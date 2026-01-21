Избиение военного в Кременце на Тернопольщине: двум мужчинам сообщено о подозрении, - полиция

В Тернопольской области объявили подозрение двум мужчинам, причастным к избиению военнослужащего ВСУ в Кременце.

Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что инцидент произошел 11 января около 21:20 в городе Кременец. После дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mitsubishi L200 и квадроцикла между водителями возник словесный конфликт, который перерос в драку.

В результате происшествия пострадавший – военнослужащий ВСУ – обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него телесные повреждения лица.

Задержание и подозрения причастных

В тот же день полицейские установили лиц, причастных к избиению. Ими оказались двое местных жителей. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители опросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев, обработали записи с камер видеонаблюдения, а также направили потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и тяжести полученных телесных повреждений.

  • На основании собранных фактов фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. 

Полицейские продолжают устанавливать и проверять новые обстоятельства, связанные с избиением военного. После получения выводов судебно-медицинской экспертизы действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

  • Накануне сообщалось, что в Кременце, что в Тернопольской области, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и избила военнослужащего – майора ВСУ. На место происшествия впоследствии прибыл подполковник ТЦК и СП, который пытался запугать военного.

а поліцейським, які бухих мажорів відпустили, шо там по підозрам? є? нема?
21.01.2026 19:14 Ответить
А ТЦКашнику та Спшнику, який погрожував військовому - ні?
21.01.2026 19:16 Ответить
Там ше підполковник качав права - Вже випав з поля зору поліції?
21.01.2026 19:20 Ответить
відмінно!
21.01.2026 19:13 Ответить
Що відмінно?
посвистять, поп***дять і на тому станеться?
А службове розслідування щодо поліцейських, які фатично прийняли участь в тому побитті? А кримінальна справа проти них? А цілий полковник ТЦК де? Він тут де, з його пропозицією хабаря?!
все зведуть до словесної перепалки, що переросла?! І все?
21.01.2026 19:42 Ответить
що їм повідомлено про підозру.
22.01.2026 06:57 Ответить
Проблема не лише в тих відморозках, проблема в СИСТЕМІ! Ну така в нас сьогодні система, такий в нас сьогодні зелений дурдом - повний хаос в державному управління, в правоохоронній системі і в цілому, в суспільстві...
хужєнєбудєт, кричало бидло...
22.01.2026 08:56 Ответить
проблема в тому,що вам і мені обрало це бидло нестерпне існування. те що ми зараз маємо.
22.01.2026 09:05 Ответить
дура нагуляна, що в тебе "відмінно!"? що мусора написали "легке тілесне ушкодження" та "*********", тут навіть умовний темін не отримають, сплатять штраф і все!
21.01.2026 22:23 Ответить
не відмажуться. це тільки початок
22.01.2026 06:58 Ответить
******, нічого не буде, запам'ятай цей допис...
22.01.2026 11:36 Ответить
ти пророком коли себе уявив?
22.01.2026 13:28 Ответить
та статті які їм інкримінують якогось серйозного покарання не передбачають!
22.01.2026 14:05 Ответить
У колодязь їх кидати тай все...ці місцевих жителев..
21.01.2026 19:15 Ответить
А якою стане вода?
21.01.2026 19:19 Ответить
а чому тільки двом, якщо їх там більше на відео???
21.01.2026 19:20 Ответить
легкі телесні - то умовно дадуть
21.01.2026 19:20 Ответить
Не просто подполковник а подполковник из ТЦК. В армии решает не звание а посада. В текущей реальности подполковник из ТЦК это где то между генерал-лейтенантом и генерал полковником.
21.01.2026 19:35 Ответить
Згідно його нелегального фінансового стану це генералісімус...
22.01.2026 05:32 Ответить
він не тільки випав - він навіть не впадав
21.01.2026 19:36 Ответить
Підполковником займеться ВСП.
22.01.2026 10:23 Ответить
Кременець це Почаївську Лавра. Байстрюки ******, які обслуговують кегебешників в рясах що поліцаї шо недоноски мажористі
21.01.2026 19:21 Ответить
Як так ***********, а чому не перешкоджання діяльності ЗСУ?
21.01.2026 19:44 Ответить
Яке нахрен "... перешкоджання діяльності ЗСУ?"? санкція ст 296 ч.2 "караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років."
22.01.2026 10:26 Ответить
Шановний, це дивлячись з якої сторони дивитись. На зараз у нас війна.
Замість повернутись з відпустки та боронити державу даний військовослужбовець буде зайнятий лікуванням та юридичними аспектами справи. Держава по суті на деякий час на якусь частку втратила свою обороноздатність.
Далі маємо.
Стаття 111 ККУ - Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
22.01.2026 11:16 Ответить
22.01.2026 12:12 Ответить
Під час воєнного стану напад на військового кваліфікують як дрібне ***********, а не диверсія? Ухуєть!
21.01.2026 20:00 Ответить
Штраф 85 грн і пальчиком ай я яй, так ніззя.
21.01.2026 20:02 Ответить
Яке нах..легке телесне..
21.01.2026 20:29 Ответить
Лише двом ? Їх на відео десь 5 як мінімум
21.01.2026 21:02 Ответить
Я боюсь что Украина погибнет не от шахедов а от быдлизации. Неверие, негатив, цинизм и продажность. Ползучая Врадиевка как коррозия общества. В первую очередь манипуляторы пустят в ход баб - истеричек для нагнетания истерии, негатива и злобы всех ко всем. Где то я читал про такой метод психологического воздействия " глубоко проникающее напряжение".
