РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11321 посетитель онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации
150 0

Еще 13 детей удалось вернуть из временно оккупированной Херсонщины

Еще 13 детей удалось вернуть из оккупированной Херсонской области

Еще 13 детей вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Это 5 девочек и 8 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них — один ребенок, лишенный родительской опеки. Каждый и каждая из них из-за России прошли через давление, угрозы и страх.

Некоторых детей россияне запугивали расстрелами, переодевшись в украинскую форму. Других, несмотря на проблемы со здоровьем, оккупационные власти заставляли становиться на воинский учет, а подростков открыто готовили к войне — учили на полигонах копать окопы, стрелять и бросать гранаты.

К счастью, для этих детей оккупация уже позади. Сейчас они проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, безопасное убежище и заботу.

Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".

Читайте также: Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Херсонской области: 13 человек получили ранения

Автор: 

дети (6890) оккупация (10269) Прокудин Александр (103) Херсонская область (5753)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 