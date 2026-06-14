УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12177 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 089 44

Власник ресторану в Одесі побив жінку через зауваження: поліція розслідує обставини конфлікту. ВIДЕО

В Одесі власник ресторану побив жінку після того, як вона зробила зауваження щодо будівельного пилу від різання плитки, який летів у вікна мешканців. Жінка опинилася у лікарні. Наразі всі обставини інциденту встановлює слідство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Власник ресторану побив жінку

Інцидент стався 13 червня. За словами містянки Ірини Чайхорської, конфлікт почався після того, як постраждала зробила чоловікові зауваження щодо проведення робіт біля будинку. 

"Жінка у лікарні. Всього лиш зауваження через те, що пиляв плитку у дворі, звідки пил летить просто у вікна жильців, викликало у нього таку агресію", - написала вона та опублікувала відео інциденту.

скрин

На кадрах видно, як чоловік б'є жінку та лається. 

Дивіться також: Сусіди побили військовослужбовця та його дружину, бо "заважав звук милиць": поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини інциденту

У ГУНП в Одеській області повідомили, що за попередньою інформацією, конфлікт між місцевою мешканкою та директором закладу виник через зауваження, яке 68-річна жінка зробила робітникам, які виконували ремонтні роботи поруч із рестораном.

"Під час суперечки в арці на вході до будинку, в якому проживає жінка, остання вимкнула робочий інструмент з електромережі, після чого між нею та 58-річним директором закладу почався словесний конфлікт, який переріс у бійку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обидві сторони звернулися до поліції із заявами.

"На підставі отриманих звернень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Всі обставини інциденту, зокрема і ступінь тяжкості отриманих жінкою та чоловіком тілесних ушкоджень, будуть встановлюватись в ході розслідування", - додали у поліції.

Дивіться також: Судитимуть водія столичного таксі, який зламав щелепу пасажирці, бо ту знудило в салоні, - поліція. ФОТО

Автор: 

побиття (1070) Одеса (5859) Одеська область (4120) Одеський район (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Давайте уявимо, як українець в Туреччині лупцює літню жінку, а потім розповідає шо всіх купить.
уявили? Я теж не дуже
показати весь коментар
14.06.2026 21:49 Відповісти
+17
спочатку засудити, а потім вислати безправа повернення. скоти дикі
показати весь коментар
14.06.2026 21:45 Відповісти
+15
Схоже,над нарідом вже рулять всі кому не ліньки: кацапи,ізраїтєлі,турки,індуси,поляки,мадярини....
показати весь коментар
14.06.2026 21:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спочатку засудити, а потім вислати безправа повернення. скоти дикі
показати весь коментар
14.06.2026 21:45 Відповісти
Життя в КраїніМрійЗЕленського з кожним днем стає все цікавіше !

Страшно уявити, що буде відбуватися, коли "кошерники" завезуть до Неньки 2...3 мільйони індусів, пакистанців та бангладешців!
показати весь коментар
14.06.2026 21:56 Відповісти
На фронт підараса. Нехай там кацапам показує, який він герой.
показати весь коментар
14.06.2026 21:47 Відповісти
тобто на фронт це покарання ?
показати весь коментар
14.06.2026 21:51 Відповісти
ні, ні в якому разі...розмінування босоніж - це не покарання
показати весь коментар
14.06.2026 22:02 Відповісти
Він громадян Туреччини.
показати весь коментар
14.06.2026 21:51 Відповісти
А, якщо він не громадянин України?
Якщо чуваку більше 60?

І що за дурна звичка громадянський обов'язок перетворювати на покарання?
показати весь коментар
14.06.2026 21:54 Відповісти
Росіянину все рівно про що йде мова. Він все рівно преведе на тцк, чи мобілізацію..
показати весь коментар
14.06.2026 22:15 Відповісти
Враховуючи Зе-судовопрокурорську реформу,насмілюсь припустити, що надалі, обкладати плиткою буде потерпіла, за свій рахунок...
показати весь коментар
14.06.2026 21:49 Відповісти
Давайте уявимо, як українець в Туреччині лупцює літню жінку, а потім розповідає шо всіх купить.
уявили? Я теж не дуже
показати весь коментар
14.06.2026 21:49 Відповісти
Схоже,над нарідом вже рулять всі кому не ліньки: кацапи,ізраїтєлі,турки,індуси,поляки,мадярини....
показати весь коментар
14.06.2026 21:49 Відповісти
Абсолютна більшість депутатів фракції "Слуга народу" є етнічними українцями.
Голова КМУ українка.
Спікер ВР українець.
Голова ГПУ українець.
Голова СБУ українець.
Голова ДБР українець.
Голова МВС укоаїнець.
І т.д.

