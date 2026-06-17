Из-за ударов РФ обесточена часть потребителей в четырех областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Продолжаются восстановительные работы

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Отключение электроэнергии из-за непогоды

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Плановые отключения не прогнозируются

Также сообщается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

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"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00", - добавили в Минэнерго