В Україні завершилося оцифрування трудових книжок. У Мінсоцполітики пояснили, як це вплине на стаж

Сьогодні, 10 червня, в Україні завершився п'ятирічний перехідний період для перенесення відомостей із паперових трудових книжок в електронну систему.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що для громадян це не означає, що після цієї дати трудовий стаж зникне, паперові трудові книжки перестануть приймати або люди втратять можливість підтвердити періоди своєї роботи.

У Мінсцполітики наголосили, що оцифрування трудових книжок продовжиться і після 10 червня.

"П'ятирічний перехідний період був встановлений для того, щоб держава, роботодавці та громадяни могли поступово перенести великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. За цей час роботодавці та працівники мали можливість подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд – опрацювати ці дані та внести їх до електронної системи", – нагадали в Мінсоцполітики.

Оцифрування трудових книжок

Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи – це може зробити роботодавець або сама людина через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тобто після 10 червня люди не втрачають можливість подати трудову книжку на оцифрування.

При цьому набутий трудовий і страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка ще не оцифрована.

Призначення пенсії

Паперова трудова книжка й надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи.

Зокрема, під час призначення пенсії Пенсійний фонд враховує стаж на підставі трудової книжки та інших документів, передбачених законодавством.

Людям, яким уже призначено пенсію, не потрібно подавати трудову книжку на оцифрування лише через завершення перехідного періоду.

Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж, і ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду.

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Ринок праці в Україні

За наявними даними, на підконтрольній Україні території наразі проживає близько 31 млн осіб, з яких приблизно 13 млн є зайнятими. Єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 млн громадян.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні 7 січня ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці.

Також повідомлялося, що в Україні до 2030 року в рамках реформи ринку праці, яка стартує з ухваленням нового Трудового кодексу, планують працевлаштувати щонайменше 2 млн українців.

До того Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026-2028 роках.