Избиение военного в Кременце на Тернопольщине: двум мужчинам сообщено о подозрении, - полиция
В Тернопольской области объявили подозрение двум мужчинам, причастным к избиению военнослужащего ВСУ в Кременце.
Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Там напомнили, что инцидент произошел 11 января около 21:20 в городе Кременец. После дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mitsubishi L200 и квадроцикла между водителями возник словесный конфликт, который перерос в драку.
В результате происшествия пострадавший – военнослужащий ВСУ – обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него телесные повреждения лица.
Задержание и подозрения причастных
В тот же день полицейские установили лиц, причастных к избиению. Ими оказались двое местных жителей. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители опросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев, обработали записи с камер видеонаблюдения, а также направили потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и тяжести полученных телесных повреждений.
- На основании собранных фактов фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Полицейские продолжают устанавливать и проверять новые обстоятельства, связанные с избиением военного. После получения выводов судебно-медицинской экспертизы действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.
- Накануне сообщалось, что в Кременце, что в Тернопольской области, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и избила военнослужащего – майора ВСУ. На место происшествия впоследствии прибыл подполковник ТЦК и СП, который пытался запугать военного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
посвистять, поп***дять і на тому станеться?
А службове розслідування щодо поліцейських, які фатично прийняли участь в тому побитті? А кримінальна справа проти них? А цілий полковник ТЦК де? Він тут де, з його пропозицією хабаря?!
все зведуть до словесної перепалки, що переросла?! І все?
хужєнєбудєт, кричало бидло...
Замість повернутись з відпустки та боронити державу даний військовослужбовець буде зайнятий лікуванням та юридичними аспектами справи. Держава по суті на деякий час на якусь частку втратила свою обороноздатність.
Далі маємо.
Стаття 111 ККУ - Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.