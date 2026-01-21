Побиття військового у Кременці на Тернопільщині: двом чоловікам повідомлено про підозру, - поліція

Побиття військового у Кременці на Тернопільщині

На Тернопільщині оголосили підозру двом чоловікам, причетним до побиття військовослужбовця ЗСУ у Кременці.

Про це повідомило ГУ Нацполіції у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Там нагадали, що інцидент стався 11 січня близько 21:20 у місті Кременець. Після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті події потерпілий –– військовослужбовець ЗСУ –– звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження обличчя.

Затримання та підозри причетним

Того ж дня поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє місцевих жителів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а також скерували потерпілого на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

  • На підставі зібраних фактів фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. 

Поліцейські продовжують встановлювати та перевіряти нові обставини, пов’язані з побиттям військового. Після отримання висновків судово-медичної експертизи діям фігурантів буде надано остаточну правову оцінку та прийнято відповідне процесуальне рішення.

  • Напередодні повідомлялося, шо у Кременці, що на Тернопільщині, група молодиків у стані алкогольного сп'яніння влаштувала ДТП та побила військовослужбовця –– майора ЗСУ. На місце події згодом прибув підполковник ТЦК та СП, який намагався залякати військового.

Топ коментарі
+38
а поліцейським, які бухих мажорів відпустили, шо там по підозрам? є? нема?
21.01.2026 19:14
21.01.2026 19:14
+35
А ТЦКашнику та Спшнику, який погрожував військовому - ні?
показати весь коментар
21.01.2026 19:16
+21
Там ше підполковник качав права - Вже випав з поля зору поліції?
показати весь коментар
21.01.2026 19:20
відмінно!
показати весь коментар
21.01.2026 19:13
Що відмінно?
посвистять, поп***дять і на тому станеться?
А службове розслідування щодо поліцейських, які фатично прийняли участь в тому побитті? А кримінальна справа проти них? А цілий полковник ТЦК де? Він тут де, з його пропозицією хабаря?!
все зведуть до словесної перепалки, що переросла?! І все?
показати весь коментар
21.01.2026 19:42
що їм повідомлено про підозру.
показати весь коментар
22.01.2026 06:57
Проблема не лише в тих відморозках, проблема в СИСТЕМІ! Ну така в нас сьогодні система, такий в нас сьогодні зелений дурдом - повний хаос в державному управління, в правоохоронній системі і в цілому, в суспільстві...
хужєнєбудєт, кричало бидло...
показати весь коментар
22.01.2026 08:56
проблема в тому,що вам і мені обрало це бидло нестерпне існування. те що ми зараз маємо.
показати весь коментар
22.01.2026 09:05
дура нагуляна, що в тебе "відмінно!"? що мусора написали "легке тілесне ушкодження" та "*********", тут навіть умовний темін не отримають, сплатять штраф і все!
показати весь коментар
21.01.2026 22:23
не відмажуться. це тільки початок
показати весь коментар
22.01.2026 06:58
******, нічого не буде, запам'ятай цей допис...
показати весь коментар
22.01.2026 11:36
ти пророком коли себе уявив?
показати весь коментар
22.01.2026 13:28
та статті які їм інкримінують якогось серйозного покарання не передбачають!
показати весь коментар
22.01.2026 14:05
У колодязь їх кидати тай все...ці місцевих жителев..
показати весь коментар
21.01.2026 19:15
А якою стане вода?
показати весь коментар
21.01.2026 19:19
а чому тільки двом, якщо їх там більше на відео???
показати весь коментар
21.01.2026 19:20
легкі телесні - то умовно дадуть
показати весь коментар
21.01.2026 19:20
Не просто подполковник а подполковник из ТЦК. В армии решает не звание а посада. В текущей реальности подполковник из ТЦК это где то между генерал-лейтенантом и генерал полковником.
показати весь коментар
21.01.2026 19:35
Згідно його нелегального фінансового стану це генералісімус...
показати весь коментар
22.01.2026 05:32
він не тільки випав - він навіть не впадав
показати весь коментар
21.01.2026 19:36
Підполковником займеться ВСП.
показати весь коментар
22.01.2026 10:23
Кременець це Почаївську Лавра. Байстрюки ******, які обслуговують кегебешників в рясах що поліцаї шо недоноски мажористі
показати весь коментар
21.01.2026 19:21
Як так ***********, а чому не перешкоджання діяльності ЗСУ?
показати весь коментар
21.01.2026 19:44
Яке нахрен "... перешкоджання діяльності ЗСУ?"? санкція ст 296 ч.2 "караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років."
показати весь коментар
22.01.2026 10:26
Шановний, це дивлячись з якої сторони дивитись. На зараз у нас війна.
Замість повернутись з відпустки та боронити державу даний військовослужбовець буде зайнятий лікуванням та юридичними аспектами справи. Держава по суті на деякий час на якусь частку втратила свою обороноздатність.
Далі маємо.
Стаття 111 ККУ - Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
показати весь коментар
22.01.2026 11:16
показати весь коментар
22.01.2026 12:12
Під час воєнного стану напад на військового кваліфікують як дрібне ***********, а не диверсія? Ухуєть!
показати весь коментар
21.01.2026 20:00
Штраф 85 грн і пальчиком ай я яй, так ніззя.
показати весь коментар
21.01.2026 20:02
Яке нах..легке телесне..
показати весь коментар
21.01.2026 20:29
Лише двом ? Їх на відео десь 5 як мінімум
показати весь коментар
21.01.2026 21:02
Я боюсь что Украина погибнет не от шахедов а от быдлизации. Неверие, негатив, цинизм и продажность. Ползучая Врадиевка как коррозия общества. В первую очередь манипуляторы пустят в ход баб - истеричек для нагнетания истерии, негатива и злобы всех ко всем. Где то я читал про такой метод психологического воздействия " глубоко проникающее напряжение".
показати весь коментар
22.01.2026 08:14
 
 