Не треба нести *****. На одного не українця у владі я тобі назову 10 уродів-українців.
показати весь коментар
14.06.2026 22:02 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2026 22:13 Відповісти
не прикидайся ідотом, тобі ж написали де і українці, поруч з цими покидьками...
показати весь коментар
14.06.2026 22:27 Відповісти
так це "вертикаль влади" ))
показати весь коментар
14.06.2026 22:36 Відповісти
в Голодомор теж українці за національністю вивозили останню їжу з сіл, але це не означає, що українці влаштували собі Голодомор, в таких процесах треба дивитись, хто організатор, а іуд-шкурняків в кожному народі валом, які й рідну матір за 30 ********* продадуть.
показати весь коментар
14.06.2026 22:30 Відповісти
Не українці, а хохли.
До речі у Варшавському гетто поліцаями були... Ну, самі знаєте хто.
Та і в концлагерях капо бараку теж був з самих ув'язнених.
показати весь коментар
14.06.2026 22:40 Відповісти
тобто 73% кацапи,ізраїтєлі,турки,індуси,поляки,мадярини обрали оцю ***** у 2019 році?
показати весь коментар
14.06.2026 22:19 Відповісти
Він забув що не в Туреччині, і тут на відміну життя жінки цінніше за життя вівці.
показати весь коментар
14.06.2026 21:50 Відповісти
Розслідує обставини = чекає на «донат» від бізнесмена з сонячної Туреччини.
показати весь коментар
14.06.2026 21:51 Відповісти
Ти диви який рєзвий жінку бити! На фронт, в окоп треба його направити, нехай там силу свою покаже, ****!
показати весь коментар
14.06.2026 21:52 Відповісти
в окоп підуть син і внук побитої. а перед турком вибачаться, і менти ще й так зашугають окопами мешканців будинку,що проти чурки ніхто й не писне...громадянине,ви що,з іншої планети?
показати весь коментар
14.06.2026 22:00 Відповісти
Ну і шо що турок? Тоді не в окоп, а на нари. Ну якщо жінка заяву не забере. А якщо і забере то ********* його в Турцвю.
показати весь коментар
14.06.2026 22:13 Відповісти
Назву ресторану , й щоб з відввдувачі тільки друзі цього ує#ана! Кончене повністю.
показати весь коментар
14.06.2026 21:57 Відповісти
а уважно прочитати то не ваше? написано ж ресторан "ТУРКУАЗ"
показати весь коментар
14.06.2026 22:22 Відповісти
шо тут розслідувати. всім чуркам ноги в тазік з цементом і годувати бичків
показати весь коментар
14.06.2026 22:00 Відповісти
Прям еталонний гівнюк.
показати весь коментар
14.06.2026 22:02 Відповісти
Швидше за жінку подав заяву в поліцію - урод
показати весь коментар
14.06.2026 22:02 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/Turkuaz/@46.4842471,30.7416766,1184m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x40c631980ef70101:0xca5996df59d9c233!8m2!3d46.4841918!4d30.7399673!9m1!1b1!16s%2Fg%2F11bw_4fn2s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
показати весь коментар
14.06.2026 22:04 Відповісти
Відгуки..капець..
показати весь коментар
14.06.2026 22:15 Відповісти
Там вже насипали у відгуках **** повну панамку цьому турку. 😁
показати весь коментар
14.06.2026 22:22 Відповісти
якшо син чи племінник а може брат цієї жінки УБД
то вони або їх побратими повинні кончити цю мразоту
показати весь коментар
14.06.2026 22:06 Відповісти
До нього навідались небайдужі громадяни й він вже приніс вибачення на відео
показати весь коментар
14.06.2026 22:09 Відповісти
З ноги небайдужі?)
показати весь коментар
14.06.2026 22:16 Відповісти
https://t.me/OdessaDumskayaNet/118134 Вибачився.... як той турок... коли відчув, що є і інша сила.
показати весь коментар
14.06.2026 22:57 Відповісти
Може хто в цієї жінки воює?Тільки вони і зможуть захистити та підтримати. Хоч так. Ненавчені,вірогідно, їдять у цього турка з рук.
