В ЕС видят, что Украина готова выполнить все условия для вступления, - посол Матернова

В ЕС убеждены, что Украина готова выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Членство в ЕС

"Думаю, все видят, что Украина готова (выполнить условия для вступления в ЕС. - Ред.)", - отметила дипломатка.

Еврокомиссия заявила, что Украина готова к переговорам, более года назад, напомнила Матернова.

"Чтобы сделать этот шаг, нам нужно было достичь соответствующего единодушия и консенсуса среди государств-членов. Имею в виду, что принятие очень сложного комплекса законов и нормативных актов - это нелегко. Как я каждый раз говорю, это не будет линейным процессом. Но, думаю, коллеги убеждены, что Украина, безусловно, способна на это", - пояснила она.

Читайте: Украине нужно ускорить вступление в ЕС, потому что позже РФ попытается заблокировать этот путь, - Зеленский

Также дипломат отметила, что "мобилизация Рады возможна".

"Было принято несколько важных законов. Был утвержден бюджет, а также резолюция Рады, которая указывает на необходимость уделять особое внимание законодательству о европейской интеграции", - подытожила Матернова.

Интервью с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Первый кластер переговоров не будет завершен за неделю-две, - посол ЕС Матернова