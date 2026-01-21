Избиение военного в Кременце на Тернопольщине: двум мужчинам сообщено о подозрении, - полиция

В Тернопольской области объявили подозрение двум мужчинам, причастным к избиению военнослужащего ВСУ в Кременце.

Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Там напомнили, что инцидент произошел 11 января около 21:20 в городе Кременец. После дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mitsubishi L200 и квадроцикла между водителями возник словесный конфликт, который перерос в драку.

В результате происшествия пострадавший – военнослужащий ВСУ – обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него телесные повреждения лица.

Задержание и подозрения причастных

В тот же день полицейские установили лиц, причастных к избиению. Ими оказались двое местных жителей. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители опросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев, обработали записи с камер видеонаблюдения, а также направили потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и тяжести полученных телесных повреждений.

На основании собранных фактов фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Полицейские продолжают устанавливать и проверять новые обстоятельства, связанные с избиением военного. После получения выводов судебно-медицинской экспертизы действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