показати весь коментар
14.06.2026 22:11 Відповісти
Дуже давно на російських сайтах друкували коментарі, як і кому помститися:
Кафе - насипати щось у солонку на столі.
Роботодавцю - в кінці роботи залишити свічку, нижня частина якої загорнута в велику кількість паперу.
Читати було весело; в населення фантазії, як у Тома Сойєра.
показати весь коментар
14.06.2026 22:26 Відповісти
Директор мудак в цій ситуації,але де плитку різати?Вікно можно закрити.Те саме,що сусіди роблять ремонт,тимчасові незручності.Декому такі незручності де дають жити .
показати весь коментар
14.06.2026 22:29 Відповісти
плитку режут в своем помещении, на своей приватной тер-рии, точно не на общественной, за такое в развитых странах впаяли бы штраф и закрыли нах рыгаловку)
показати весь коментар
14.06.2026 22:54 Відповісти
А що тут такого? Від імені України щось там домовляється та підписує теж турок Умєров. Терплячі українці ******* інородців і голосують за них.
показати весь коментар
14.06.2026 22:44 Відповісти
****** чурка бʼє жінку похилого віку!?
Немита мавпа має відповісти ще й поза законом!
показати весь коментар
14.06.2026 22:52 Відповісти
Умышленные удары головой об стену это покушение на убийство вообще то а не лёгкие телесные и хулиганство.
показати весь коментар
14.06.2026 22:56 Відповісти
Соцмережі ресторатора миттєво вибухнули тисячами гнівних коментарів. Рейтинг закладу на картах Google та інших платформах обвалився до мінімуму через заклики українців повністю бойкотувати цей бізнес. Розуміючи масштаб загрози для свого життя та бізнесу в Україні, власник ресторану вже записав та оприлюднив відкрите відеозвернення з вибаченнями. (відео тут https://t.me/ivasinews/40244?single&t=42 ТУРОК ВИБАЧАЄТЬСЯ )Проте українське суспільство наразі вимагає не просто слів, а реального тюремного терміну або депортації. ВІн мав думати раніше і мав би знати що ,у минулі роки в Україні вже відбувалися суворі прецеденти ,,народного трибуналу'' до таких рестораторів . Так в одному з ресторанів Запоріжжя власники та охорона (іноземного походження) жорстоко побили українських відвідувачів, серед яких була жінка. Поліція діяла мляво. Наступного дня до закладу прийшли сотні представників патріотичних та ветеранських організацій. За кілька годин ресторан перетворився на руїну: вікна вибили, майно всередині потрощили, а роботу закладу було заблоковано назавжди. Власникам довелося тікати з міста. Та і в самій Одесі свого часу (точно не памятаю рік) сталась жахлива трагедія, коли внаслідок конфлікту в закладі загинув відомий спортсмен, майстер спорту (боксу) Конфлікт виник із компанією вихідців із Кавказу. Спортсмен отримав важкі ножеві поранення і помер у лікарні. Наступного дня після того, як новина сколихнула місто, а патріотичні організації та друзі спортсмена дізналися, що підозрювані намагаються втекти або ,,відкупитися'', під закладом зібрався величезний натовп. Ресторан-клуб спочатку повністю розгромили всередині, а потім підпалили. Поліція та пожежники тоді фактично не могли пробитися через розлючених людей. Загалом заклад вигорів вщент. Одеса та Украіна в цілому має дуже жорсткий досвід самосудів, коли заклади палили вщент після такого свавілля іх власників.Саме тому нинішній власник ресторану Turkuaz так швидко записав відео з вибаченнями - він чудово розуміє, що в Одесі за такі речі його бізнес може згоріти за одну ніч.... Але пан турок твоі вибачення вже запізнилися, збирай своі речі і тікай додому - твій бізнес в Украіні вже закінчився....Біжі турок, біжі....
показати весь коментар
14.06.2026 22:57 Відповісти
 
 