Судитимуть водія столичного таксі, який зламав щелепу пасажирці, бо ту знудило в салоні, - поліція

У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Деталі

Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав з місця події.





Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. В подальшому, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно - висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили водія таксі - ним виявився 24-річний киянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття військового у Кременці на Тернопільщині: двом чоловікам повідомлено про підозру, - поліція

Що загрожує?

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі, поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття патрульними ветерана Тютюнника в Чернігові: ДБР розслідує перевищення службових повноважень