії під час виконання обов'язків на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, передає Цензор.НЕТ.

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Що змінилося у механізмі виплат?

Кабінет Міністрів не лише розширив коло отримувачів державної підтримки, а й чітко врегулював порядок нарахування та доплати таких компенсацій.

За словами міністра, працівники критичної інфраструктури щодня ризикують життям, тому механізм допомоги має бути максимально справедливим.

Відтепер ухвалено дві ключові зміни:

Якщо постраждалій особі з часом змінять групу інвалідності на іншу, держава автоматично виплатить різницю до суми, яка передбачена для нової групи.

Якщо поранений працівник або його родина раніше вже отримали виплату за цим самим випадком, але через інший (менш вигідний) механізм нарахування, держава компенсує цю різницю.

Хто має право на допомогу?

Отримати одноразову виплату можуть особи, які постраждали від військової агресії РФ безпосередньо на об'єктах критичної інфраструктури.

До оновленого переліку отримувачів включили:

працівників безпосередніх операторів критичної інфраструктури;

державних службовців;

посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Залежно від важкості наслідків обстрілів чи інших дій ворога, суми виплат становлять:

до 1 мільйона гривень — у разі загибелі людини (виплачується родині);

до 800 тисяч гривень — для осіб, які отримали I групу інвалідності;

500 тисяч гривень — для осіб з II групою інвалідності;

200 тисяч гривень — для осіб з III групою інвалідності.

Скористатися своїм правом на отримання держдопомоги можна буде упродовж усього періоду дії воєнного стану, а також протягом трьох років після його офіційного припинення чи скасування.

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