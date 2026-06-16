Еще 13 детей удалось вернуть из временно оккупированной Херсонщины
Еще 13 детей вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
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Это 5 девочек и 8 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них — один ребенок, лишенный родительской опеки. Каждый и каждая из них из-за России прошли через давление, угрозы и страх.
Некоторых детей россияне запугивали расстрелами, переодевшись в украинскую форму. Других, несмотря на проблемы со здоровьем, оккупационные власти заставляли становиться на воинский учет, а подростков открыто готовили к войне — учили на полигонах копать окопы, стрелять и бросать гранаты.
К счастью, для этих детей оккупация уже позади. Сейчас они проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, безопасное убежище и заботу.
Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".
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