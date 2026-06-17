Турка, избившего пожилую женщину в Одессе, лишили вида на жительство в Украине, - миграционная служба

Государственная миграционная служба отозвала вид на жительство в Украине у гражданина Турции Йылдыза Угура, 1968 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Миграционной службы в Одесской области.

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Там напомнили, что в Одессе произошел возмутительный инцидент с участием гражданина Турции, который своими действиями создал угрозу общественному порядку, охране здоровья, а также правам и законным интересам граждан Украины и других лиц, проживающих на территории нашего государства.

"13 июня 2026 года гражданин Турции Йылдыз Угур, 1968 года рождения, совершил уголовное правонарушение в отношении гражданки Украины Натальи Ивановны, 1958 года рождения. По имеющейся информации, он грубо нарушил общественный порядок из мотивов явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и применением физического насилия", - говорится в сообщении.

Вид на жительство будет изъят и уничтожен

Реакция государственных органов была оперативной и принципиальной. По представлению Управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Главным управлением Государственной миграционной службы Украины в Одесской области принято решение отозвать разрешение на иммиграцию в Украину, предоставленное указанному гражданину.

Также принято решение о признании недействительным, изъятии и уничтожении вида на жительство в Украине, выданного на основании этого разрешения.

"Государственная миграционная служба Украины в очередной раз демонстрирует: закон единый для всех. Гостеприимство нашего государства не может служить оправданием для тех, кто пренебрегает его законами, посягает на безопасность людей и проявляет неуважение к украинскому обществу", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что владелец ресторана в Одессе избил женщину из-за замечания: полиция расследует обстоятельства конфликта.