Российские спецслужбы собирают данные молдаван для мошеннических схем

Служба информации и безопасности Молдовы заявила, что российские спецслужбы массово собирают персональные данные граждан страны, которые впоследствии могут быть использованы для мошенничества и хищения денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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По данным Службы информации и безопасности Молдовы, информацию получают различными способами: путем покупки баз данных в даркнете, взлома частных серверов, а также использования базы данных, которую, как утверждают в СИБ, ранее собрала группировка "Шор".

В ведомстве заявили, что в распоряжении злоумышленников находятся подробные массивы данных, содержащие имена, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса проживания и копии документов, удостоверяющих личность.

По информации СИБ, собранные данные передаются организованным преступным группам, которые используют их в схемах выманивания денег, хищения средств с банковских карт и других финансовых преступлениях.

В молдавской спецслужбе подчеркнули, что речь идет не об отдельных случаях, а об элементе гибридного воздействия, направленного на дестабилизацию общества и подрыв доверия граждан.

Жителей Молдовы призвали не передавать личные данные неизвестным лицам, не сообщать по телефону пароли и банковские реквизиты, а также внимательно проверять любые просьбы о переводе средств или предоставлении кодов подтверждения.

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