Судитимуть водія столичного таксі, який зламав щелепу пасажирці, бо ту знудило в салоні, - поліція
У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Деталі
Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав з місця події.
Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. В подальшому, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно - висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.
Оперативники швидко встановили водія таксі - ним виявився 24-річний киянин.
Що загрожує?
Слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.
Наразі, поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
Гидко з таким сміттям поруч жити.
Не встигли дати "Болту" ліцензію на цілодобове таксування в Києві... Схоже, перші з водіїв, хто скористався, - потенційні (чи не потенційні) любителі роісі і об'єкти вербовки ФСБ. Принаймні, мені сьогодні ввечері трапилось от таке нещастячко: підвозив донбабвієць "ви шо, протів прєкращєнія вайни?!" і далі за стандартним текстом кремлівської пропаганди.
Росмузика входить в базову комплектацію, так би мовити. Звісно ж, не вимкнув. Звісно ж, спробував наїхати. Але терпець не є нескінченним навіть в таких однооких як я: запропонував розібратись в їхньому улюбленому форматі. Ну що - втік, хто б сумнівався. Ще й заблокував мій номер.
Таксі Bolt, дуже сподіваюсь, що ви не заохочуватимете подібних лояльних до ворога персонажів наданням спроможності заробляти. І цей Костянтин на Hyundai Elantra KA9869PI негайно втратить право прикриватись вашим брендом. До понеділка чекаю вибачень за допущення подібного при роботі у воюючій Україні.
Якщо проблему (а це проблема, реальна і загрозлива) буде проігноровано - що ж, я як фахівець не пошкодую часу і зусиль для того, щоб максимально ускладнити роботу компанії Bolt в Україні. Скільки б для цього не знадобилось.
Щодо любителів Росії, то вони спершу притихли, А зараз коли зрозуміли що їх не будуть бити то піднімають голову.
Нагадаю що румуни бессарабію від російськості полікували за пару місяців. Полицай просто бив коли чув російську мову.
В даному випадку, таксьор - це "громила з автоматом". А ти - ""розумник з портфелем". Бо в публічному просторі формуєш громадську думку, яка суперечить закону, і закликає до протизаконня...
"От така х*йня, малята..."
Тому кожній людині треба бути зараня свідомістю готовою як виходити з такої ситуації.
Варіант1 -Попросити зупинитись і вийти
Варіант2 -як не вдалось швидко вийти, то нудитись у будь яку свою якусь сумку чи пакет. Якщо є якийсь разовий пакет, то розмістити його відкритим в більшому пакеті чи сумці і нудитись туди.
Майже завжди у людини щось є таке в руках і нудитись у салон таксі є невиправданим.