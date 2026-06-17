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Новости Вступление Украины в ЕС
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В ЕС видят, что Украина готова выполнить все условия для вступления, - посол Матернова

Украина готова выполнить все условия для вступления: что говорят в ЕС?

В ЕС убеждены, что Украина готова выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

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Членство в ЕС

"Думаю, все видят, что Украина готова (выполнить условия для вступления в ЕС. - Ред.)", - отметила дипломатка.

Еврокомиссия заявила, что Украина готова к переговорам, более года назад, напомнила Матернова.

"Чтобы сделать этот шаг, нам нужно было достичь соответствующего единодушия и консенсуса среди государств-членов. Имею в виду, что принятие очень сложного комплекса законов и нормативных актов - это нелегко. Как я каждый раз говорю, это не будет линейным процессом. Но, думаю, коллеги убеждены, что Украина, безусловно, способна на это", - пояснила она.

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Также дипломат отметила, что "мобилизация Рады возможна".

"Было принято несколько важных законов. Был утвержден бюджет, а также резолюция Рады, которая указывает на необходимость уделять особое внимание законодательству о европейской интеграции", - подытожила Матернова.

Интервью с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Автор: 

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Українці давно готові, зелена банда досі пручається.
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17.06.2026 11:29 Ответить
якщо бути чесними ,а хто туди йшов дійсно ну окрім наших біженців???
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17.06.2026 11:32 Ответить
🤣за одну ніч переможуть корупцію??чи зконцтабору з забаненою КУ у демократію з справедливістю та законністю??кому ви ліпите ці казки ???це неможливо взагалі без зміни всієї системи влади та правосуддя...
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17.06.2026 11:31 Ответить
А як же війна?
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17.06.2026 11:39 Ответить
У ЄС не бачать, а чують. Заяви Зельоних не змінні з самого приходу до влади - Ми за демократію, проти корупції!
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17.06.2026 11:59 Ответить
Дуже сумніваюсь, що українці ось так і погодяться на всі європейські вимоги, особливо ті, що зннищать українську націю. Наприклад, хто погодиться на оці всю ЛГБТ пропаганду і легалізацію шлюбів і усиновлення дітей гоміками або прийом мусульманських біженців за євпропейськими квотами. Європа нам насує стільки Бого Харам чи іголовців, що війна буде і там, де її не було навіть і після закінчення війни з орками. А потім буде квотування агровиробництва, стандарти виробництва, які ніхто не потфягне. Коротше, люди, розслабтеся вже з тим ЄС,, а займіться розбудовою сильної країни.
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17.06.2026 12:06 Ответить
ЄС, який наскрізь прошитий кац@...ми грошима, ще й дорікає нам корупцією і постійними придуркуватими умовами! Та якби не такий сусід як рашка, то пішли б вони за їхнім кораблем, облудні ,,партнерчики"!
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17.06.2026 12:14 Ответить
 
 