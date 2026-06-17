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Турка, який побив літню жінку в Одесі, позбавили дозволу на проживання в Україні, - міграційна служба

побиття

Державна міграційна служба відкликала дозвіл на проживання в Україні громадянину Туреччини Йилдизу Угуру 1968 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міграційної служби в Одеській області. 

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В Одесі іноземця підозрюють у нападі на літню жінку

Там нагадали, що в Одесі стався обурливий інцидент за участю громадянина Туреччини, який своїми діями створив загрозу громадському порядку, охороні здоров’я, а також правам і законним інтересам громадян України та інших осіб, які проживають на території нашої держави.

"13 червня 2026 року громадянин Туреччини Йилдиз Угур, 1968 року народження, вчинив кримінальне правопорушення відносно громадянки України Наталії Іванівни, 1958 року народження. За наявною інформацією, він грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та застосуванням фізичного насильства", - йдеться у повідомленні.

Посвідку на постійне проживання вилучать і знищать

Реакція державних органів була оперативною та принциповою. За поданням Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області ухвалено рішення відкликати дозвіл на імміграцію в Україну, наданий зазначеному громадянину.

Також ухвалено рішення про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки на постійне проживання в Україні, виданої на підставі цього дозволу.

"Державна міграційна служба України вкотре демонструє: закон єдиний для всіх. Гостинність нашої держави не може бути виправданням для тих, хто нехтує її законами, посягає на безпеку людей та проявляє неповагу до українського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що власник ресторану в Одесі побив жінку через зауваження: поліція розслідує обставини конфлікту.

Автор: 

побиття (1072) Одеса (5860) Одеська область (4121) Держміграція (266) Одеський район (657)
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Топ коментарі
+6
Підозріло що у нього бізнес не в Туреччині, де повно туристів, а у воюючій країні яку постійно ********.
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17.06.2026 06:48 Відповісти
+4
На видео вполне себе покушение на убийство. И он просто уедет? Интересные расклады. А нашим уголовникам так можно, вместо судимости и отсидки -- просто уехать на ПМЖ
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17.06.2026 07:10 Відповісти
+4
Тільки позбавлять право на проживання,а не вбачається в діях власника ресторанах кримінального злочину.? Можливо він повинен строк відмотати,а потім алга в Туреччину?
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17.06.2026 07:26 Відповісти
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А как поживает этот его говнокабак? Прилётов туда не было? Хотя бы кирпичей по окнам?
https://www.turkuaz.od.ua/
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17.06.2026 06:44 Відповісти
Підозріло що у нього бізнес не в Туреччині, де повно туристів, а у воюючій країні яку постійно ********.
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17.06.2026 06:48 Відповісти
В Туреччині давно вже повна жопа...
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17.06.2026 07:03 Відповісти
Ну якщо це правда, то тут респект
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17.06.2026 06:58 Відповісти
Турка треба було акуратно відмудохати до втрати свідомості декілька разів мішечками з піском. Ну так щоб без явних слідів і декілька тижнів ні сісти ні встати "правовірний" не міг. Мав сплатити за побиття і відшкодувати жертві за приниження в показово великому розмірі. Офіційно депортувати придурка з конфіскацією майна в Україні і довічною забороною вїзду в Україну. Нехай дубасить тупих мусульманок у себе в Турції. Там це можна і це заохочується "законами шаріату". Мусульмани офіційно вважають що у жінок немає душі, що дає чоловікам бузумовне право розпоряджатися жінкою як "сосудом гріха" і використовувати як річ. Єдине що обмежує то це право власності на жінку. З своєю власністю можна робити все що заманеться, а от з чужою залежить від статусу власника. ... Пророк Муххамад був спершу розбійником і гвалтівником подорожніх в Медіну, потім альфонсом у багатої пані, потім вона зробила за гроші з недоумка "пророка", який її позбувся і одружився в під стаість на шестирічній дочці свого "віруючого". В девять років він згвалтував дівчинку... Читати і писати Муххамад так і не навчився. Педофіл... Ну от на що жінки можуть взагалі чекати від мусульман? Якби була моя воля, то взагалі заборонив мусульманам вїзд в цивілізовані країни. Цивілізованість визначається навіть за двома параметрами - ставлення до жінок і ставлення до увязнених. В усіх без винятку мусульманських країнах, незалежно чи то суніти чи то шиїти, ставлення жо жінок і увязнених жостоке, і жахливе... Це майже все що вам потрібно знати про іслам.
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17.06.2026 07:05 Відповісти
Між Іраном і Туреччиною є 100 мільйонів жінок. Що такого жорстокого і жахливого з ними трапляється? Вони дупляться тільки в сраку і у рота щоб їх заміж хоч хтось взяв? Дітей після розлучення з аліментами їм не дають? Є ще щось?
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17.06.2026 07:24 Відповісти
На видео вполне себе покушение на убийство. И он просто уедет? Интересные расклады. А нашим уголовникам так можно, вместо судимости и отсидки -- просто уехать на ПМЖ
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17.06.2026 07:10 Відповісти
Само собою потрібно конфіскувати майно в рахунок компенсації постраждалій.
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17.06.2026 07:20 Відповісти
Задовбали азіати. Узбек убив 11 людей в Києві. В Дніпрі людину катували неіснуючий борг вибивали що вони тут роблять??
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17.06.2026 07:17 Відповісти
А ще індуси дубасять українців в Дрогобичі (є відео).
Що вони тут роблять? Зелена так звана влада заміщує українське населення мігрантами ... і це тільки початок, далі буде більше.
За даними Державної міграційної служби станом на середину 2026 року в Україні офіційно зареєстровано близько 9,5 тис. трудових мігрантів. У списку лідерів за виданими дозволами на роботу лідирує Туреччина, громадяни Індії, Пакистану та Бангладеш.
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17.06.2026 07:49 Відповісти
Тільки позбавлять право на проживання,а не вбачається в діях власника ресторанах кримінального злочину.? Можливо він повинен строк відмотати,а потім алга в Туреччину?
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17.06.2026 07:26 Відповісти
Все? - жінка вибачилась?
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17.06.2026 07:31 Відповісти
А як там з індусами, які влаштували бійку?
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17.06.2026 07:54 Відповісти
 
 