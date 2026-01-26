Судитимуть водія столичного таксі, який зламав щелепу пасажирці, бо ту знудило в салоні, - поліція

У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав з місця події. 

таксист побив пасажирку

Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. В подальшому, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно - висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили водія таксі - ним виявився 24-річний киянин.

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі, поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

+43
Так, що тепер щелепу ломати жінці? Жах!
26.01.2026 08:58 Відповісти
+26
а, можливо, вагітна була...
Теж нудить часто в такому стані!
26.01.2026 09:01 Відповісти
+23
Ян ти шо мізкі видморозив на вулиці???
Знудило у авто - взяв додаткові гроші за прибирання якщо страховка не покриває такі випадки.
Не можна ломати людину за те що її знудило.
Я дам тобі 100% аби на місці жінки був Усік , хрін би той водій навіть пікнув , а з жінкою "герой"..... по факту чмо аморальне.
26.01.2026 09:36 Відповісти
Я підхопила кишковий грип чи як воно, то мене знудило в машині і я два дні тупо не могла встати, бо так полоскало. Водій мудак, всі ми люди і халепа може статися
26.01.2026 09:44 Відповісти
Переламати г*ндону усі кінцівкі й повибвати на*уй усі зуби...
26.01.2026 10:20 Відповісти
От тоді одразу Європа буде.
Гидко з таким сміттям поруч жити.
27.01.2026 03:18 Відповісти
Вагітна? На малому терміні не помітно ззовні, але може нудити, особливо в транспорті. Водій заслуговує на жорстке покарання.
26.01.2026 10:24 Відповісти
Блювати може або вагітна, або неп'юча людина у стані алкогольного сп'яніння (ті хто п'є часто не ригають)
26.01.2026 10:42 Відповісти
Відмажеться через армію. У нас же ш так це розглядається завжди
26.01.2026 10:48 Відповісти
а може "девачька" буха була, чому зразу "вагiтна"
26.01.2026 10:59 Відповісти
... жах.
26.01.2026 11:47 Відповісти
він киянин, чи понаїхавший? https://t.me/allgolobutsky/33959 З одним із таких "киян" позавчора зіткнувся тутешній цензорівський блогер Олексій Голобуцький. Читайте:
Не встигли дати "Болту" ліцензію на цілодобове таксування в Києві... Схоже, перші з водіїв, хто скористався, - потенційні (чи не потенційні) любителі роісі і об'єкти вербовки ФСБ. Принаймні, мені сьогодні ввечері трапилось от таке нещастячко: підвозив донбабвієць "ви шо, протів прєкращєнія вайни?!" і далі за стандартним текстом кремлівської пропаганди.
Росмузика входить в базову комплектацію, так би мовити. Звісно ж, не вимкнув. Звісно ж, спробував наїхати. Але терпець не є нескінченним навіть в таких однооких як я: запропонував розібратись в їхньому улюбленому форматі. Ну що - втік, хто б сумнівався. Ще й заблокував мій номер.
Таксі Bolt, дуже сподіваюсь, що ви не заохочуватимете подібних лояльних до ворога персонажів наданням спроможності заробляти. І цей Костянтин на Hyundai Elantra KA9869PI негайно втратить право прикриватись вашим брендом. До понеділка чекаю вибачень за допущення подібного при роботі у воюючій Україні.
Якщо проблему (а це проблема, реальна і загрозлива) буде проігноровано - що ж, я як фахівець не пошкодую часу і зусиль для того, щоб максимально ускладнити роботу компанії Bolt в Україні. Скільки б для цього не знадобилось.
26.01.2026 11:58 Відповісти
"Услишать Бамбас"
26.01.2026 14:47 Відповісти
Насправді в таксі усе сумно. Туди часто потрапляють люди яким місце десь біля станка чи лопати в не межи людей...
Щодо любителів Росії, то вони спершу притихли, А зараз коли зрозуміли що їх не будуть бити то піднімають голову.
Нагадаю що румуни бессарабію від російськості полікували за пару місяців. Полицай просто бив коли чув російську мову.
27.01.2026 06:03 Відповісти
Жінці варто подати на покидька до суду на відшкодування фізичної і моральної шкоди десь на 3 мільйони гривень. Думаю що задовольнять десь на мільйон. Буде тварина знати як руки розпускати на жінок. Ну і посадити обов'язково ішака треба.
26.01.2026 14:40 Відповісти
10 одразу. Можна взагалі відмінити КК і ставити на лічильник.
27.01.2026 03:12 Відповісти
Чепуха попав на дуже велику суму якщо захоче щоб потерпіла забрала заяву. Хай бере кредит, буде років 10 платити.
26.01.2026 14:50 Відповісти
Не треба судити - просто теж зламайте його щелепу. В трьох місцях.
26.01.2026 16:10 Відповісти
І чим ТИ відрізняєшся від цього "таксьора"? Ти навіть гірший... Бо закликаєш до "бєспрєделу" просто так. Водій хоч мав "мотив" - спричинення шкоди автомобілю... Так його притягнуть до відповідальності... А ТЕБЕ? У Маріо П"юзо , в "Хрещеному батькові", прозвучала сентенція, виголошена устами головного героя: "Один розумник з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил, з автоматами...".
В даному випадку, таксьор - це "громила з автоматом". А ти - ""розумник з портфелем". Бо в публічному просторі формуєш громадську думку, яка суперечить закону, і закликає до протизаконня...
"От така х*йня, малята..."
26.01.2026 17:02 Відповісти
Ну може він закон божий прочитав. Про суп за зуб...
27.01.2026 06:04 Відповісти
Це ти про "таксьора"? Чи про "Моретті"?... Бо вони однаково "обезбашенні"...
27.01.2026 08:39 Відповісти
Дякую за ваш безцінний внесок.
26.01.2026 17:47 Відповісти
синок прокурорський чи мєнтовській
26.01.2026 19:09 Відповісти
Такі по Європі розважаються, а не таксують.
27.01.2026 03:13 Відповісти
Якщо це в нього вперше то це 100% 3 роки умовно.
26.01.2026 21:48 Відповісти
Можуть бути випадки коли людину може знудити, в тому числі в таксі. Наприклад є водії, які їздять ривками і це укачує.
Тому кожній людині треба бути зараня свідомістю готовою як виходити з такої ситуації.
Варіант1 -Попросити зупинитись і вийти
Варіант2 -як не вдалось швидко вийти, то нудитись у будь яку свою якусь сумку чи пакет. Якщо є якийсь разовий пакет, то розмістити його відкритим в більшому пакеті чи сумці і нудитись туди.
Майже завжди у людини щось є таке в руках і нудитись у салон таксі є невиправданим.
27.01.2026 21:56 Відповісти
А водіям треба їздити без ривків. Але якщо водій так їде, то пасажиру не стидатись, не чекаючи що знудить, слід попросити їхати м'якіше.
27.01.2026 22:00 Відповісти
