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Новини Фото Побиття військового
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Депутат Сумської облради із сином побили військовослужбовців у Конотопі. ФОТО

У Сумській області правоохоронці повідомили про підозру депутату обласної ради та його сину, які вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування в місті Конотоп.

Про це повідомляє поліція області та прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Інцидент стався 28 грудня 2025 року в Конотопі на Сумщині.

За даними слідства, підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт, який переріс у бійку з двома відвідувачами. Поліція додає, що це були військовослужбовці.

"Під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний, який є заступником голови одного з селищ Конотопського району, розбив на голові потерпілого склянку. Як наслідок, чоловік дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості", - повідомляють поліціянти.

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Підозра депутату та його сину

  • Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Оскільки депутат переховується від органів досудового слідства, повідомлення про підозру йому вручено заочно, додає поліція.

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За даними місцевого "Кордон.Медіа", ймовірно. йдеться про Олександра Кирія та його сина Олександра.

У Конотопі депутат обласної ради з сином вчинили бійку
У Конотопі депутат обласної ради з сином вчинили бійку
У Конотопі депутат обласної ради з сином вчинили бійку
У Конотопі депутат обласної ради з сином вчинили бійку

Автор: 

депутат (1899) побиття (1090) Конотоп (148) Нацполіція (15861) прокуратура (3735) військовослужбовці (5332)
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Топ коментарі
+19
Відкрию тобі один секрет - ми зараз нечасто ходимо по формі.
В прифронтових містах - однозначно в гражданці.
Коли їдемо додому в відпустку, вдягаємо форму, так. Але ви нас плутаєте з ТЦКашниками і перебігаєте від нас на іншу сторону дороги.
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09.01.2026 16:38 Відповісти
+17
Ну а тепер передайте цих підорів хлопцям ссо нехай по практикують перевʼязку від втрачених кінцівок.
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09.01.2026 16:16 Відповісти
+14
А викидень депутата мабуть інвалід шо не в СОУ. Покі побратими військових яких бьють таки 3,14дораси не почнуть розавішувати ціх 3,14дорасів на стовбах та деревах доті таке буде продовжуватись.
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09.01.2026 16:19 Відповісти

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