Ще 13 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини

Ще 13 дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це 5 дівчат та 8 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Серед них — одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Кожен і кожна з них через Росію пройшли через тиск, погрози та страх.

Деяких дітей росіяни залякували розстрілами, переодягнувшись в українську форму. Інших, попри проблеми із здоров’ям, окупаційна влада змушувала ставати на військовий облік, а підлітків відкрито готували до війни — навчали на полігонах копати окопи, стріляти та кидати гранати.

На щастя, для цих дітей окупація вже позаду. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, безпечний прихисток і турботу.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

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