Будут судить водителя столичного такси, который сломал челюсть пассажирке, потому что ее стошнило в салоне, - полиция

В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Детали

Таксист, разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля, ударил ее несколько раз по лицу, после чего уехал с места происшествия.





Правоохранители выяснили, что во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно - высадил клиентку из машины, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.

Оперативники быстро установили водителя такси - им оказался 24-летний киевлянин.

Что грозит?

Следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленные средней степени тяжести телесные повреждения.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.

