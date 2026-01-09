Депутат Сумської облради із сином побили військовослужбовців у Конотопі. ФОТО

У Сумській області правоохоронці повідомили про підозру депутату обласної ради та його сину, які вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування в місті Конотоп.

Про це повідомляє поліція області та прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Інцидент стався 28 грудня 2025 року в Конотопі на Сумщині.

За даними слідства, підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт, який переріс у бійку з двома відвідувачами. Поліція додає, що це були військовослужбовці.

"Під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний, який є заступником голови одного з селищ Конотопського району, розбив на голові потерпілого склянку. Як наслідок, чоловік дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості", - повідомляють поліціянти.

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Підозра депутату та його сину

Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Оскільки депутат переховується від органів досудового слідства, повідомлення про підозру йому вручено заочно, додає поліція.

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За даними місцевого "Кордон.Медіа", ймовірно. йдеться про Олександра Кирія та його сина Олександра.







