Есть командиры, которые относятся к людям как к ресурсу, поэтому нужен аудит подразделений, - "слуга народа" Федиенко

Помимо денежного вознаграждения, стимулировать людей к подписанию контрактов можно с помощью адекватности командиров.

Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я бываю на фронте достаточно часто – практически раз в неделю. Много общаюсь с военными, особенно с рядовым и сержантским составом. Все говорят одно и то же: если командир неадекватен, мы сбежим от него в СОЧ. Командиры должны беречь свой личный состав. Это огромная мотивация", – отметил он.

По словам нардепа, есть пул реально адекватных командиров, которые берегут своих бойцов.

"А есть такие, извините, "солдафоны", хоть они и на соответствующих должностях, которые пытаются выслужиться перед высшим военным руководством, а к людям относятся как к ресурсу. Вот это плохо", - добавил Федиенко.

Читайте: Возвращение из СОЧ через "Армия+": Федоров представил алгоритм

Нардеп считает, что в армии нужно провести внутренний аудит для того, чтобы понять, насколько эффективна и необходима та или иная численность.

"Если говорить обычным простым языком, то нужно определить, условно говоря, KPI - показатель эффективности того или иного подразделения. Насколько оно боеспособно, насколько борется за выживание своих пехотинцев, а не просто их "сжигает". Потому что по факту это именно те подразделения, на которые нужно равняться и которые в дальнейшем нужно масштабировать. А здесь, прежде всего, речь идет об эффективности командира и всех структур подразделения как в вопросе обеспечения, так и, конечно, бережного отношения к пехотинцам. Когда командиры заботятся о них, это их мотивирует", - добавил парламентарий.

Подробнее об армейской реформе читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: Иностранные добровольцы могут помочь, но защищать страну должны сами украинцы, - Костенко