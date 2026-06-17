Турка, який побив літню жінку в Одесі, позбавили дозволу на проживання в Україні, - міграційна служба

Державна міграційна служба відкликала дозвіл на проживання в Україні громадянину Туреччини Йилдизу Угуру 1968 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міграційної служби в Одеській області.

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Там нагадали, що в Одесі стався обурливий інцидент за участю громадянина Туреччини, який своїми діями створив загрозу громадському порядку, охороні здоров’я, а також правам і законним інтересам громадян України та інших осіб, які проживають на території нашої держави.

"13 червня 2026 року громадянин Туреччини Йилдиз Угур, 1968 року народження, вчинив кримінальне правопорушення відносно громадянки України Наталії Іванівни, 1958 року народження. За наявною інформацією, він грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та застосуванням фізичного насильства", - йдеться у повідомленні.

Посвідку на постійне проживання вилучать і знищать

Реакція державних органів була оперативною та принциповою. За поданням Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області ухвалено рішення відкликати дозвіл на імміграцію в Україну, наданий зазначеному громадянину.

Також ухвалено рішення про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки на постійне проживання в Україні, виданої на підставі цього дозволу.

"Державна міграційна служба України вкотре демонструє: закон єдиний для всіх. Гостинність нашої держави не може бути виправданням для тих, хто нехтує її законами, посягає на безпеку людей та проявляє неповагу до українського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що власник ресторану в Одесі побив жінку через зауваження: поліція розслідує обставини конфлікту.