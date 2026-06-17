Из-за ударов РФ обесточена часть потребителей в четырех областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Продолжаются восстановительные работы
Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Плановые отключения не прогнозируются
Также сообщается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00", - добавили в Минэнерго
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