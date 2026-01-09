Депутат Сумської облради із сином побили військовослужбовців у Конотопі. ФОТО
У Сумській області правоохоронці повідомили про підозру депутату обласної ради та його сину, які вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування в місті Конотоп.
Про це повідомляє поліція області та прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Інцидент стався 28 грудня 2025 року в Конотопі на Сумщині.
За даними слідства, підозрювані, грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт, який переріс у бійку з двома відвідувачами. Поліція додає, що це були військовослужбовці.
"Під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем, інший підозрюваний, який є заступником голови одного з селищ Конотопського району, розбив на голові потерпілого склянку. Як наслідок, чоловік дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості", - повідомляють поліціянти.
Підозра депутату та його сину
- Обом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Оскільки депутат переховується від органів досудового слідства, повідомлення про підозру йому вручено заочно, додає поліція.
За даними місцевого "Кордон.Медіа", ймовірно. йдеться про Олександра Кирія та його сина Олександра.
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