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Новости
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Турка, избившего пожилую женщину в Одессе, лишили вида на жительство в Украине, - миграционная служба

побиття

Государственная миграционная служба отозвала вид на жительство в Украине у гражданина Турции Йылдыза Угура, 1968 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Миграционной службы в Одесской области. 

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В Одессе иностранца подозревают в нападении на пожилую женщину

Там напомнили, что в Одессе произошел возмутительный инцидент с участием гражданина Турции, который своими действиями создал угрозу общественному порядку, охране здоровья, а также правам и законным интересам граждан Украины и других лиц, проживающих на территории нашего государства.

"13 июня 2026 года гражданин Турции Йылдыз Угур, 1968 года рождения, совершил уголовное правонарушение в отношении гражданки Украины Натальи Ивановны, 1958 года рождения. По имеющейся информации, он грубо нарушил общественный порядок из мотивов явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и применением физического насилия", - говорится в сообщении.

Вид на жительство будет изъят и уничтожен

Реакция государственных органов была оперативной и принципиальной. По представлению Управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Главным управлением Государственной миграционной службы Украины в Одесской области принято решение отозвать разрешение на иммиграцию в Украину, предоставленное указанному гражданину.

Также принято решение о признании недействительным, изъятии и уничтожении вида на жительство в Украине, выданного на основании этого разрешения.

"Государственная миграционная служба Украины в очередной раз демонстрирует: закон единый для всех. Гостеприимство нашего государства не может служить оправданием для тех, кто пренебрегает его законами, посягает на безопасность людей и проявляет неуважение к украинскому обществу", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что владелец ресторана в Одессе избил женщину из-за замечания: полиция расследует обстоятельства конфликта.

Автор: 

избиение (9641) Одесса (8147) Одесская область (4381) Госмиграция (283) Одесский район (632)
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Топ комментарии
+9
Підозріло що у нього бізнес не в Туреччині, де повно туристів, а у воюючій країні яку постійно ********.
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17.06.2026 06:48 Ответить
+8
Тільки позбавлять право на проживання,а не вбачається в діях власника ресторанах кримінального злочину.? Можливо він повинен строк відмотати,а потім алга в Туреччину?
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17.06.2026 07:26 Ответить
+7
На видео вполне себе покушение на убийство. И он просто уедет? Интересные расклады. А нашим уголовникам так можно, вместо судимости и отсидки -- просто уехать на ПМЖ
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17.06.2026 07:10 Ответить
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А как поживает этот его говнокабак? Прилётов туда не было? Хотя бы кирпичей по окнам?
https://www.turkuaz.od.ua/
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17.06.2026 06:44 Ответить
Підозріло що у нього бізнес не в Туреччині, де повно туристів, а у воюючій країні яку постійно ********.
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17.06.2026 06:48 Ответить
В Туреччині давно вже повна жопа...
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17.06.2026 07:03 Ответить
Ну якщо це правда, то тут респект
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17.06.2026 06:58 Ответить
Турка треба було акуратно відмудохати до втрати свідомості декілька разів мішечками з піском. Ну так щоб без явних слідів і декілька тижнів ні сісти ні встати "правовірний" не міг. Мав сплатити за побиття і відшкодувати жертві за приниження в показово великому розмірі. Офіційно депортувати придурка з конфіскацією майна в Україні і довічною забороною вїзду в Україну. Нехай дубасить тупих мусульманок у себе в Турції. Там це можна і це заохочується "законами шаріату". Мусульмани офіційно вважають що у жінок немає душі, що дає чоловікам бузумовне право розпоряджатися жінкою як "сосудом гріха" і використовувати як річ. Єдине що обмежує то це право власності на жінку. З своєю власністю можна робити все що заманеться, а от з чужою залежить від статусу власника. ... Пророк Муххамад був спершу розбійником і гвалтівником подорожніх в Медіну, потім альфонсом у багатої пані, потім вона зробила за гроші з недоумка "пророка", який її позбувся і одружився в під стаість на шестирічній дочці свого "віруючого". В девять років він згвалтував дівчинку... Читати і писати Муххамад так і не навчився. Педофіл... Ну от на що жінки можуть взагалі чекати від мусульман? Якби була моя воля, то взагалі заборонив мусульманам вїзд в цивілізовані країни. Цивілізованість визначається навіть за двома параметрами - ставлення до жінок і ставлення до увязнених. В усіх без винятку мусульманських країнах, незалежно чи то суніти чи то шиїти, ставлення жо жінок і увязнених жостоке, і жахливе... Це майже все що вам потрібно знати про іслам.
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17.06.2026 07:05 Ответить
Між Іраном і Туреччиною є 100 мільйонів жінок. Що такого жорстокого і жахливого з ними трапляється? Вони дупляться тільки в сраку і у рота щоб їх заміж хоч хтось взяв? Дітей після розлучення з аліментами їм не дають? Є ще щось?
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17.06.2026 07:24 Ответить
На видео вполне себе покушение на убийство. И он просто уедет? Интересные расклады. А нашим уголовникам так можно, вместо судимости и отсидки -- просто уехать на ПМЖ
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17.06.2026 07:10 Ответить
Само собою потрібно конфіскувати майно в рахунок компенсації постраждалій.
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17.06.2026 07:20 Ответить
Задовбали азіати. Узбек убив 11 людей в Києві. В Дніпрі людину катували неіснуючий борг вибивали що вони тут роблять??
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17.06.2026 07:17 Ответить
А ще індуси дубасять українців в Дрогобичі (є відео).
Що вони тут роблять? Зелена так звана влада заміщує українське населення мігрантами ... і це тільки початок, далі буде більше.
За даними Державної міграційної служби станом на середину 2026 року в Україні офіційно зареєстровано близько 9,5 тис. трудових мігрантів. У списку лідерів за виданими дозволами на роботу лідирує Туреччина, громадяни Індії, Пакистану та Бангладеш.
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17.06.2026 07:49 Ответить
Привозять бабло, мусорам, емміграцыоннай службэ, та іншим чиновникам вкраінчиків.
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17.06.2026 08:07 Ответить
Ресторани підгодовують багато чиновників, тому життя людей, чиє житло біля подібних закладів,- жахіття. За захистом нема куди звертатись. Хто виїхав, назад повертатись не планує.
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17.06.2026 08:17 Ответить
Тільки позбавлять право на проживання,а не вбачається в діях власника ресторанах кримінального злочину.? Можливо він повинен строк відмотати,а потім алга в Туреччину?
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17.06.2026 07:26 Ответить
Все? - жінка вибачилась?
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17.06.2026 07:31 Ответить
А як там з індусами, які влаштували бійку?
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17.06.2026 07:54 Ответить
І фсьо??Напевно якась НОВА норма в КПК, за побиття - позбавлення посвідки на ПОСТІЙНЕ проживання. То тепер йому тимчасову дадуть продадуть, але вже дорожче, підприємливі вкраінчики з емміграцыоннай служби.
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17.06.2026 08:01 Ответить
 
 