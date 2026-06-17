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Новости Военная стратегия Молдовы
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Российские спецслужбы собирают данные молдаван для мошеннических схем

В Молдове предупредили: спецслужбы РФ собирают данные граждан для мошенничества

Служба информации и безопасности Молдовы заявила, что российские спецслужбы массово собирают персональные данные граждан страны, которые впоследствии могут быть использованы для мошенничества и хищения денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду". 

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По данным Службы информации и безопасности Молдовы, информацию получают различными способами: путем покупки баз данных в даркнете, взлома частных серверов, а также использования базы данных, которую, как утверждают в СИБ, ранее собрала группировка "Шор".

В ведомстве заявили, что в распоряжении злоумышленников находятся подробные массивы данных, содержащие имена, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса проживания и копии документов, удостоверяющих личность.

По информации СИБ, собранные данные передаются организованным преступным группам, которые используют их в схемах выманивания денег, хищения средств с банковских карт и других финансовых преступлениях.

В молдавской спецслужбе подчеркнули, что речь идет не об отдельных случаях, а об элементе гибридного воздействия, направленного на дестабилизацию общества и подрыв доверия граждан.

Жителей Молдовы призвали не передавать личные данные неизвестным лицам, не сообщать по телефону пароли и банковские реквизиты, а также внимательно проверять любые просьбы о переводе средств или предоставлении кодов подтверждения.

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Молдова (2011) мошенничество (1363) россия (97935) спецслужбы (468)
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17.06.2026 11:09 Ответить
 
 