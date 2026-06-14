Власник ресторану в Одесі побив жінку через зауваження: поліція розслідує обставини конфлікту. ВIДЕО
В Одесі власник ресторану побив жінку після того, як вона зробила зауваження щодо будівельного пилу від різання плитки, який летів у вікна мешканців. Жінка опинилася у лікарні. Наразі всі обставини інциденту встановлює слідство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Власник ресторану побив жінку
Інцидент стався 13 червня. За словами містянки Ірини Чайхорської, конфлікт почався після того, як постраждала зробила чоловікові зауваження щодо проведення робіт біля будинку.
"Жінка у лікарні. Всього лиш зауваження через те, що пиляв плитку у дворі, звідки пил летить просто у вікна жильців, викликало у нього таку агресію", - написала вона та опублікувала відео інциденту.
На кадрах видно, як чоловік б'є жінку та лається.
Поліція розслідує обставини інциденту
У ГУНП в Одеській області повідомили, що за попередньою інформацією, конфлікт між місцевою мешканкою та директором закладу виник через зауваження, яке 68-річна жінка зробила робітникам, які виконували ремонтні роботи поруч із рестораном.
"Під час суперечки в арці на вході до будинку, в якому проживає жінка, остання вимкнула робочий інструмент з електромережі, після чого між нею та 58-річним директором закладу почався словесний конфлікт, який переріс у бійку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що обидві сторони звернулися до поліції із заявами.
"На підставі отриманих звернень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Всі обставини інциденту, зокрема і ступінь тяжкості отриманих жінкою та чоловіком тілесних ушкоджень, будуть встановлюватись в ході розслідування", - додали у поліції.
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Страшно уявити, що буде відбуватися, коли "кошерники" завезуть до Неньки 2...3 мільйони індусів, пакистанців та бангладешців!
Якщо чуваку більше 60?
І що за дурна звичка громадянський обов'язок перетворювати на покарання?
уявили? Я теж не дуже
Голова КМУ українка.
Спікер ВР українець.
Голова ГПУ українець.
Голова СБУ українець.
Голова ДБР українець.
Голова МВС укоаїнець.
І т.д.
Не треба нести *****. На одного не українця у владі я тобі назову 10 уродів-українців.
До речі у Варшавському гетто поліцаями були... Ну, самі знаєте хто.
Та і в концлагерях капо бараку теж був з самих ув'язнених.
то вони або їх побратими повинні кончити цю мразоту
Кафе - насипати щось у солонку на столі.
Роботодавцю - в кінці роботи залишити свічку, нижня частина якої загорнута в велику кількість паперу.
Читати було весело; в населення фантазії, як у Тома Сойєра.
Немита мавпа має відповісти ще й поза законом!