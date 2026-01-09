Депутат Сумского облсовета с сыном избили военнослужащих в Конотопе. ФОТО

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении депутату областного совета и его сыну, которые устроили драку с военнослужащими в заведении общественного питания в городе Конотоп.

Об этом сообщает полиция области и прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Инцидент произошел 28 декабря 2025 года в Конотопе на Сумщине.

По данным следствия, подозреваемые, грубо нарушая общественный порядок, спровоцировали конфликт, который перерос в драку с двумя посетителями. Полиция добавляет, что это были военнослужащие.

"Во время столкновения депутат ударил одного из мужчин стулом, другой подозреваемый, который является заместителем председателя одного из поселков Конотопского района, разбил на голове потерпевшего стакан. В результате мужчина получил телесные повреждения средней тяжести", - сообщают полицейские.

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Подозрение депутату и его сыну

Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Поскольку депутат скрывается от органов досудебного следствия, уведомление о подозрении ему вручено заочно, добавляет полиция.

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По данным местного "Кордон.Медиа", вероятно, речь идет об Александре Кирии и его сыне Александре.







