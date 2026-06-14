Власник ресторану в Одесі побив жінку через зауваження: поліція розслідує обставини конфлікту. ВIДЕО

В Одесі власник ресторану побив жінку після того, як вона зробила зауваження щодо будівельного пилу від різання плитки, який летів у вікна мешканців. Жінка опинилася у лікарні. Наразі всі обставини інциденту встановлює слідство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Власник ресторану побив жінку

Інцидент стався 13 червня. За словами містянки Ірини Чайхорської, конфлікт почався після того, як постраждала зробила чоловікові зауваження щодо проведення робіт біля будинку.

"Жінка у лікарні. Всього лиш зауваження через те, що пиляв плитку у дворі, звідки пил летить просто у вікна жильців, викликало у нього таку агресію", - написала вона та опублікувала відео інциденту.

На кадрах видно, як чоловік б'є жінку та лається.

Дивіться також: Сусіди побили військовослужбовця та його дружину, бо "заважав звук милиць": поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини інциденту

У ГУНП в Одеській області повідомили, що за попередньою інформацією, конфлікт між місцевою мешканкою та директором закладу виник через зауваження, яке 68-річна жінка зробила робітникам, які виконували ремонтні роботи поруч із рестораном.

"Під час суперечки в арці на вході до будинку, в якому проживає жінка, остання вимкнула робочий інструмент з електромережі, після чого між нею та 58-річним директором закладу почався словесний конфлікт, який переріс у бійку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обидві сторони звернулися до поліції із заявами.

"На підставі отриманих звернень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Всі обставини інциденту, зокрема і ступінь тяжкості отриманих жінкою та чоловіком тілесних ушкоджень, будуть встановлюватись в ході розслідування", - додали у поліції.

Дивіться також: Судитимуть водія столичного таксі, який зламав щелепу пасажирці, бо ту знудило в салоні, - поліція. ФОТО