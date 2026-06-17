Через удари РФ знеструмлено частину споживачів у чотирьох областях, - Міненерго
Унаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Тривають відновлювальні роботи
Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Знеструмлення через негоду
За даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються 40 населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Планові відключення не прогнозується
Також повідомляється, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00", - додали в Міненерго
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