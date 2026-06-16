РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12286 посетителей онлайн
Новости Реформы в армии
887 13

Есть командиры, которые относятся к людям как к ресурсу, поэтому нужен аудит подразделений, - "слуга народа" Федиенко

Как стимулировать подписание контрактов? В Раде объяснили

Помимо денежного вознаграждения, стимулировать людей к подписанию контрактов можно с помощью адекватности командиров.

Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я бываю на фронте достаточно часто – практически раз в неделю. Много общаюсь с военными, особенно с рядовым и сержантским составом. Все говорят одно и то же: если командир неадекватен, мы сбежим от него в СОЧ. Командиры должны беречь свой личный состав. Это огромная мотивация", – отметил он.

По словам нардепа, есть пул реально адекватных командиров, которые берегут своих бойцов.

"А есть такие, извините, "солдафоны", хоть они и на соответствующих должностях, которые пытаются выслужиться перед высшим военным руководством, а к людям относятся как к ресурсу. Вот это плохо", - добавил Федиенко.

Читайте: Возвращение из СОЧ через "Армия+": Федоров представил алгоритм

Нардеп считает, что в армии нужно провести внутренний аудит для того, чтобы понять, насколько эффективна и необходима та или иная численность.

"Если говорить обычным простым языком, то нужно определить, условно говоря, KPI - показатель эффективности того или иного подразделения. Насколько оно боеспособно, насколько борется за выживание своих пехотинцев, а не просто их "сжигает". Потому что по факту это именно те подразделения, на которые нужно равняться и которые в дальнейшем нужно масштабировать. А здесь, прежде всего, речь идет об эффективности командира и всех структур подразделения как в вопросе обеспечения, так и, конечно, бережного отношения к пехотинцам. Когда командиры заботятся о них, это их мотивирует", - добавил парламентарий.

Подробнее об армейской реформе читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: Иностранные добровольцы могут помочь, но защищать страну должны сами украинцы, - Костенко

Автор: 

армия (8297) контракт (466) военнослужащие (6531) Федиенко Александр (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Для початку потрібна адекватна влада замість збіговиська мародерів
показать весь комментарий
16.06.2026 15:34 Ответить
+8
В як можна сподіватися адекватності командирів за повної неадекватності влади взагалі. Якщо вся зелена влада без винятку або дурні, або корупціонери, то звідки мудрі рішення.
показать весь комментарий
16.06.2026 15:35 Ответить
+5
Стимулювати людей підписувати контракти можна...

далі представники ТЦК читати не будуть і творчо поставляться до методів стимулювання
показать весь комментарий
16.06.2026 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для початку потрібна адекватна влада замість збіговиська мародерів
показать весь комментарий
16.06.2026 15:34 Ответить
Стимулювати людей підписувати контракти можна, зокрема, адекватністю «слуг народу», але з 2022 року ця адекватність остаточно покинула чат і перейшла на сторону кацапів.
показать весь комментарий
16.06.2026 15:34 Ответить
В як можна сподіватися адекватності командирів за повної неадекватності влади взагалі. Якщо вся зелена влада без винятку або дурні, або корупціонери, то звідки мудрі рішення.
показать весь комментарий
16.06.2026 15:35 Ответить
Ага, неадекватні раптом стануть адекватними
показать весь комментарий
16.06.2026 15:36 Ответить
Стимулювати людей підписувати контракти можна...

далі представники ТЦК читати не будуть і творчо поставляться до методів стимулювання
показать весь комментарий
16.06.2026 15:42 Ответить
Та ладно. Не може бути
показать весь комментарий
16.06.2026 16:02 Ответить
.. є дуже старе армійське прислів*я......Куди солдата не цілуй..всюди сра..а..))) Дуже багато навіть не здогадуються у порівнянні ...що таке адекватність командирів..і що таке адекватність підлеглих. І тим більше СЬОГОДНІ!!
показать весь комментарий
16.06.2026 16:07 Ответить
Начальство виховує підлеглих в дусі "я начальник - ти лайно", підлеглі згодом самі стають начальством і виховують вже своїх підлеглих в дусі "я начальник - ти лайно". Так і котимось з покоління у покоління, слідом за русскім міром.
показать весь комментарий
16.06.2026 16:10 Ответить
.. а Ви десь бачили іншу схему? Мені дуже цікаво було б побачити адекватного командира звичайного батальону.. у якого у підлеглих десяток кадрових офіцерів..які армію бачили по телевізору...і у яких у підрозділах від відділення до роти різношерстний склад з 26..до 59 років.... Кожен зі своїми мульками у голові..своїми вибриками...зі своїм світом..і сприйманням ситуації. І не забудьте...що кожен з них ОСОБА... Особа..яка огризається... не хоче виконувати... Ви ж сподіваюся розумієте... що з цього різноманіттня... різних кольорів треба зробити один бойовий кулак... І повірте мені. Це реально за місяць... півроку...навіть рік зробити неможливо. А зробити це треба ВЧОРА!! І у більшості командирів..не витримують нерви. А може Ви щось знаєте про програму підготовки резерву в Україні? Щоб до бойових підрозділів приходили вже хоть мінімально підготовлені. Нема і близько. Все на командирах..які стали неадекватними...бо по іншому не можна.
показать весь комментарий
16.06.2026 16:26 Ответить
От тому воно так все і котиться, і котитиметься далі, аж поки большая совєтская армія не здолає маленьку. Або таки щось зміниться?
показать весь комментарий
16.06.2026 16:30 Ответить
.. ще раз Вам нагадаю інше висловлювання.!! Армія..це зріз суспільства. Нема ніякої радянської..корейської..американської армії у виключному розумінні. Є зріз суспільства. Яке суспільство ..така і армія. Чи Ви маєте інший погляд?. Що Ви можете... наприклад...зробити.. будучи командиром взводу...навіть ставшим комнадиром з рядових починаючі від 2014 року... отримавших офіцерське звання... з бойовим досвідом..не кажучи вже про 22 річних випускників Академії Сухопутних військ... коли у тебе весь підрозділ реально НЕАДЕКВАТНИЙ...! Вище то я Вам написав...що це таке. Ви відписалися лозунгом..навіть не захотіли подумати. Скажу Вам одне. У нас у ЗСУ масове НЕПІДКОРЕННЯ командирам. Посилають нах..й...(саме просте)..... А як Ви думаєте...як заставити солдата йти туди..де смертельна небезпека? Чи командир повинен бути поруч з солдатом на кожному завданні? Чи командир роти..батальону... Нема відповіді на це питання..тому ..що більшість пише про те..про що нічого не розуміють. На війні нема стандартів....Цю тему не вирішити ніколи. І кожна людина у однострої сприймає ситуацію по своєму. Тому і прислив*я про солдата... і куди його не цілуй... це ЖИТТЯ!
показать весь комментарий
16.06.2026 16:49 Ответить
Майже всі командири ставляться до бусифікованих як до ресурсу, м'ясні штурми ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
16.06.2026 16:22 Ответить
 
 