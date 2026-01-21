Побиття військового у Кременці на Тернопільщині: двом чоловікам повідомлено про підозру, - поліція
На Тернопільщині оголосили підозру двом чоловікам, причетним до побиття військовослужбовця ЗСУ у Кременці.
Про це повідомило ГУ Нацполіції у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там нагадали, що інцидент стався 11 січня близько 21:20 у місті Кременець. Після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
У результаті події потерпілий –– військовослужбовець ЗСУ –– звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження обличчя.
Затримання та підозри причетним
Того ж дня поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє місцевих жителів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а також скерували потерпілого на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
- На підставі зібраних фактів фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Поліцейські продовжують встановлювати та перевіряти нові обставини, пов’язані з побиттям військового. Після отримання висновків судово-медичної експертизи діям фігурантів буде надано остаточну правову оцінку та прийнято відповідне процесуальне рішення.
- Напередодні повідомлялося, шо у Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –– майора ЗСУ. На місце події згодом прибув підполковник ТЦК та СП, який намагався залякати військового.
посвистять, поп***дять і на тому станеться?
А службове розслідування щодо поліцейських, які фатично прийняли участь в тому побитті? А кримінальна справа проти них? А цілий полковник ТЦК де? Він тут де, з його пропозицією хабаря?!
все зведуть до словесної перепалки, що переросла?! І все?
хужєнєбудєт, кричало бидло...
Замість повернутись з відпустки та боронити державу даний військовослужбовець буде зайнятий лікуванням та юридичними аспектами справи. Держава по суті на деякий час на якусь частку втратила свою обороноздатність.
Далі маємо.
Стаття 111 ККУ - Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.