Будут судить водителя столичного такси, который сломал челюсть пассажирке, потому что ее стошнило в салоне, - полиция
В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Детали
Таксист, разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля, ударил ее несколько раз по лицу, после чего уехал с места происшествия.
Правоохранители выяснили, что во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно - высадил клиентку из машины, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.
Оперативники быстро установили водителя такси - им оказался 24-летний киевлянин.
Что грозит?
Следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленные средней степени тяжести телесные повреждения.
В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Гидко з таким сміттям поруч жити.
Не встигли дати "Болту" ліцензію на цілодобове таксування в Києві... Схоже, перші з водіїв, хто скористався, - потенційні (чи не потенційні) любителі роісі і об'єкти вербовки ФСБ. Принаймні, мені сьогодні ввечері трапилось от таке нещастячко: підвозив донбабвієць "ви шо, протів прєкращєнія вайни?!" і далі за стандартним текстом кремлівської пропаганди.
Росмузика входить в базову комплектацію, так би мовити. Звісно ж, не вимкнув. Звісно ж, спробував наїхати. Але терпець не є нескінченним навіть в таких однооких як я: запропонував розібратись в їхньому улюбленому форматі. Ну що - втік, хто б сумнівався. Ще й заблокував мій номер.
Таксі Bolt, дуже сподіваюсь, що ви не заохочуватимете подібних лояльних до ворога персонажів наданням спроможності заробляти. І цей Костянтин на Hyundai Elantra KA9869PI негайно втратить право прикриватись вашим брендом. До понеділка чекаю вибачень за допущення подібного при роботі у воюючій Україні.
Якщо проблему (а це проблема, реальна і загрозлива) буде проігноровано - що ж, я як фахівець не пошкодую часу і зусиль для того, щоб максимально ускладнити роботу компанії Bolt в Україні. Скільки б для цього не знадобилось.
Щодо любителів Росії, то вони спершу притихли, А зараз коли зрозуміли що їх не будуть бити то піднімають голову.
Нагадаю що румуни бессарабію від російськості полікували за пару місяців. Полицай просто бив коли чув російську мову.
В даному випадку, таксьор - це "громила з автоматом". А ти - ""розумник з портфелем". Бо в публічному просторі формуєш громадську думку, яка суперечить закону, і закликає до протизаконня...
"От така х*йня, малята..."
Тому кожній людині треба бути зараня свідомістю готовою як виходити з такої ситуації.
Варіант1 -Попросити зупинитись і вийти
Варіант2 -як не вдалось швидко вийти, то нудитись у будь яку свою якусь сумку чи пакет. Якщо є якийсь разовий пакет, то розмістити його відкритим в більшому пакеті чи сумці і нудитись туди.
Майже завжди у людини щось є таке в руках і нудитись у салон таксі є невиправданим.