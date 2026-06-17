Російські спецслужби збирають дані молдован для шахрайських схем

Служба інформації та безпеки Молдови заявила, що російські спецслужби масово збирають персональні дані громадян країни, які згодом можуть використовуватися для шахрайства та викрадення грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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За даними Служби інформації та безпеки Молдови, інформацію отримують різними способами: через купівлю баз даних у даркнеті, злам приватних серверів, а також використання бази даних, яку, як стверджують у СІБ, раніше зібрало угруповання "Шор".

У відомстві заявили, що в розпорядженні зловмисників є детальні масиви даних, які містять імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, адреси проживання та копії документів, що посвідчують особу.

За інформацією СІБ, зібрані дані передають організованим злочинним групам, які використовують їх у схемах виманювання грошей, викрадення коштів із банківських карток та інших фінансових злочинах.

У молдовській спецслужбі наголосили, що йдеться не про окремі випадки, а про елемент гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію суспільства та підрив довіри громадян.

Жителів Молдови закликали не передавати персональні дані невідомим особам, не повідомляти телефоном паролі та банківські реквізити, а також уважно перевіряти будь-які прохання щодо переказу коштів або надання кодів підтвердження.

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