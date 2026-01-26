РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7356 посетителей онлайн
Новости Фото Избиение в Киеве
14 433 127

Будут судить водителя столичного такси, который сломал челюсть пассажирке, потому что ее стошнило в салоне, - полиция

В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Детали

Таксист, разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля, ударил ее несколько раз по лицу, после чего уехал с места происшествия. 

таксист избил пассажирку
таксист избил пассажирку

Правоохранители выяснили, что во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно - высадил клиентку из машины, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.

Оперативники быстро установили водителя такси - им оказался 24-летний киевлянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение военного в Кременце на Тернопольщине: двум мужчинам сообщено о подозрении, - полиция

Что грозит?

Следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленные средней степени тяжести телесные повреждения.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение патрульными ветерана Тютюнника в Чернигове: ГБР расследует превышение служебных полномочий

Автор: 

избиение (9615) Киев (26254) такси (215)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Так, що тепер щелепу ломати жінці? Жах!
показать весь комментарий
26.01.2026 08:58 Ответить
+26
а, можливо, вагітна була...
Теж нудить часто в такому стані!
показать весь комментарий
26.01.2026 09:01 Ответить
+23
Ян ти шо мізкі видморозив на вулиці???
Знудило у авто - взяв додаткові гроші за прибирання якщо страховка не покриває такі випадки.
Не можна ломати людину за те що її знудило.
Я дам тобі 100% аби на місці жінки був Усік , хрін би той водій навіть пікнув , а з жінкою "герой"..... по факту чмо аморальне.
показать весь комментарий
26.01.2026 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я підхопила кишковий грип чи як воно, то мене знудило в машині і я два дні тупо не могла встати, бо так полоскало. Водій мудак, всі ми люди і халепа може статися
показать весь комментарий
26.01.2026 09:44 Ответить
Переламати г*ндону усі кінцівкі й повибвати на*уй усі зуби...
показать весь комментарий
26.01.2026 10:20 Ответить
От тоді одразу Європа буде.
Гидко з таким сміттям поруч жити.
показать весь комментарий
27.01.2026 03:18 Ответить
Вагітна? На малому терміні не помітно ззовні, але може нудити, особливо в транспорті. Водій заслуговує на жорстке покарання.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:24 Ответить
Блювати може або вагітна, або неп'юча людина у стані алкогольного сп'яніння (ті хто п'є часто не ригають)
показать весь комментарий
26.01.2026 10:42 Ответить
Відмажеться через армію. У нас же ш так це розглядається завжди
показать весь комментарий
26.01.2026 10:48 Ответить
а може "девачька" буха була, чому зразу "вагiтна"
показать весь комментарий
26.01.2026 10:59 Ответить
... жах.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:47 Ответить
він киянин, чи понаїхавший? https://t.me/allgolobutsky/33959 З одним із таких "киян" позавчора зіткнувся тутешній цензорівський блогер Олексій Голобуцький. Читайте:
Не встигли дати "Болту" ліцензію на цілодобове таксування в Києві... Схоже, перші з водіїв, хто скористався, - потенційні (чи не потенційні) любителі роісі і об'єкти вербовки ФСБ. Принаймні, мені сьогодні ввечері трапилось от таке нещастячко: підвозив донбабвієць "ви шо, протів прєкращєнія вайни?!" і далі за стандартним текстом кремлівської пропаганди.
Росмузика входить в базову комплектацію, так би мовити. Звісно ж, не вимкнув. Звісно ж, спробував наїхати. Але терпець не є нескінченним навіть в таких однооких як я: запропонував розібратись в їхньому улюбленому форматі. Ну що - втік, хто б сумнівався. Ще й заблокував мій номер.
Таксі Bolt, дуже сподіваюсь, що ви не заохочуватимете подібних лояльних до ворога персонажів наданням спроможності заробляти. І цей Костянтин на Hyundai Elantra KA9869PI негайно втратить право прикриватись вашим брендом. До понеділка чекаю вибачень за допущення подібного при роботі у воюючій Україні.
Якщо проблему (а це проблема, реальна і загрозлива) буде проігноровано - що ж, я як фахівець не пошкодую часу і зусиль для того, щоб максимально ускладнити роботу компанії Bolt в Україні. Скільки б для цього не знадобилось.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:58 Ответить
"Услишать Бамбас"
показать весь комментарий
26.01.2026 14:47 Ответить
Насправді в таксі усе сумно. Туди часто потрапляють люди яким місце десь біля станка чи лопати в не межи людей...
Щодо любителів Росії, то вони спершу притихли, А зараз коли зрозуміли що їх не будуть бити то піднімають голову.
Нагадаю що румуни бессарабію від російськості полікували за пару місяців. Полицай просто бив коли чув російську мову.
показать весь комментарий
27.01.2026 06:03 Ответить
Жінці варто подати на покидька до суду на відшкодування фізичної і моральної шкоди десь на 3 мільйони гривень. Думаю що задовольнять десь на мільйон. Буде тварина знати як руки розпускати на жінок. Ну і посадити обов'язково ішака треба.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:40 Ответить
10 одразу. Можна взагалі відмінити КК і ставити на лічильник.
показать весь комментарий
27.01.2026 03:12 Ответить
Чепуха попав на дуже велику суму якщо захоче щоб потерпіла забрала заяву. Хай бере кредит, буде років 10 платити.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:50 Ответить
Не треба судити - просто теж зламайте його щелепу. В трьох місцях.
показать весь комментарий
26.01.2026 16:10 Ответить
І чим ТИ відрізняєшся від цього "таксьора"? Ти навіть гірший... Бо закликаєш до "бєспрєделу" просто так. Водій хоч мав "мотив" - спричинення шкоди автомобілю... Так його притягнуть до відповідальності... А ТЕБЕ? У Маріо П"юзо , в "Хрещеному батькові", прозвучала сентенція, виголошена устами головного героя: "Один розумник з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил, з автоматами...".
В даному випадку, таксьор - це "громила з автоматом". А ти - ""розумник з портфелем". Бо в публічному просторі формуєш громадську думку, яка суперечить закону, і закликає до протизаконня...
"От така х*йня, малята..."
показать весь комментарий
26.01.2026 17:02 Ответить
Ну може він закон божий прочитав. Про суп за зуб...
показать весь комментарий
27.01.2026 06:04 Ответить
Це ти про "таксьора"? Чи про "Моретті"?... Бо вони однаково "обезбашенні"...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:39 Ответить
Дякую за ваш безцінний внесок.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:47 Ответить
синок прокурорський чи мєнтовській
показать весь комментарий
26.01.2026 19:09 Ответить
Такі по Європі розважаються, а не таксують.
показать весь комментарий
27.01.2026 03:13 Ответить
Якщо це в нього вперше то це 100% 3 роки умовно.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:48 Ответить
Можуть бути випадки коли людину може знудити, в тому числі в таксі. Наприклад є водії, які їздять ривками і це укачує.
Тому кожній людині треба бути зараня свідомістю готовою як виходити з такої ситуації.
Варіант1 -Попросити зупинитись і вийти
Варіант2 -як не вдалось швидко вийти, то нудитись у будь яку свою якусь сумку чи пакет. Якщо є якийсь разовий пакет, то розмістити його відкритим в більшому пакеті чи сумці і нудитись туди.
Майже завжди у людини щось є таке в руках і нудитись у салон таксі є невиправданим.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:56 Ответить
А водіям треба їздити без ривків. Але якщо водій так їде, то пасажиру не стидатись, не чекаючи що знудить, слід попросити їхати м'якіше.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 